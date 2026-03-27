野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

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[はじめに]

今季の目標はリーグ3連覇と2年連続日本一。有原流出もなんのその。北海道から聞こえてくる威勢も、千葉からこだまする「昭和の野球」も常勝軍団の前には関係なし。選手層の厚さと最先端メソッドで圧倒する。今季のスローガンは「全新」。全身で前進し善心にて栄光を掴む所存だ。11球団を「全震」させて美酒に酔う！

（ホークス執筆チーム監督：野球フクノスケ）

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【監督】

90 小久保 裕紀 （こくぼ ひろき） 1971年10月8日生まれ

昨年の日本一は決断力の進化をファンに印象づけた。今季から新たに3年契約。球団の信頼も獲得した。リーグ3連覇と2年連続日本一へ準備は万端。去年の「タツル」に続き、今年は新たに誰を下の名で呼ぶ？ 注目！ （野球）



昨季のスタジアムグルメ“鷹の極味（きわみ）” 撮影：水城 紫／文春野球学校

【投手】

2 C．スチュワート・ジュニア （カーター・スチュワート・ジュニア） 1999年11月2日生まれ

来日8年目、今や福岡の景色に完全に馴染んだ。2025年の試練を越え、彼に期待するのは最多勝のタイトル！魅力あるカーブに磨きをかけ、有原の勝ち数を埋める以上の活躍が期待される1年になる。ガチで頑張れ！！ （もう）

10 上沢 直之 （うわさわ なおゆき） 1994年2月6日生まれ

「野手の方が逆転してくれた7回は、命懸けで投げました」と自身最多タイとなる12勝目を上げた試合でコメント。リーグ3連覇と日本一連覇に向け、移籍した有原の穴を埋めるべく強い責任感を背負ってマウンドへ。 （たま）

11 津森 宥紀 （つもり ゆうき） 1998年1月21日生まれ

今オフの自主トレでは腹圧を意識したらしい。マウンドに上がる全力疾走も、口にするトマトの数も、彼にとっての神聖なルーティン。腹圧を鍛えて鉄腕復帰を目指す今年はどんなルーティンが加わるか。復帰に期待！ （もう）

13 稲川 竜汰 （いながわ りゅうた） 2004年2月25日生まれ

九州共立大からドラフト2位

ホップするボールで折尾愛真高時代から「令和の江川卓」と呼ばれ、評価を先取りされた。スポーツドクターの名医から将来に太鼓判を押されつつ、才能が全国の目に留まったのは九共大入学後。鷹のドラ2はロマンの塊。 （野球）

16 東浜 巨 （ひがしはま なお） 1990年6月20日生まれ

「お金ではなく、一軍で投げたいという本心から」FA宣言行使。熟考を重ねたうえでの覚悟を決めた宣言残留となり、朗報を待っていたファンは歓喜。コーヒーが大好きとのこと、差し入れはスタバカードが最強。 （たま）

18 徐 若熙 （しゅー・るおしー） 2000年11月1日生まれ

台湾・味全から新加入

台湾原住民族、プユマ族の血を引く男。城島健司CBO曰く「3年後世界一の投手に育てる」。「有原の後釜は埋まった」と鷹党が叫ぶのも納得だ。日ハム田宮裕涼と見間違える優しい笑顔と豪速球。そのギャップがいい。 （野球）

19 大津 亮介 （おおつ りょうすけ） 1999年1月13日生まれ

昨季は6勝＆侍のユニフォームを着て日本代表も経験。背番号19を背負って名実ともに鷹の若きエースへ。1歳の息子さんが指差しした有馬記念の本命馬は惜しくも3着。自身は3連覇に向けてチームの主軸を担う。 （もう）

20 村上 泰斗 （むらかみ たいと） 2007年2月20日生まれ

プロ1年目は右肘と腰を痛め非公式の5試合登板に留まった。オフにはオリックスの山岡投手の自主トレに師事し、スピンの効いた直球と多彩な変化球に磨きをかけて着実に成長している。今季一軍での登板が楽しみだ。 （紫）

26 鈴木 豪太 （すずき ごうた） 2003年8月31日生まれ

大阪商大からドラフト3位

サイドハンド転向は大学入学後。監督の勧めに即応したのは「チームで生きる道」と考えたから。素直さが素質を開花させたか、大学屈指のサイドスローの評価を得た。名前の通りタフさが強み。毎日投げて太い活躍を！ （野球）

27 岩井 俊介 （いわい しゅんすけ） 2001年7月30日生まれ

今オフは、チームメイトの松本裕・上茶谷、西武の甲斐野央らと自主トレ。松本からは抜き感を、甲斐野からはメンタルを、上茶谷からは動作系を学んだ。あとは結果。ブレークして監督から「俊介」と呼ばれるといいね！ （野球）

28 安紱 駿 （あんとく しゅん） 2002年5月18日生まれ

入団前に発症したケガの影響で1年目は体作りが中心。オフの台湾WLで制球力に手応えを掴むも、今度は春季キャンプ中にトミー・ジョン手術。インタビューで「投げるのが大好き」と語っていたが、しばし我慢の時だ。 （とびた）

29 大江 竜聖 （おおえ りゅうせい） 1999年1月15日生まれ

昨季5月、トレードで巨人から入団。2019年の一軍初登板以来の無敗記録をSBの投手としても伸ばした（9月で記録ストップ）。とき宣とSixTONESへの推し活で溢れる、移籍以降確変したインスタは要注目。 （梅子）

30 中村 稔弥 （なかむら としや） 1996年7月8日生まれ

ロッテから現役ドラフトで移籍

佐世保市出身の8年目。ロッテでは回跨ぎも任せられる中継ぎ左腕として信頼を得てきた。今季は一軍定着と40試合以上登板を目指す。小さい頃からホークスファン。地元の先達・城島CBOとは互いの実家が相浦地区。 （お）

35 L．モイネロ （リバン・モイネロ） 1995年12月8日生まれ

昨シーズンはリーグMVPと最優秀防御率のタイトルを獲得。公称左投左打だが交流戦では右打席でヒットを放ち、オールスターでは右腕からの投球を披露。身体能力もMVP級だった。今シーズンから日本人枠となる。 （たみ）

39 尾形 崇斗 （おがた しゅうと） 1999年5月15日生まれ

昨シーズンは自己最多38試合に登板した。今季は中継ぎから先発転向を直訴し長いイニングでの支配を目標に掲げる。メッツの千賀投手を夢見て、熱のこもったブルペンで猛アピール中。覚醒への第一歩はここだ。 （紫）

40 杉山 一樹 （すぎやま かずき） 1997年12月7日生まれ

毎年グローブへの刺繍に注目。2025年に「丁寧に生きる」と施した成果は2026年にどう活きるか。オスナという強力な好敵手が立ちはだかるクローザーを希望している今年。愛犬ビビに無双する姿を見せてあげて。 （もう）

41 前田 悠伍 （まえだ ゆうご） 2005年8月4日生まれ

オフには憧れの和田毅から『左腕の真髄』を継承。無駄を削ぎ落としたフォームに。昨年プロ初勝利を掴み、小久保監督から名指しで期待される今年。先輩の部屋に無ノックで入ってしまう度胸がマウンドでも活きるはず！ （もう）

42 伊藤 優輔 （いとう ゆうすけ） 1997年1月14日生まれ

昨季は移籍初年度ながら投球機会を獲得し3試合リリーフでの登板、終盤にプロ初先発を果たした。防御率は0.00。今季も楽しみだ。キャンプ中に鷹ファンに人気のぬいぐるみくじで2等をゲットして運気も上昇中！ （紫）

47 大関 友久 （おおぜき ともひさ） 1997年12月14日生まれ

長身童顔小顔に長い手足と令和的イケメン要素も兼ね備えたピッチャー。派手なガッツポーズやお立ち台でのサービスコメントはしない淡々とした佇まいがギャップ萌えポイントか。さらっと勝ってしまう真の実力者。 （たみ）

48 藤井 皓哉 （ふじい こうや） 1996年7月29日生まれ

「樹木トリオ」の1番手として勝ち試合の7回を任されリーグ連覇日本一に貢献した。戦力外から復活して1億円プレーヤーとなった“再起の星”でもある。オフに右肘のトミー•ジョン手術を受け今シーズンはリハビリ。 （たみ）

49 松本 晴 （まつもと はる） 2001年2月24日生まれ

昨シーズン「1試合3失策した勝利投手」というレアな記録を作った。オフに米国のトレーニング施設で自主トレに励み100万円以上を自己投資。「10倍になって返ってくればいい」と意に介さずハイリターンを誓う。 （たみ）

50 相良 雅斗 （さがら まさと） 2003年9月24日生まれ

岐阜協立大からドラフト4位

ドラフト指名後にTJ手術。デビューは約1年後になる見込み。試練ではない。大学野球部監督から「野球博士のよう」と評される程の勉強家。リハビリ後は名前の由来、格闘家「魔裟斗」の様な強い男になり戻ってくる！ （野球）

51 前田 純 （まえだ じゅん） 2000年6月4日生まれ

二軍で好投を重ね着実に登板数を積み上げ、一軍マウンドも経験した。伸びる直球で打者を押し込み、数字以上に未来を感じさせる推さずにいられない存在。肘の違和感を超えて先発ローテに名乗りを上げたい。 （紫）

53 大山 凌 （おおやま りょう） 2002年3月27日生まれ

二軍で奪三振を積み上げるも、四球増で防御率は不安定。それでも最速150キロ超の直球は夢そのもの。春季キャンプではコンディション不良でリハビリ組に入ったが焦らず治してまた一軍のブルペンを支えてほしい。 （紫）

54 R．オスナ （ロベルト・オスナ） 1995年2月7日生まれ

本物？ 見返す程の短髪と以前より少しスリムになった姿で今季は守護神復活となるか。抑えとして開幕を迎えた昨季は不調で途中中継ぎとなり守護神の座を譲る事になった。練習見学ではファンへの対応も優しい。 （紫）

58 木村 大成 （きむら たいせい） 2003年9月12日生まれ

昨季は二軍で奪三振率が光る登板を連発し、フレッシュオールスターにも選出された。また地元北広島市でのファイターズ戦でプロ入り後初の一軍入りを果たした。今季は登板できるよう、飛躍を期待したい。 （紫）

60 大野 稼頭央 （おおの かずお） 2004年8月6日生まれ

プロ3年目の昨季は一軍デビューを果たした。プエルトリコのウィンターリーグに参加し初海外で武者修行を積んだ。春季キャンプではA組に入り、成長した姿を見せている。新しい家族のためにも先発ローテ入りを狙う。 （紫）

63 D．ヘルナンデス （ダーウィンゾン・ヘルナンデス） 1996年12月17日生まれ

昨シーズン42試合登板し、奪三振率9.60と持ち味を示す一方で制球に課題も残した。愛妻家は一児の父となり、責任を胸にマウンドへ。波を抱えながらも戦力として計算出来る貴重なリリーフ陣を支える。 （紫）

64 上茶谷 大河 （かみちゃたに たいが） 1996年8月31日生まれ

現役ドラフトで移籍。初年度は手術で出遅れなどもあり、わずか8試合登板、防御率6.92という悔しい結果に。今季は先発転向予定。得意の「誇張しすぎる選手モノマネ」も添えてファンの心もがっちり掴みたい。 （たま）

66 松本 裕樹 （まつもと ゆうき） 1996年4月14日生まれ

リリーフ三人衆「樹木トリオ」1番の古株。ブチギレストレートの使い手はマウンドでは平常心を貫く。日本一を決めた試合では胴上げ投手に。故障が多かった松本自身も、ずっと応援してきたファンも報われた。 （とびた）

68 木村 光 （きむら ひかる） 2000年7月2日生まれ

昨シーズンは一軍での登板数を伸ばした。四球は少し増えたが防御率は向上した。磨かれた制球や力強い直球で打者を押し込み、試合を壊さぬ安定感を確立した。今季は競争の激しい一軍のマウンドを奪い取れ！ （紫）

69 岩崎 峻典 （いわさき しゅんすけ） 2003年3月11日生まれ

ルーキーイヤーの昇格機会は1度だったが、ブルペンで登板に備える松本裕らの姿勢に感銘を受けた。キャンプで肩を痛めてリハビリ組に合流したが、ケガが癒えたら希望する先発ローテーションに殴り込みだ。 （とびた）

【捕手】

00 渡邉 陸 （わたなべ りく） 2000年9月24日生まれ

母校の神村学園は2年ぶり選抜出場を決めた。今季こそ、正捕手の座を掴んで後輩に誇れる存在感を示したい。たとえレギュラーでなくとも、後輩が憧れる存在にはなれるはず。高校同期の愚行を忘れさせる活躍を頼むぞ！ （野球）

12 嶺井 博希 （みねい ひろき） 1991年6月4日生まれ

去年は自身プロ初の4番スタメンを経験、日本シリーズでは緊迫した場面でワンバウンドした投球が尻に当たり死球で出塁するなど何かと話題に。オフのプロ野球選手将棋王「球王」を競う決定戦では2年連続で優勝。 （たま）

45 谷川原 健太 （たにがわら けんた） 1997年4月16日生まれ

開幕先発を勝ち取るも11日で降格。捕手としての出場は11試合。打撃を買われて9月に2年ぶりの封印を解いた外野守備では美技でチームを救い、球団9500号本塁打も記憶に残る。今季は改めて正妻争いに加わる。 （お）

55 石塚 綜一郎 （いしづか そういちろう） 2001年6月7日生まれ

捕手登録だが長所はその打力。最後まで食らいつく執念のバッティングで、チームに何度も得点をもたらした。死球が極端に多く、付いた愛称はマグネット。とうとう地元のテレビ局から磁石を模したイラストが作られた。 （とびた）

62 海野 隆司 （うみの たかし） 1997年7月15日生まれ

昨季105試合でマスクを被り、投手陣の信頼は日毎に厚くなった。日本シリーズは全試合先発。だが指揮官は日本一直後のビールかけで「打撃が今のままならちょっと厳しいかも」。友よ、正捕手の座はあまりに遠い。 （お）

65 藤田 悠太郎 （ふじた ゆうたろう） 2005年6月3日生まれ

鍛錬の場を三軍から二軍に移し、順調に経験を積んだ。シーズン終盤はお試しながら一軍初出場も。口癖は「練習しないとうまくならない」。生まれも育ちも福岡の地元っ子。福岡に愛された男の本格デビューは近い。 （とびた）

【内野手】

0 川瀬 晃 （かわせ ひかる） 1997年9月15日生まれ

かつての人気ドラマの主題歌をバックに映る勇姿。まさに『振り返れば川瀬がいる』。今季もたくさん見たい、聞きたい。それには、相手を「殴り」に行く前に先ず、味方から。今宮を野村勇を倒して出番を増やしてくれ！ （野球）

4 J．ダウンズ （ジーター・ダウンズ） 1998年7月27日生まれ

「ベンチに座るためにきついトレーニングや練習をやっているわけではない」。主に内野のバックアップを務めたが、目指す位置はそこではないはず。7月の対楽天戦ではサード守備でトリプルプレーを完成させる一幕も。 （とびた）

5 山川 穂高 （やまかわ ほたか） 1991年11月23日生まれ

年明けの自主トレでは移籍2年目となる秋広選手と。練習と食事制限を厳しく行い、日本シリーズ終了後から10kg減量。スッキリした体で回復力もアップしたとのこと。今年は「どすこいパフォーマンス」を封印予定。 （たま）

6 今宮 健太 （いまみや けんた） 1991年7月15日生まれ

昨年は怪我に苦しみ一軍での出場も46試合に終わった。怪我をしない体づくりへ小久保監督の勧めで「散歩」を意識。今季は石井琢朗坂本勇人他2選手の「13年連続開幕遊撃出場記録」を超える14年連続記録を狙う。 （たま）

7 中村 晃 （なかむら あきら） 1989年11月5日生まれ

主力の離脱が相次いだ昨シーズンもチームを支え続けたが、CSでの怪我で離脱。日本一の胴上げにその姿はなく寂しかった。「ホークスの伝統」の正統な後継者の一人。好きなだけ現役で、いつまでもホークスにいて。 （たみ）

8 牧原 大成 （まきはら たいせい） 1992年10月15日生まれ

15年目の昨季、自身初の通年一軍、そして初の規定打席に達し、育成出身で初のパ・リーグ首位打者に。ゴールデングラブ賞受賞、ベストナインにも選出。ホークスの魅力と強さの理由は、今のマッキーが教えてくれる。 （梅子）

24 栗原 陵矢 （くりはら りょうや） 1996年7月4日生まれ

昨季は右脇腹痛で戦列を離れがちだったが、8月末からの目覚ましい復活でリーグ連覇を引き寄せた。今季は名実ともにチームの顔、選手会長に就任。生徒会長っぽい語感が「キャプテン」よりもクリに似合ってると思う。 （梅子）

25 庄子 雄大 （しょうじ ゆうだい） 2002年10月2日生まれ

プロ1年目は守備のスピードに圧倒されたが、リハビリ中だった今宮から助言を受けて着実に成長。動き出しの一歩目を意識して守備に磨きをかけた。目指すは「一軍で20試合スタメン」。堅実な男は目標設定も手堅い。 （とびた）

33 廣荑 隆太 （ひろせ りゅうた） 2001年4月7日生まれ

昨季は序盤の25試合で5失策して降格。「超前向き」と評される「慶應3兄弟」の末っ子も自信を失いかけた。二塁を競う相手はGG賞で育成出身初の首位打者だ。守備を鍛え直し、本来の長打力を磨いて勝負を挑む。 （お）

36 イヒネ イツア （いひね いつあ） 2004年9月2日生まれ

プロ3年目の昨季5月、代走として一軍初出場。7月にはファームで23安打、7盗塁月間MVPを受賞。今春キャンプは自身初のA組スタート、小久保監督は「一軍なら外野で起用」と明言。ブレイクの年にしてほしい！ （梅子）

43 井上 朋也 （いのうえ ともや） 2003年1月28日生まれ

「明日野球ができなくなっても後悔しない1日を過ごそう」。城所二軍コーチの言葉は井上に届いたようだ。キャンプの打撃練習では鋭い振りで角度の付いた打球を連発。自らの迷いを振り払うように井上はバットを振る。 （とびた）

46 宇野 真仁朗 （うの しんじろう） 2006年7月5日生まれ

トミー・ジョン手術に手首の手術と、プロ1年目は満足に動ける期間の方が短かった。いきなり野球もトレーニングもできない日々を送った心境は察するに余りある。ケガを治して同期・石見との二遊間コンビ復活を待つ。 （とびた）

52 秋広 優人 （あきひろ ゆうと） 2002年9月17日生まれ

トレードで大江竜聖と共に巨人から入団。古巣で師弟関係を築いた中田翔選手の引退試合に100本の赤いバラを贈った。オフにフォームを改良。キャンプで監督と王会長が絶賛したという打撃で今季こそシン・ゴジラに。 （梅子）

56 郄橋 隆慶 （たかはし たかのり） 2001年12月21日生まれ

JR東日本からドラフト5位

中央大学4年在学時に指名漏れを経験、悔しさを胸に社会人野球に進みJR東日本でプロへの切磋を続けた。昨年の都市対抗野球大会では2試合に打順4番で出場、10打数5安打1打点をあげた。特技は洗濯機分解掃除。 （たま）

67 石見 颯真 （いしみ そうま） 2006年6月10日生まれ

競争相手が多いホークスとしては異例で、いきなり二軍で鍛錬を積んだ。打席で足を上げた時の構えは柳町にも似ている。ドラフト同期の宇野とは「うのそまコンビ」の愛称で呼ばれ、二軍戦で二遊間を組んだ仲。 （とびた）

99 野村 勇 （のむら いさみ） 1996年12月1日生まれ

一昨年の夏は打率1割を切っていた。監督に「欲がない」と苦言され、今宮は「芯がない」と忠告した。昨季開幕時も「17番目の野手」に過ぎなかったけれど、真摯に鍛えた肉体と心が日本一を決める本塁打に結実する。 （お）

【外野手】

3 近藤 健介 （こんどう けんすけ） 1993年8月9日生まれ

怪我に泣いた昨年、象徴する漢字として「苦」とした。「いいもの、新しものを探していかないと」と打撃フォームの更なる進化を図る。今季は全試合出場とタイトル再奪取に燃え、象徴する漢字を「幸」にしたいと意欲。 （たま）

9 柳田 悠岐 （やなぎた ゆうき） 1988年10月9日生まれ

昨季は右足の怪我のため長期離脱を免れず、わずか20試合の出場となった。契約最終年、38歳を迎える今季、完全復活してホームラン量産することを目標に「打てなかったら終わり」のつもりでシーズンに臨む。 （たま）

23 周東 佑京 （しゅうとう うきょう） 1996年2月10日生まれ

昨季は96試合出場 35盗塁 を記録し3年連続4度目となる盗塁王を獲得。トークショーで語った目標は現役時代の本多の最多盗塁数である60盗塁。成功率も9割以上とハードルを上げダイヤモンドを駆け抜ける。 （たま）

31 正木 智也 （まさき ともや） 1999年11月5日生まれ

春季キャンプで「慶應3兄弟」揃ってのA組スタートは初。昨季、「長男」柳町が大ブレーク。今季は「次男」も続きたい。パワーヒッターは打撃がすべて。長打力は鷹党の希望。それは「末弟」廣瀬も同様だ。負けるな！ （野球）

32 柳町 達 （やなぎまち たつる） 1997年4月20日生まれ

昨季の活躍はお見事！ もはや「慶應3兄弟」の「長男」でなく、チームの顔。“わいのタツル”と呼ばれ、慶應大学の同期、日ハム郡司と主力で戦う姿は頼もしく微笑ましい。今季はタオルの累計販売数より首位打者だ！ （野球）

44 笹川 吉康 （ささがわ よしやす） 2002年5月31日生まれ

一軍定着が目標だったから、きっと二軍の二冠王には満足していない。「軽くスイングしたことがないからフルスイング以外が分からない」と言えるのは才能だ。目指すところは柳田じゃない。それを超える怪物だ。 （とびた）

57 緒方 理貢 （おがた りく） 1998年9月22日生まれ

抜群の脚力でホームを陥れ、瞬時の判断力で好守を見せるスーパーサブ。緒方のような選手がいるから鷹は強い。西田哲朗広報曰く「チーム1、2を争うオシャレ」。お金はかけずに好きな服を着るがモットー。 （とびた）

61 川村 友斗 （かわむら ゆうと） 1999年8月13日生まれ

右手骨折の影響もあり、試合の出場数は伸びなかった。走塁ミスで反撃ムードをフイにしてしまったこともあった。本気で落ち込めるのは本気で向き合っている印。悔しさしかない昨季から這い上がる準備はできている。 （とびた）

77 山本 恵大 （やまもと けいた） 1999年8月6日生まれ

一軍で打った2本のホームランはどちらも逆方向。鮮やかな放物線は小久保監督を驚かせた。ドラフト同期で同級生の正木や川村と共に外野を守ることを目標にしている。支配下登録を勝ち取り、遂にその準備は整った。 （とびた）

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[ホークス執筆担当者紹介]

野球フクノスケ

鷹党の野球熱と知識は筋金入り。今季はどんなXアカウントを発見できるのか、個人的に注目。「いいね」がたくさんの誹謗中傷の無い心地よい空間を作っていきましょう！

とびたつばさ

仕事の都合で福岡に転勤。「アサデス。」のスポーツキラリ★でホークス情報が始まる前に起きるのが毎朝のルーティン。日本一記念セールは天神のイオンで冬物を買い漁った。

もう

福岡から野球に関しては西鉄の姿がもはや見えないのが寂しくて、ついつい大濠公園に寄って跡地に足を運ぶ癖が抜けない。大人になって全パ・リーグ球団を応援するように。

たま

昨年念願の、みずほPayPayドーム観戦デビューを果たした横浜市民。その観戦前にガンダで太宰府天満宮にお参りしたのも良い思い出。で、好きなゲッツーは5-5-3。

おおたかの森の隣

千葉生まれ千葉育ち。丙午＝湯上谷世代。高井保弘に憧れて野球を始めたが昭和の房総でパ・リーグファンは変人扱い。高校で正捕手獲ってあつらえたミットは香川伸行モデル。

水城 紫

継続中の一軍と遂に今年度からホークス筑後ファンクラブへも加入し、観戦数を増やす予定だが暑さが心配。ふうさんとこふうさん推しだが、筑後のひな丸は後ろ姿も可愛いよ。

ダザイフ梅子

祖父母は全員九州出身、昨季は交流戦でPayPayドーム観戦を楽しんだ荒川区民。本拠地で観るホークスの強さと応援の熱さに圧倒されました。好きな梅ヶ枝餅はかさの家。

あきLOVEギーたみ

西鉄ライオンズのファンだった両親の影響で野球好きになった今は都民。ビュンビュン投げてガンガン打ってすかさず走るパワフルな野球がホークスらしさだと信じている。

（文春野球学校）