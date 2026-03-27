野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

【画像】オリックスの写真を全部見る

◆◆◆

[はじめに]

4位に7.5ゲーム差をつけた一方で、2位とも9ゲーム差がつき、パの離れ小島として3位を死守した昨年。強い時のみを知るファンも弱い時を知りすぎたファンも混在するスタンドから願うのは、日本一の3文字。12球団最多・真紅と蒼の魂を滾らせた9人の書き手で、個性豊かなオリメン達を、愛情たっぷりにご紹介します。

（バファローズ執筆チーム監督：とく）

----------

【監督】

71 岸田 護 （きしだ まもる） 1981年5月10日生まれ

「中嶋監督の後任」の重責も、Aクラス入りは立派な初年度。緊張する場面の連続に、ガムを噛む速度も加速したが、誰もが「マモさんを勝たせたい」と願う若き指揮官はチームと共に成長中。リクエスト成功率も成長中。 （とく）



斑鳩町役場は曽谷記念館 撮影：Lowe ／文春野球学校

【投手】

00 A．エスピノーザ （アンダーソン・エスピノーザ） 1998年3月9日生まれ

投球も日本語も滑らか、笑顔が弾ける愛されエスピー。折り紙や習字、ASMRにも取り組む探究心と毎日を楽しむマインドが素敵。夏のヒロインでは「暑いので応援も大変でしたね〜」と日本語で気遣い、ファン爆沸き。 （とく）

11 山下 舜平大 （やました しゅんぺいた） 2002年7月16日生まれ

福岡の実家で飼われている「ロイ」くんはトイプードル。泳ぎが得意なプードルはもともとは鴨猟の回収犬の役割を果たしていた。プードルにならい相手打者をカモにして、ケガなくプロの荒波を泳ぎ切って欲しい。 （澤部）

12 東 晃平 （あずま こうへい） 1999年12月14日生まれ

3連覇を支えた「負けない男」もここ2年は怪我に苦しみ、右肘クリーニング手術からの復活プログラム中。愛する故郷・兵庫県小野市は日本を代表するそろばんの町。再びローテの「勘定」に入る日はすぐそこだ。 （とく）

13 寺西 成騎 （てらにし なるき） 2002年10月18日生まれ

オフに麦谷と共に吉本新喜劇に出演。何がとは言わないが島田珠代ねえさんから「国宝」の称号を授かったなるき。お金の管理は母に一任。2年目の今季は国宝級の活躍で年俸アップ、お小遣いを増やしてもらおう。 （あや☆あや）

15 椋木 蓮 （むくのき れん） 2000年1月22日生まれ

オフのプエルトリコでの修行は自信につながった有意義な経験。今季の目標は50試合登板、目指すは守護神。オリ姫企画で「優しそうな顔部門」があったら1位確定。マウンドでの力強い投球とは対照的でギャップ萌え。 （もんぷち）

16 平野 佳寿 （ひらの よしひさ） 1984年3月8日生まれ

今年からコーチ兼任となったワーニンさん。コーチ業と選手の配分に最初は戸惑ったようだが、選手としては壊れてもいい覚悟で今シーズンに挑む。選手を見る目は穏やかだが、たまにマジ顔でボソッと面白いことを言う。 （あや☆あや）

17 曽谷 龍平 （そたに りゅうへい） 2000年11月30日生まれ

地元の斑鳩中学同級生と結婚した「イカルミン」そったん。野球少年に「皆で野球をする時間が何より楽しく『遊ぶ＝野球』という毎日だった。だからこそ、今の自分がいるよ！」と語った。WBCでも存分に遊んでやれ！ （Lowe）

18 宮城 大弥 （みやぎ ひろや） 2001年8月25日生まれ

オフに沖縄出身の女性と結婚。義兄の描いたイラストを添えた結婚報告に祝福の声が殺到。今季は妻を優勝旅行へ連れて行く決意を示した。沖縄に行ったら宮城大弥基金にも寄ってみて。オリジナルグッズも売ってます！ （もんぷち）

19 山岡 泰輔 （やまおか たいすけ） 1995年9月22日生まれ

今季から先発に再転向、新たなオリ山脈確立に期待がかかる。オフはYouTubeのゴルフ番組に出演、なんでも器用にこなすところを見せつけた。ちなみにカレーが苦手で、カツカレーはカレー抜きで食べる。 （あや☆あや）

20 阿部 翔太 （あべ しょうた） 1992年11月3日生まれ

腰痛に苦しみつつも一・二軍計54試合も投げていた阿部ガッツ。今年は腕を下げた新フォームで、帰ってきたコンタイ広報にたくさん発信してもらう一年にしたい。宗とメディアに出ている印象で、隠れ名コンビ感あり。 （とく）

21 山粼 颯一郎 （やまざき そういちろう） 1998年6月15日生まれ

昨シーズン終盤は2試合連続で無死満塁の火消しに成功、昨年終盤はディズニーでプロポーズに成功と公私で終盤での強さを見せた。今年は完全復活し試合終盤で存分に勝負強さを発揮したい。って主婦なのにプロポーズ？ （うしま）

22 九里 亜蓮 （くり あれん） 1991年9月1日生まれ

リーグが変わっても鉄腕ぶりは変わらず。昨シーズンはチームトップの164 1/3イニングを投げ2桁勝利をあげた。230イニングが目標と言う今シーズンは35歳を迎える。どこまでやれるか、いつまでやれるか。 （たみ）

23 吉田 輝星 （よしだ こうせい） 2001年1月12日生まれ

同じく金足農業のエースとして活躍した7歳下の弟・大輝に負けられない偉大な兄。TJ手術からの回復は順調で、佐々木希ら秋田の著名人からも復活の期待は大きい。今年はしったげいい球投げるびょん。分がんねども。 （鮫嶋）

26 齋藤 響介 （さいとう きょうすけ） 2004年11月18日生まれ

ほんわかした雰囲気と強気の投球とのギャップが魅力。ささやきボイスのトークには癒される。昨年痛めた右肘のリハビリは順調、ネクスト由伸の躍動をファンは待っています！ ちなみにシューティングゲームが大好き。 （あや☆あや）

28 富山 凌雅 （とみやま りょうが） 1997年5月3日生まれ

“私はこれから後の、あんたさんの勝負をこの目で見たくなりました”（映画『緋牡丹博徒 お竜参上』より）藤純子が生まれた御坊市出身。TJ手術を経た苦労人が貴重な中継ぎ左腕としてバファローズ一家を支える。 （イナバ）

29 田嶋 大樹 （たじま だいき） 1996年8月3日生まれ

「別にこれという投球フォームがない」とフォームをころころ変えてた田嶋が今年は「できればフォームの変化をなくしたい」。新投法がハマればゆくゆくは念願のメジャーも夢じゃない。が、まずは日本で2桁勝ってね。 （うしま）

31 藤川 敦也 （ふじかわ あつや） 2007年10月23日生まれ

延岡学園高からドラフト1位

スワローズファンの両親に「敦也」と命名された、球界の頭脳と火の玉ストレートを併せ持つスーパードラ1。ドラ2・森陽樹は母校のある延岡市出身、宮崎キャンプ中「ねりくり」を頬張る「アツモリ」に宮崎県民歓喜。 （鮫嶋）

35 古田島 成龍 （こたじま せいりゅう） 1999年6月29日生まれ

パテレのCMで確かな演技力を見せた、投げる度に優勝する優勝先生も、怪我に苦しみ9月には手術。「熱決」を地で行く情熱とストイックな野球観で、次はチームの優勝を掴み取りたい。結構な頻度で権田が自宅へ来る。 （とく）

36 森 陽樹 （もり はるき） 2007年8月1日生まれ

大阪桐蔭高からドラフト2位

190cmの大型ルーキー。大阪桐蔭の先輩で同姓の森友哉も「バッテリーを組めたら」と 『モリモリコンビ』結成を楽しみにしている。そしてきっと森脇健児も「これが本当の夢が」とかネタにするつもりに違いない。 （うしま）

40 岩嵜 翔 （いわさき しょう） 1989年10月21日生まれ

25年Aクラス入りの立役者であり救世主。36歳にして自己最速の160km/hも出したあまりの頼もしさとイケ散らかしぶりに、気づけば後ろを歩く若手カルガモ軍団も出現。娘さんは才木を「パパの弟子」と認定。 （とく）

41 佐藤 龍月 （さとう りゅうが） 2007年7月13日生まれ

高崎健康福祉大高崎高からドラフト3位

ジャイアンツジュニア出身も宮城大弥らに憧れ「オリックスに行きたかった」と念願を成就させた期待の左腕。期待されすぎて佐藤らルーキーは福良GMから「ワクワクプラン」と呼ばれる。ワクワクは解るがプランて何？ （うしま）

42 A．マチャド （アンドレス・マチャド） 1993年4月22日生まれ

9回の「オリの番人」魔チャド。登場時のギターの音色はドキドキの始まり。ニヤリとピンク色のフーセンガムを膨らませたその時、魔チャド劇場のスリルは最高潮。今年はもうちょっと落ち着いて見させてください。 （あや☆あや）

43 高谷 舟 （たかや しゅう） 2003年7月27日生まれ

北海学園大からドラフト5位

高い回転数を誇る直球と緩急自在な変化球の組み合わせで打者を捩じ伏せる道産子快腕。名前の「舟」は勝海舟に由来。頼れる龍馬もいるチームで、憧れの由伸が背負った43番を纏い、勝ちを回収できる存在になる。 （とく）

47 山口 廉王 （やまぐち れお） 2006年5月14日生まれ

高2から本格的に投手を始めて高卒1年目の最終戦でプロ初登板初先発。2年目の今年は「一軍でしっかり勝負したい」。早い、早いよスレッガーさん！ カイ・シデンも驚く成長速度で目指すはMAX155km/h。 （うしま）

48 東松 快征 （とうまつ かいせい） 2005年4月29日生まれ

昨オフはプエルトリコで約2カ月の武者修行、強気のピッチングに磨きをかけた。マウンド上の強気と裏腹に、いつもにっこり投手陣の弟キャラを確立。入寮時に持参したミッキーのぬいぐるみと今も一緒に寝ている。 （あや☆あや）

49 片山 楽生 （かたやま らいく） 2002年10月7日生まれ

1年目の昨季はロングリリーフをこなすなど21試合に登板。初勝利も手にした。ゆくゆくは18をつけたいと語るなど貪欲さも強味。小学生時代襲撃された経験からカラスが大の苦手。好きなミスドはポン・デ・リング。 （もんぷち）

52 横山 楓 （よこやま かえで） 1997年12月28日生まれ

小さい頃の夢は保育士で趣味は育児と答える、家族を愛する楓パパ。舞洲でクローザーを務め続け夏場に支配下へ舞い戻った昨年は、ブルペンの窮地を救い念願のプロ初勝利も記録。因みにエアリズムを着ないと眠れない。 （とく）

57 山田 修義 （やまだ のぶよし） 1991年9月19日生まれ

「働いて働いて働いて」を7年先取りした山田も昨年は28登板。キャリア的にはすでにベテランだが「ふがいないシーズン」と悔いる姿に衰えない闘志を見た。50試合登板以上を目標に、今年こそ働いて働いて働く！ （うしま）

59 L．ペルドモ （ルイス・ペルドモ） 1993年5月9日生まれ

大阪・関西万博にも登壇したすっかりお馴染みペル兄。誕生日に投手陣からお酒を贈られ「ヤバいね！」「酔っ払いね♪」と日本語も飛び出すご満悦ぶりは呑兵衛の香りも。キャンプでは坊主急増中のチームに坊主で合流。 （とく）

66 博志（鈴木 博志） （ひろし（すずき ひろし）） 1997年3月22日生まれ

アメ車にバイク、キャンピング。イラスト書かせりゃ玄人はだし、それにつけてもオシャレなHIROSHI。球団公式動画サイトに「博志チャンネル」が開設されており、毎オフ更新。最新作は嵐山へのサイクリング。 （あや☆あや）

68 入山 海斗 （いりやま かいと） 2000年5月26日生まれ

1年目から二軍の抑えを任され、遂に支配下を掴んだ新たな「山脈」。年俸倍増に驚くも良い釣具購入を検討。 「二分の一成人式」で「金子・岸田のような凄い選手になりたい」と夢を語った守口のオリっ子でもある。 （とく）

69 S．ジェリー （ショーン・ジェリー） 1997年5月7日生まれ

ジャイアンツから新加入

身長213cm。日本の建築基準法において居室の床から天井までの高さは2.1m以上必要とされている。鴨居に頭をぶつけそう。ひげ剃りミスをしたものの全部剃ると彼女に怒られると身を縮めた。尻に敷かれている。 （澤部）

93 佐藤 一磨 （さとう かずま） 2001年4月16日生まれ

先輩達に貪欲に意見を求める姿が印象的。オフに結婚を発表し、新しいグローブには、昨年のキャンプ中に亡くなった祖父のイラストを入れた。新投球フォームで家族のために全力で腕を振り続ける。目指せローテ入り！ （あや☆あや）

94 川瀬 堅斗 （かわせ けんと） 2002年6月18日生まれ

昨年8月にプロ初勝利。中学3年生の時交通事故で頭蓋骨骨折。父・保男さんは医師から後遺症が残る可能性も知らされた。交通事故などで大けがを負った人々に勇気や元気を届けたいという願いをこれからも叶えていく。 （澤部）

95 才木 海翔 （さいき かいと） 2000年6月10日生まれ

2年連続で大阪市の消防出初式に出席した火消しのプロは、本業でも消火しまくり大ブレーク。親鳥カルガモ岩嵜の加入以降、その背中を追い続け弟子の地位を確立。重機と自然が好きで、野球以外で興味があるのは林業。 （とく）

96 郄島 泰都 （たかしま たいと） 1999年12月3日生まれ

昨年のファンフェスタではギャル「てぃーちゃみ」に大変身。実はなかなか不思議ちゃんキャラであることがバレてきている。ちなみに奥様は、試合中継を見るのが怖くて夫の登板日の試合経過は一球速報で知るらしい。 （あや☆あや）

98 権田 琉成 （ごんだ りゅうせい） 2000年1月28日生まれ

昨季一軍デビュー&初勝利。今季育成契約のTDKの先輩・小木田のぶんまでフル回転し、さらなる年俸アップを図りたい。昨今の円安と半導体価格の高騰でTDK製の部品を使ったPC関連製品も値上がり中なので……。 （鮫嶋）

【捕手】

2 若月 健矢 （わかつき けんや） 1995年10月4日生まれ

侍ジャパン、選手会長2期目、しなこCになりきるパパ月。どの役割でも結果を出す世界の若林、いや若月。奥様が「全打席打て」とXでポストした日以降の打率は、その日までの通算打率より約1分7厘高い（私調べ）。 （とく）

4 森 友哉 （もり ともや） 1995年8月8日生まれ

今オフに「超原点回帰」。高校以来、気合いの丸坊主で自主トレで下半身を鍛え直し、シーズンフル出場を目指せばおのずと数字もついてくる。難病と闘う大阪桐蔭のチームメイトを励ますためにも、目指せ3割30本! （Lowe）

32 福永 奨 （ふくなが しょう） 1999年7月28日生まれ

一軍完走達成にプロ初アーチも記録、オフの特番にも出演と、昨年は先輩達の牙城に切り込んだ。リーダータイプも、中川に弟子入りしたり若月をイジったりと後輩的な可愛らしさも見え隠れ。総合力で正捕手へ勝負だ。 （とく）

37 石川 亮 （いしかわ りょう） 1995年7月20日生まれ

プロ入り13年目、彼のホームランが見たい。いままで人の活躍を自分のことみたいに喜んできたよね？ だから今季は自分のことで喜んで欲しい。ファンも目一杯喜ぶから、ダイヤモンドはゆっくり走って戻ってきてね。 （あや☆あや）

44 頓宮 裕真 （とんぐう ゆうま） 1996年11月17日生まれ

2年ぶりの規定打席到達も伊藤大海らエースとの勝負弱さを露呈。さらに『ジャンクSPORTS』で京セラドームの風呂場で「形のおかしなイス」を使ってることも露呈する。今年は首位打者奪回とイスのグッズ化希望。 （うしま）

50 山中 稜真 （やまなか りょうま） 2000年12月14日生まれ

謎捕手登録コンビの片割れさんちゅう（相方は頓宮）。1年目から内外野を守ったユーティリティさと台湾WLで披露した打撃センスで定位置獲得を狙う。ちなみに試合等で使用のリュックにはニャンちゅうがついている。 （あや☆あや）

60 野上 士耀 （のがみ しきら） 2007年5月23日生まれ

明秀学園日立高よりドラフト7位

高卒プロ志望選手は支配下縛りが金沢監督の方針だが、家庭環境と本人の強い意志を考慮して育成もOKでのドラフト指名を許可。「姿勢の甘さが見られれば2年でクビになる」という金沢監督からのハッパに応えろ! （澤部）

62 堀 柊那 （ほり しゅうな） 2005年7月16日生まれ

守備率・盗塁阻止率ウエスタン1位、一軍初スタメンで二盗阻止に初安打も放った逸材。ただ、入団時に対戦したい投手を聞かれたのに名を出してしまった柳田に、その試合で本塁打を打たれた。磨いたリードでリベンジ！ （とく）

【内野手】

1 太田 椋 （おおた りょう） 2001年2月14日生まれ

自ら志願の背番号「1」。みんな大好きはなまるたまるは、まぁるいお顔と裏腹に実は脱いだらめちゃマッチョらしい。今年はケガ無く全試合出場を目指してほしい。ちなみに宮崎キャンプのお昼ごはんのカレーが大好き。 （あや☆あや）

5 西野 真弘 （にしの まさひろ） 1990年8月2日生まれ

高いミート力と低い三振率はそのままに7本塁打、9月は体重が30kg以上違う助っ人達と成績を競ったまーさん。オリ党を喜ばせまくった証左なのか、ますおか岡田さんの映画でも本塁打の映像が使われまくっていた。 （とく）

6 宗 佑磨 （むね ゆうま） 1996年6月7日生まれ

父の祖国・ギニア共和国ではジャンべという打楽器が多く用いられる。ジャンベの神様のママディ・ケイタの訪問がきっかけで鹿児島県三島村にジャンベスクールが開校。自分のルーツを大切にする宗に足を運んで欲しい。 （澤部）

9 野口 智哉 （のぐち ともや） 1999年9月20日生まれ

5月のプロ初サヨナラ本塁打では岸田監督が噛んでたガムを飲んでしまったが、全体的には涙を呑むシーズンだった。球団からの「打撃を頑張ればもっと試合に出れる」という明快だが困難な課題を何が何でもクリアする。 （うしま）

10 大城 滉二 （おおしろ こうじ） 1993年6月14日生まれ

出場機会を取り戻し、野球IQの高いプレーを見せ続けた大城はベテランの域に。誕生日サヨナラ四球など目立つ活躍も、試合中に怪我した沖縄凱旋はリベンジしたい。お子さんのためにUFOキャッチャーで粘る一面も。 （とく）

24 紅林 弘太郎 （くればやし こうたろう） 2002年2月7日生まれ

日本人ショートらしからぬデカくて動ける守備でGG賞遊撃手部門を受賞、「越えなければいけない壁」源田越えを果たす。いつかは国境も越えメジャーへ！ WBCは逃したけど年俸1億円の壁は自慢の強肩でぶち破る。 （うしま）

25 内藤 鵬 （ないとう ほう） 2004年10月5日生まれ

これまでの故障の不安を払拭し、昨季は二軍で122試合に出場。あとは豪打を放つだけ。背番号25と103kgの貫禄はさながらイ・デ鵬、一軍で鵬ムラン量産で「おり鵬」連発待ったなし。パテレは「内藤砲」推し。 （鮫嶋）

30 廣岡 大志 （ひろおか たいし） 1997年4月9日生まれ

オリメンランキング1位なのに、つい大ボケをかましてしまう大志。数の子を「数」という魚の子と思っていたのは本当なのか？ 野球では大ボケどころか大活躍。女子人気だけでなく老若男女の心を釘付けにする。 （あや☆あや）

34 横山 聖哉 （よこやま せいや） 2005年10月28日生まれ

中嶋元監督が獲得時に大きな期待を寄せたネクストスターも、はや3年目。今季は本来の遊撃以外に二塁守備に挑戦。泥臭くレギュラー獲得を狙う。入団時のように母校の新聞部が取材にくるような活躍を大期待！ （あや⭐︎あや）

45 B．シーモア （ボブ・シーモア） 1998年10月7日生まれ

レイズから新加入

筋肉モリモリ（ベンチプレス140kg）でメガトンパワー（3A30発）を誇る大砲。ワゲスも後押ししたハンサムな小木田世代に漫画みたいな活躍を期待。打点多すぎ！ 飛距離最大級！ オリック（ス）・シーモア！ （とく）

67 中川 圭太 （なかがわ けいた） 1996年4月12日生まれ

淡々としているように見えるが実は熱い。1試合4安打、4日連続ホームラン、勝負強さは無敵と呼ばれる所以。昨季より1安打1万円の保護犬支援の寄付をはじめ123万円を寄付。自身も2匹の犬と暮らす愛犬家。 （もんぷち）

【外野手】

0 渡部 遼人 （わたなべ はると） 1999年9月2日生まれ

担当スカウトは早川大輔。早川スカウトは大城滉二も担当。渡部と大城の共通点は小柄で俊足巧打。早川スカウトの現役時代と似ている。演歌歌手だったマネージャーがダイヤモンドの原石に夢を託すイメージが浮かぶ。 （澤部）

7 西川 龍馬 （にしかわ りょうま） 1994年12月10日生まれ

最近多い西川姓の一人。「打てるところがストライクゾーン」という巧打者は昨シーズン8月まで首位打者だったが怪我で規定打席に届かず。襟から覗くハイブランドのネックレスもユニの色とリンクコーデで流石でした。 （たみ）

8 麦谷 祐介 （むぎたに ゆうすけ） 2002年7月27日生まれ

先輩の懐に入るのが上手で、距離感バグり気味のかまちょな麦ちゃん。自らは「優しくて、かっこよくて、いい匂い」とのこと。いつもテンション高く見えるが、野球については考えすぎな一面も有。本当は繊細なのかも。 （あや☆あや）

33 杉澤 龍 （すぎさわ りゅう） 2000年6月2日生まれ

秋田県にゆかりのある選手が多いバファローズの県北支部担当。今冬は例年以上に大雪被害が多発しただけに、春から活躍して熱気で地元の積雪を融かしてほしい。登場曲『スパルタンX』で一人で龍虎相搏つ姿がステキ。 （鮫嶋）

38 来田 涼斗 （きた りょうと） 2002年10月16日生まれ

いつも目がキラキラしている「爆食モンスター」来田くん。結婚発表時に公開したキラキラ幸せ写真には「ごちそうさま」としか言いようがないが、食卓には一体何人前の食事が日々並んでいるのか気になって仕方がない。 （あや☆あや）

39 池田 陵真 （いけだ りょうま） 2003年8月24日生まれ

寮を出て初めて迎えるシーズン。自炊は全くだがAIに聞けば大丈夫と笑顔。昨季一軍出場はないが、ジュニア時代から変わらない純粋な向上心で夢の首位打者に近づいてほしい。インスタのメッセはチェックしている。 （もんぷち）

58 窪田 洋祐 （くぼた ようすけ） 2007年7月31日生まれ

札幌日大高からドラフト4位

大の稲葉篤紀ファンの道産子がご縁あって大阪に。指名時には大喜びしてくれて嬉しい！ ご実家は故郷・夕張郡由仁町（ゆにちょう）にある、エスコンから車で30分ほどの人気焼肉店「東京ホルモン」、行ってみたい！ （とく）

61 平沼 翔太 （ひらぬま しょうた） 1997年8月16日生まれ

現役ドラフトで西武から移籍

内外野どこでもこなせてユーティリティー性が高いが、それだけに決定打に欠く。移籍をきっかけに殻を破るか、職人道を追究するか。オフの敦賀気比高の集まりで吉田正尚に「頑張れよ」とエールを送られる。頑張れよ！ （うしま）

99 杉本 裕太郎 （すぎもと ゆうたろう） 1991年4月5日生まれ

“おれの望みは天、天を握ることだ”（映画『北斗の拳（劇場版）』より）本塁打、打点でチームトップの成績も年俸を抑えられ怒りと悔しさが胸に渦巻いている。許さん！ 日の本の覇者となり、査定担当を黙らせる。 （イナバ）

----------

[バファローズ執筆担当者紹介]

とく

酸いと甘いを3:1ぐらいで噛み分けてきた気がする、デイビー入団ぐらいからのファン。選手の年俸原資となるべく、旅先ではオリックスレンタカーを借りるよう努めている。

あや☆あや

球場通いがライフワーク。実際の仕事と「どっちが本業？」と友人に言われました。野球にかかる費用のために働いているようなものなので、こちらが本業なのかもしれない。

うしま六太

人生で初めて見たランニングホームランは宗佑磨。人生で2番目に見たノーノーは山本由伸。人生で最後に食べたいオリごはんは大人の炙りチャーシュー飯（テナント撤退済）。

澤部みなと

眼鏡男性好き。昨年のオリメン投票で曽谷龍平をキャスティングした人、スタイリングをした人とクラシカルな喫茶店でお話をしたい。昔好きだった阪急戦士は弓岡敬二郎さん。

鮫嶋バファ郎

吉田輝星を筆頭にアマ時代からの推し選手がバファローズに収束する星の持ち主。好きな球団略称は「オリク」（秋田魁新報）、好きな誤表記は「バハァローズ」（曽谷龍平）。

もんぷち

沖縄県人あるあるの “泳ぐときは足のつくところ” という共通点にシンパシーを感じた日から宮城投手を応援。試合前のルーティンはいてまえドッグもどきを自作すること。

イナバモロトモ

“私はこの世で最も幸せな男です”（映画『打撃王』より）野球がある星に生まれたこと。そして、野球の盛んな国に生まれたこと。この幸せに感謝して日々を生きていく。

Lowe

50年来の牛党。合併時に心離れたが、GS神戸イベントで球場の美しさ・職員のホスピタリティに感動「オリックスを応援する！」と誓う。花木さん、貴殿は野球の恩人です！

しゅーんペーたみ

きっかけは子供の頃にTVで見た足立光宏投手。「いいなー、こういう人になりたいなー」と思ったことだけ記憶している。以来流れ流れて紆余曲折を経ていまここに。

（文春野球学校）