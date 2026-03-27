野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

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[はじめに]

敵地ファンを詰め込む高所急斜面のウイングでなく、本塁打量産で令和に野武士野球と強竜打線を蘇らせるウイングが本拠地に誕生。「どらポジ」も「ドラあげ」も、まあ、たるい。HARD PLAY HARDで、WIN THE GAME! WIN THE DREAM! これぞ、ROAD TO VICTORYだがね！

（ドラゴンズ執筆チーム監督：滝河あきら）

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【監督】

99 井上 一樹 （いのうえ かずき） 1971年7月25日生まれ

2年目を迎えた我らがピンキー。今季は「ドラあげ」をスローガンに。すっかり下位に慣れきった「やっせんぼう（薩摩弁）」な選手たちの士気をアゲ、新設のテラス目掛けて打球をアゲた先に待ってるのは俺達のAge。 （み）



撮影：あーる／文春野球学校

【投手】

11 中西 聖輝 （なかにし まさき） 2003年12月18日生まれ

青山学院大からドラフト1位

節分の日のマスコミ取材でドアラにガチで勝負に挑み逆襲を受けた。その際にのたうち回りながら「こういうプレイ好きちゃうんですよ」と口走る。地方局の新人アナウンサーのような外見とのギャップよ。もっとやれ。 （露）

13 橋本 侑樹 （はしもと ゆうき） 1998年1月8日生まれ

甲子園通算40勝の高校野球指導者・阪口慶三氏、通称「鬼の阪口」の教え子。氏の教え子は多くプロ入りしたが、いまや橋本が唯一の現役となった。指導者引退した恩師に報いるため、マウンドで恩師譲りの鬼となる。 （滝）

14 草加 勝 （くさか しょう） 2001年11月21日生まれ

'23ドラ1投手。入団後、即TJ手術。昨季は遂に最終戦でプロ初登板。内容は散々だったがまずは第一歩を踏み出した。今季キャンプも途中離脱となったが、竜のカーショウが、いつか一つずつ勝利を加えてくれる。 （み）

16 櫻井 頼之介 （さくらい よりのすけ） 2003年7月21日生まれ

東北福祉大からドラフト2位

「頼りにされる人間になるように」頼之介。由来通りローテに勝利に期待大。大学4年時の全日本大学野球選手権大会では準決勝でドラ1中西と投げ合った。優勝し最優秀投手となった思い出の神宮で躍動する日も近い。 （あ）

17 柳 裕也 （やなぎ ゆうや） 1994年4月22日生まれ

親友のBOYS AND MEN・辻本達規の松井珠理奈との入籍日は1月7日。柳の背番号・17の影響もあるという。いろいろあって「心のイケメン」の称号ははく奪されたが、まだまだドラゴンズには必要な存在。 （露）

19 郄橋 宏斗 （たかはし ひろと） 2002年8月9日生まれ

「健康都市」を標榜する愛知県尾張旭市出身。その出自に恥じぬタフさで、昨季はローテを守り抜いたが、その程度で終わってたまるか。目指すは生まれ故郷にそびえ立つ、あの「スカイワードあさひ」のような存在感。 （滝）

20 涌井 秀章 （わくい ひであき） 1986年6月21日生まれ

かつて甲子園を沸かせた右腕も今季でついに40歳に。NPB唯一の86世代も、「ダルビッシュよりは長くやりたい」とMLBの同級生に闘志。今季は暑さや雨にも負けず、惑いなき投球で、勝利で沸かせてほしい。 （み）

21 金丸 夢斗 （かねまる ゆめと） 2003年2月1日生まれ

先発登板のたびに球場に駆け付ける両親の姿は実に微笑ましかったが、親離れ、独り立ちの時は来ている。ワインドアップから投じられる、惚れ惚れする球筋は、品評会なら金賞級。だがプロ野球は品評会ではないのだ。 （滝）

22 大野 雄大 （おおの ゆうだい） 1988年9月26日生まれ

あなたがどんな表情で言葉で動きで喜びを表現するのか、確かめずには終われない。エンターテイナー大野雄大が大好きなんです。どれだけ励まされたことか知れない「ネバーネバーネバーギブアップ！」をありがとう。 （あ）

26 仲地 礼亜 （なかち れいあ） 2001年2月15日生まれ

日本一を決める試合で先発、最優秀投手。'25はファームで、次の機会は一軍で。それくらい4年目ドラ1に願ってもいいよね。昨季一軍登板は頭部死球で退場の1回のみ。WBCサポメンへの招集は期待の証のはず。 （あ）

28 Ａ．アブレウ （アルベルト・アブレウ） 1995年9月26日生まれ

レッズ傘下から新加入

メジャー数球団に加え、2年前には西武でプレーしたジャーニーマンが、満を持して日本のど真ん中へ。闘志アブレる投球で、CS進出への長い旅路を終わらせて、ここを安住の地とする。その力は、きっとアルベルト。 （滝）

29 松木平 優太 （まつきひら ゆうた） 2003年2月24日生まれ

飛躍を期した昨季はほぼファームで停滞の1年となってしまったが、たったの1年よ。日本なんて30年も失っちゃってるんだから、大したことはない。今季こそ、賃金上昇カーブを実現させる。松木平も、この国もね。 （滝）

30 根尾 昂 （ねお あきら） 2000年4月19日生まれ

かつての甲子園のヒーローも遂に8年目。昨季も一軍登板数試合とパッとしないが、まだまだ25歳、俺達はまだ昂の活躍をあきらめてないんだ！ ファーム日本一の胴上げ投手、今季は一軍のマウンドで躍動する時。 （み）

32 伊藤 茉央 （いとう まお） 2000年11月19日生まれ

現役ドラフトで楽天から移籍し、竜1年目の昨季。福島あづま球場の「レフトスタンド大騒ぎ！」の試合で、打者1人に投げ移籍後初勝利＆故郷に錦。惜別のエールをくれた憧れの田中将大と対峙する時はくるだろうか。 （あ）

34 福 敬登 （ふく ひろと） 1992年6月16日生まれ

ロン毛姿でスタートした昨季、6月にバッサリ坊主姿に。「ヘアドネーション」のために伸ばしていた。8月に打球を受けて離脱するまで結果を残した。難病も抱えた苦労人が、フォームを更に磨き、ブルペンを支える。 （み）

36 福田 幸之介 （ふくだ こうのすけ） 2005年8月11日生まれ

竜党であれば何となしに歴代燃えドラを聴き返すことがよくあると思うが、'06年版の「中田の直球 いい度胸」のフレーズを受け継ぐとしたら、昨季終盤の一軍デビュー戦で肝の据わった投球を見せたこの男だろう。 （滝）

38 松葉 貴大 （まつば たかひろ） 1990年8月14日生まれ

昨季13年目にして初の球宴出場＆規定投球回到達。年齢を重ねやりたいことを言葉に出す大切さに気づいたという。FAも宣言。けれど、ここにいる。個人としては40歳まで現役、チームとしては優勝、今季5完投！ （あ）

41 勝野 昌慶 （かつの あきよし） 1997年6月12日生まれ

勝野を含めドラゴンズ史上100マイル投手は3名。一人は亡命の果てに契約解除となった問題児。別の一人は育ててもらった恩を捨て、積まれた大金に飛びついて東のほうに去ったあいつ。残った勝野は義に生きる人。 （滝）

46 梅野 雄吾 （うめの ゆうご） 1999年1月13日生まれ

おそらく誰でも、同級生の活躍は誇らしくて妬ましい。かつて九州四天王として肩を並べた同級生は、メジャーでチャンピオンリングを手にした。そんな梅野も、そして貴方も、きっと誰かにとって誇らしくて妬ましい。 （滝）

47 吉田 聖弥 （よしだ せいや） 2002年5月23日生まれ

カンガルー便でおなじみ、岐阜県大垣市の西濃運輸出身の左腕。ドラフト2位で入団した昨季は、仲地の危険球退場後のフォロー以外で印象的な活躍はできず。今季は先発に挑戦したいと明言、勝ちをお届けしておくれ。 （み）

50 清水 達也 （しみず たつや） 1999年11月3日生まれ

絶体絶命の窮地で、ハラハラする竜党を尻目に飄々と投げ続け、竜党の意識が落ちる前に、清水のフォークが落ちていく。青ベースに赤が差し色の今季の戦闘服は、9年前に全国を制した母校のユニフォームに似ている。 （滝）

52 篠粼 国忠 （しのざき くにただ） 2005年6月12日生まれ

徳島インディゴソックスからドラフト3位

独立リーグ出身のビッグマン。独立リーグの先輩である又吉先輩のように、一軍で活躍してほしい。そして、又吉先輩のように「独立リーグの選手に夢を与える」と素敵な台詞を残してFA移籍、これは勘弁してほしい。 （滝）

54 藤嶋 健人 （ふじしま けんと） 1998年5月8日生まれ

あらゆる場面で投げてきた。だからこその4年連続50試合登板。今季果たせば竜の高卒新人投手としてはOB板東英二さんの記録超え。その先には選手会長として行いたいこと、ビールかけの音頭が待つ。絶対似合う。 （あ）

59 齋藤 綱記 （さいとう こうき） 1996年12月18日生まれ

母校北照高校の同級生はミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック出場（アルペンスキー・安藤麻）。ベテランの域に達する30歳として負けじとブルペンでフル回転し勝利を叫べ。後輩高橋とのリレーを今季こそ。 （あ）

61 高橋 幸佑 （たかはし こうすけ） 2006年12月31日生まれ

母校北照高校は13年ぶりに春のセンバツ出場。こちらは15年ぶりに頂点へ。監督命名若手先発左腕クインテット（&金丸・吉田・福田・三浦）の一員としてローテを演じ腕を鳴らせ。先輩齋藤とのリレーを今季こそ。 （あ）

64 有馬 惠叶 （ありま けいと） 2006年9月20日生まれ

高卒1年目の昨季は、一・二軍とも公式戦登板なし。このまま「190cmの恵まれた体格」「高いポテンシャル」「大きなスケール」という陳腐な評価で終わってたまるか。その手で勝利と新たな評価を手繰り寄せる。 （滝）

68 牧野 憲伸 （まきの けんしん） 1999年9月19日生まれ

オイシックスから育成ドラフト1位、今季支配下登録

オープン戦で快投し開幕前に支配下登録。オイシックス在籍時の春のキャンプでは中日OBの笠原蘒太郎と同室。好きな寿司ネタはマグロ。糟糠の妻と一緒に回らないお寿司を心ゆくまで食べるため、ひたすら腕を振れ。 （露）

69 三浦 瑞樹 （みうら みずき） 1999年9月2日生まれ

西南のほうでの扱いの悪さに耐えかね、日本のど真ん中にある竜の門を叩いてから早一年。昨季一軍で2勝という形で見せた意気地は、きっと氷山の一角。筑後での3年に及ぶ長い雌伏は、今なお至福に変わっていない。 （滝）

70 近藤 廉 （こんどう れん） 1998年9月22日生まれ

自身のSNSにアップした東京ドームでの少年近藤廉と投手浅尾のツーショット。15年後に投手とコーチとしてバンテリンで同じ絵面に収まるなんて！ 東京出身の竜党の証に感極まれり。起伏あるドラマはまだ続く。 （あ）

90 松山 晋也 （まつやま しんや） 2000年6月23日生まれ

地元高校生がデザインした「！ 見てるぞ」な眼力防犯ポスター、企画した名古屋市東区のみならず全国に配ってほしい。その凄みで治安も9回も守り切る。昨季はライデルとセーブ王を分け合ったが今季は勿論単独で。 （あ）

91 Ｈ．メヒア （ウンベルト・メヒア） 1997年3月3日生まれ

気づけば4年目の助っ人右腕、井上監督直々の希望で残留した昨季。気づけば勝ちパターンに据わり、しっかり結果を残してくれた。気づけばそこにいて、チームを救うために与えられた役割をこなす竜のメヒア。 （み）

93 Ｋ．マラー （カイル・マラー） 1997年10月7日生まれ

来日1年目の昨季は18試合登板し4勝9敗、「もっとやれた」と省みる。休みの日には妻コニーさんと和服で茶道をたしなむ身長201cmのナイスガイ。日本文化にもマウンドにも馴染んだ今季は勝ち越しを目指す。 （あ）

【捕手】

9 石伊 雄太 （いしい ゆうた） 2000年8月18日生まれ

今年の新年の帰省時、地元の尾鷲神社に初詣。引いたおみくじは「九十番 大吉」。中日は球団創設90周年。吉兆か? 尾鷲神社は天下の奇祭「ヤーヤ祭り」で有名。「ヤーヤー我こそは」と正捕手に名乗りを上げたい。 （露）

35 木下 拓哉 （きのした たくや） 1991年12月18日生まれ

昨季は石伊の台頭と自身の怪我もあり、二軍での出場がメインになってしまった。しかし、思い返せば昨シーズンの初勝利に繋がるチーム初打点は木下から。勝負強い打撃を武器に、もう一度正捕手争いに挑んでほしい。 （み）

39 宇佐見 真吾 （うさみ しんご） 1993年6月4日生まれ

試合後に見つけると密かに嬉しいのは、グラウンドを向いてのお辞儀パフォーマンス。元祖は板山＆田中の亜細亜組かと思いきや実はうさミキヤ。新しくしたバットで出番を増やしシンクロした姿をもっと見せてほしい。 （あ）

43 味谷 大誠 （みや たいせい） 2003年6月14日生まれ

プロ5年目で一軍通算出場は12試合。タイパ時代のしっかりとした下積みは、この先きっと武器になる。捕手陣では貴重な左打者のため、右打者にアレしがちな勝手に嫌がっていい人を、これ以上嫌わなくて済むかも。 （滝）

49 加藤 匠馬 （かとう たくま） 1992年4月29日生まれ

過剰な自由主義に歯止めをかけるのが政治の保守。情報システムの安定稼働のためにインシデント対応をするのがシステム保守。走者に自由を許さず、盗塁インシデントを得意のバズーカで沈めるのが、捕手・加藤匠馬。 （滝）

58 石橋 康太 （いしばし こうた） 2000年12月7日生まれ

もどかしい。昨季はルーキー石伊の存在もあり一軍出場は10試合に。だが石橋の1年目も竜の高卒新人捕手の一軍出場は67年ぶり、と鮮烈だった。同い年との捕手争いか、他ポジションと打で生きるか勝負の8年目。 （あ）

【内野手】

0 辻本 倫太郎 （つじもと りんたろう） 2001年8月11日生まれ

ガッツと笑顔あふれる元気者は、実に現指揮官好み。蒙昧なる雑音たちは「贔屓」だの「色眼鏡」だの言うが、上司との相性や巡り合わせも才能の内。寵愛というレバレッジを最大限に効かせ、利益確定まで跳ね上がれ。 （滝）

2 田中 幹也 （たなか みきや） 2000年11月28日生まれ

立浪前監督が「中日を変えてくれる」と評したその期待に昨季も応え続けた、忍者のような軽快な守備が魅力。「潰瘍性大腸炎」の影響もあり昨季は休養を入れながらだったが、今季は体重をアップし1年完走を目指す。 （み）

3 高橋 周平 （たかはし しゅうへい） 1994年1月18日生まれ

昨季はサードが定まらない中、石川に代わって一軍昇格後に活躍。遂にシュウヘイが竜を担うときが来るのかと思った矢先の守備での負傷で長期離脱となってしまった。安泰ではいられない立場、今季は一塁も挑戦。 （み）

4 Ｏ．カリステ （オルランド・カリステ） 1992年2月3日生まれ

昨季は61試合出場にとどまり7月に一軍から抹消後は膝の故障もあり二軍暮らし。今季からサノー＆アブレウのドミニカ仲間も加わり令和の3Dの活躍が見られるか。ヘルメットを吹っ飛ばす全力走塁で今日も頼むぜ。 （あ）

5 村松 開人 （むらまつ かいと） 2001年1月6日生まれ

昨季は開幕から20試合連続ショートでスタメン。期待されつつ力を発揮できないまま怪我で離脱。背番号5は俺だ、と印象づけてほしい。以前の持ち主も戻り厚くなった内野陣から今季こそ「道を切り開く人」になる。 （あ）

7 福永 裕基 （ふくなが ひろき） 1996年9月16日生まれ

プロ入り2年間でホップ・ステップと踏み、いよいよジャンプを目論んだ昨季、相次ぐ故障で「好事魔多し」を体現してしまった。次こそ「新しい生きるを、創る」、古巣日本新薬の企業スローガンを、きっと体現する。 （滝）

23 Ｍ．サノー （ミゲル・サノー） 1993年5月11日生まれ

エンゼルスから新加入

アキーノ＜ディカーソン＜ボスラーと、年々助っ人の成績が良化していく中でやって来た130キロの巨漢は、T.ウッズを彷彿。北谷OP戦で早速一発。監督を無視してのゴリラパフォーマンスはナゴヤの新名物の予感。 （み）

25 石川 昂弥 （いしかわ たかや） 2001年6月22日生まれ

古くは藤王、そして平田、堂上、高橋と高卒スラッガーが一身に背負い続けた竜党の大きな期待を受け継ぎ奮闘し続けている。相次ぐケガや不振を振り払う活躍の後に「俺は石川だぞ！」と吠えてほしい。お立ち台でね。 （滝）

31 森 駿太 （もり しゅんた） 2006年12月25日生まれ

古くは藤王、そして平田、堂上、高橋、石川と高卒スラッガーが一身に背負い続けた竜党の大きな期待が森駿太に回ってきた。竜党は待っている。「俺は森駿太だぞ！」と堂々と名乗りを上げる姿を。無論、お立ち台で。 （滝）

45 土田 龍空 （つちだ りゅうく） 2002年12月30日生まれ

3年前は114試合に出場も、昨季は20試合どまり。前髪しかないとされる幸運の女神。その後ろ姿すら見えなくなったが、もう一度、来てくれるかもしれないよ。腐らず頑張ろう。龍空と今を生きるすべての人々へ。 （滝）

48 阿部 寿樹 （あべ としき） 1989年12月3日生まれ

楽天から移籍

東北への出向は片道切符かと思いきや往復切符だった。「阿部くんを上に引き上げるのに、よそを経験させたほうが良いだろう」と当時の球団幹部が言ったかどうかは定かではない。ねえ、マスター、今季は酔わせてよ。 （滝）

56 新保 茉良 （しんぽ まお） 2003年11月29日生まれ

東北福祉大からドラフト5位

入団時に受けた視覚能力検査の難しさに、「これアホとか関係ないですか？」と検査スタッフに質問。「関係ないです」と即答される。バッテリィズのボケ役・エースを彷彿。大学同期の櫻井頼之介は相方の寺家か？ （露）

60 山本 泰寛 （やまもと やすひろ） 1993年10月10日生まれ

見るからにKOのおぼっちゃんだった10年前。そこから西へ東へ居を移し、勝負の世界で戦う内に、すっかり渋みのある雰囲気を纏うようになった。それでいい。顔で野球をやる、とかつてのオレ流監督も言っていた。 （滝）

63 板山 祐太郎 （いたやま ゆうたろう） 1994年3月27日生まれ

昨季は自己最多84試合に出場、離脱の続く内野を支えた。阪神戦力外→育成を経て、なんて忘れてしまいそうな活躍。強く突き動かすのは「いつ終わるかわからない」という思い。そしてパパの頑張る姿を見せたくて。 （あ）

65 知野 直人 （ちの なおと） 1999年2月16日生まれ

横浜DeNAから現役ドラフトで移籍

東のほうにいたときに、余計な一言で顰蹙を買ったことがあるらしい。それはそれとして、心機一転、日本のど真ん中に来たからには、相手にとって余計な失点となるような、試合を決める一打で余計な雑音を振り払え。 （滝）

95 Ｃ．ロドリゲス （クリスチャン・ロドリゲス） 2002年3月31日生まれ

遊撃レギュラー争いのダークホース。一目でわかるほど身体をビルドアップし、打撃のひ弱な印象は解消されつつある。前指揮官が開幕スタメンに抜擢したほどの素質を花開かせ、その慧眼を証明してやってくれ。頼む。 （滝）

97 樋口 正修 （ひぐち せいしゅう） 1998年11月17日生まれ

昨季は自己最多の33試合に出場。代走からがメインだがうち6試合はスタメン。待望のプロ初安打はオール左打者の日にDeNA藤浪から。4年目も足のスペシャリストかつ内外野を守れる切り札として勝負を懸ける。 （あ）

【外野手】

00 尾田 剛樹 （おだ ごうき） 2000年8月3日生まれ

後逸、翌日牽制死。6年ぶりの8連勝を逃したあの日は言葉を失った。でもそこから這い上がる姿を見られた。昨季ファームでは首位打者と最高出塁率の二冠。8連勝後の8連敗を見るよりずっと良い。今季は勝って泣く。 （あ）

1 岡林 勇希 （おかばやし ゆうき） 2002年2月22日生まれ

昨年に引き続き三重県津市にある津球場で若手選手らを率いて自主トレ。メンバーの阪神・前川右京、西武・村田怜音は三重出身の同郷。昨年前川が報道陣に差し入れた蜂蜜まん本舗の蜂蜜まんは津市民のソウルフード。 （露）

8 大島 洋平 （おおしま ようへい） 1985年11月9日生まれ

実績十分のベテラン。代打に守備固め、たまのスタメン、プロ入り後ほぼやっていないライト、全部そつなくこなした。定年後、かつての部下に再雇用されたい限界会社員たちよ、大島が鑑だ。その手で老後を切り開け。 （滝）

24 Ｊ．ボスラー （ジェイソン・ボスラー） 1993年9月6日生まれ

久しぶりに竜にやってきた大当たり外国人。ここぞで繰り出される一撃で、何度お立ち台に上がったことか。遠征先でも朝から早起きして体を動かすのが日課な真面目な男。今季も日々欠かさず結果を残してくれるはずさ。 （み）

42 ブライト 健太 （ぶらいと けんた） 1999年5月7日生まれ

今季は球団公式カレンダーメインページ初登場、応援歌も完成、昨季は竜陣祭のビジュアルにもなり球団の顔に近づいてきたか。外野の壁は極厚だがここぞの勝負強さは随一。「ONE BLUE」な瞬間を何度も彩る。 （あ）

44 川越 誠司 （かわごえ せいじ） 1993年6月30日生まれ

「野球と政治の話はするな」とよく言われるが、プロ野球とセイジの話をさせてほしい。川越セイジは本塁打をファールにされても強振を貫く。国民は去る2月、安易に変節すると、たちまち得票が溶けることを知った。 （滝）

51 上林 誠知 （うえばやし せいじ） 1995年8月1日生まれ

「野球と政治の話はするな」とよく言われるが、プロ野球とセイジの話をさせてほしい。上林セイジは昨季の球宴ファン投票で次点。今季は風を起こす。国民は去る2月、旋風の前には、宗教も労組も無意味だと知った。 （滝）

55 細川 成也 （ほそかわ せいや） 1998年8月4日生まれ

3年前、和田コーチとのテニス特訓で覚醒。以降3年連続20発、押しも押されもせぬ竜の主砲。現役ドラフトで入団、とまことしやかに囁かれているが、こんな選手は現ドラに出てこないので恐らくデマ。知らんけど。 （滝）

57 花田 旭 （はなだ あさひ） 2003年4月23日生まれ

東洋大からドラフト6位

昨年はビールの「アサヒ」に災難が降りかかり、正月の関東ローカル大学駅伝では山登りの「朝日」が快走。さて、こちらの「旭」はどうなるか。ここ愛知県には尾張旭という街がある。旭は旭に名を轟かせられるのか。 （滝）

66 鵜飼 航丞 （うかい こうすけ） 1999年5月30日生まれ

二軍では／当たれば／選球／ポテンシャ……皆まで言うな。今季は一軍だし飛ばすし塁に出る。私たちは「騙されて」いた？ いや、能ある鵜飼は爪を隠してただけ、覚醒のタイミングを90周年までとっておいただけ。 （あ）

67 能戸 輝夢 （のと きらむ） 2007年5月15日生まれ

明秀学園日立高からドラフト4位

おじさん泣かせの難読ネーム、輝く夢でキラム。細川と同じ明秀学園日立高校出身。そしてキャンプ序盤のシート打撃ではいきなり逆方向のレフトへ飛び込む打球を打つんだから次世代の竜の主砲として夢が輝いとるわ。 （み）

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[ドラゴンズ執筆担当者紹介]

あーる

東京都八王子市出身、東京都在住、呑気な46歳。高校の先輩には〇〇砲の生みの親がいます。今季は稲城でも若竜応援。週末は中学野球観戦に勤しむ。好きな選手は松井雅人。

露橋あおい

三重県津市出身、東京都在住、俗気な52歳。フジテレビの初代ひょうきんアナは中学・高校の先輩。大卒後11年間鳴海球場跡徒歩圏内に住んでいた。好きな選手は中尾孝義。

滝河あきら

愛知県尾張旭市出身、名古屋市在住、内気な40歳。地元では名の通った高校出身だが、近年では他校に後れをとり、序列が下がっていると聞き、落胆。好きな選手は神野純一。

みやちん

愛知県小牧市出身、東京都在住、弱気な39歳。地元では名の通った高校出身だが、近年では他校に後れをとり、序列が下がっていると聞いて、気落ち。好きな選手は福田永将。

（文春野球学校）