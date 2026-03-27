野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

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[はじめに]

決して厚くない選手層をどうにかやりくりしてこれまで戦ってきた。だけど昨季は少しの歯車の狂いがみるみる連鎖して、早々にチームの機能が止まった。悲しいほど圧倒的最下位。露呈した力不足は一朝一夕では解決しないだろう。でも僕らは待つよ。ZOZOマリンと渋谷のビジョンが愛と勝利の言葉で溢れんばかりになるのを。

（マリーンズ執筆チーム監督：いせや）

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【監督】

86 サブロー （さぶろー） 1976年6月1日生まれ

今季より就任

あの日の約束を守るために戻ってきた。自主性は相応の体力と技術があって初めて機能するのだと、「質」の前に「量」、考えるより反復を求めた。それを自ら「昭和」「地獄」と呼ぶ。シゴキ？ 違う。愛に決まってる。 （い）



クラブ的な演出は、流石サマソニメイン会場♫ 撮影：Lowe／文春野球学校

【投手】

11 ホセ・カスティーヨ （ホセ・カスティーヨ） 1996年1月10日生まれ

オリオールズから新加入

約2mの身長から放たれる、大谷翔平をも悩ませた「投げる前から消える魔球」を操るベネズエラ出身のサウスポー。「アニメが好きなので、日本でうまくいく」と、NARUTOとラーメンへの熱い思いが止まらない。 （千）

13 毛利 海大 （もうり かいと） 2003年9月14日生まれ

明治大からドラフト2位

大学通算14勝2敗、防御率1.46。4年生春に6勝、秋に4勝した。福大大濠高出身。中1の時PayPayドーム（当時）での球宴始球式を経験。1学年上の山下舜平大に続く新人王、2桁勝利を目指す即戦力左腕。 （い）

14 小島 和哉 （おじま かずや） 1996年7月7日生まれ

昨季も規定投球回到達＆チーム2位の8勝、防御率3.72の鉄壁継続。今年も先発ローテを引っ張っていく。梶原広報を長崎の自主トレで坂道ダッシュに参加させた時のような無邪気な笑顔の1年になりますように。 （香）

15 横山 陸人 （よこやま りくと） 2001年8月5日生まれ

25年、目標の50試合登板を達成、チームトップの12セーブ・20ホールド。ただビジターでは防御率1.30、マリンでは防御率2.83と外弁慶。名将・持丸修一氏という同じ師を持つ美馬学から背番号を継承。 （ミ）

16 種市 篤暉 （たねいち あつき） 1998年9月7日生まれ

昨季160回以上を投げ9勝8敗。前半は思うように勝てず、抹消もあった。球宴後に空振りの取れる直球が戻り6勝。圧巻の投球を披露した。契約時にメジャー挑戦を明言。WBCで26番を背負うのも巡り合わせか。 （い）

18 石垣 元気 （いしがき げんき） 2007年8月16日生まれ

健大高崎高からドラフト1位

24年センバツ優勝投手。甲子園では春夏合わせ同世代最多の通算11試合に登板。25年センバツ準決勝で敗れた横浜の奥村頼人は奇しくも同僚に。新人から背番号18を付ける投手は球団史上5人目、高卒では3人目。 （ミ）

19 唐川 侑己 （からかわ ゆうき） 1989年7月5日生まれ

昨年わずか2登板ながら9月に7回3安打無失点と復活の予感。37歳になる今年の目標は先発15試合だが最高にクールな登場曲 “Get the party started” を15といわず何度でも聴きたい。 （浮）

21 石川 柊太 （いしかわ しゅうた） 1991年12月27日生まれ

エースになるために来た。ZOZOマリンのマウンドで、6回途中までパーフェクトに抑えた夏のゲームは、無双を誇る石川の真骨頂だった。昨季は、4勝に終わったのも、また事実。今季は2桁勝利で真価を証明する。 （千）

24 東妻 勇輔 （あづま ゆうすけ） 1996年4月4日生まれ

25年は前半、ファームで防御率0点台と絶好調、その後、一軍昇格も、少ない登板機会を活かせず、一軍では2年連続で6試合登板のみ。実績ある投手がチームを去る中、今季もチャンスを与えられたことを活かしたい。 （ミ）

28 菊地 吏玖 （きくち りく） 2000年6月13日生まれ

昨季はキャリアハイの21試合に登板したが今年は一気に3倍増の60試合登板を目指す。故郷北海道のいいところを聞かれ「球場（エスコンフィールド）が素晴らしい」。こりゃあロッテ新球場はドーム一択だね！ （浮）

29 西野 勇士 （にしの ゆうじ） 1991年3月6日生まれ

24年9勝も昨季はまさかの未勝利。開幕2試合クオリティスタートでも勝てず波に乗れなかったか。右腕の故障で8月の登板以降は殆ど姿を見なかったが、オフの自主トレでは笑顔も多い。ベテランの力がまだまだ必要。 （い）

30 廣畑 敦也 （ひろはた あつや） 1997年12月3日生まれ

3年連続8登板。乱れ飛ぶ声にかき消されてコーヒーの渦に溶けそうでも、変わらず打者との駆け引きや新球種の研究を続けていく。性格は 「エチオピアナチュラル 浅煎り」とのこと。深入りしない方がよさそう。 （袴）

31 大谷 輝龍 （おおたに ひかる） 2000年7月11日生まれ

24年、一軍デビュー戦の日本ハム戦で3者連続三振と大器の片鱗を見せたが、25年は開幕前にトミー・ジョン手術を受け、リハビリに専念した。能登半島地震で今尚復興を目指す故郷・石川県の人々に勇気を与えたい。 （ミ）

33 八木 彬 （やぎ あきら） 1997年5月26日生まれ

25年は27試合で防御率5.96。強い直球で無得点の試合も少なくない反面、少し粘られると四球と連打で大量得点も。メンタルか、技術か。火中の栗を拾うような場面や回跨ぎもチャンスに変えて勝ちパターンに。 （い）

34 高野 脩汰 （たかの しゅうた） 1998年8月13日生まれ

プロ3年目の25年、37試合に登板、うち回またぎの登板が16回で12球団トップ、NHK「球辞苑」でもVTRゲスト出演。防御率1.84は投球回50回超登板の救援投手でリーグ6位の活躍で年俸は2.7倍に。 （ミ）

35 田中 晴也 （たなか はるや） 2004年6月6日生まれ

高卒4年目。昨季は開幕からローテーションに入り、13試合登板で3勝5敗。8月初めの抹消以降一軍では投げなかった。今季の目標は規定投球回数到達と2桁勝利。中10日だった間隔を6日にし、通年の活躍を期待。 （い）

36 坂本 光士郎 （さかもと こうしろう） 1994年9月9日生まれ

2025年一軍公式戦で8試合、うちマリンで登板はわずか4試合。交流戦の巨人戦で初勝利を挙げヒーローインタビューを受けたのが最大のハイライトに。今季は登場曲「愛の世代の前に」をもっと聴かせてほしい。 （ミ）

37 小野 郁 （おの ふみや） 1996年10月23日生まれ

肘が癒え復活。昨季「一軍完走」はブルペンで唯一。3年ぶりの40試合以上（47試合）登板。それでホールド10なのは同点やビハインドなど、難しい場面を任されることが多かったから。今季はぜひ勝ちパターンで。 （い）

40 奥村 頼人 （おくむら らいと） 2007年9月8日生まれ

横浜高からドラフト3位

選抜V二刀流左腕は「石垣元気と2人で国宝になれるように」と意気込む。母いつ子さんは「謙虚と努力の宇宙人」と評するが、言語学者・外山滋比古氏の『思考の整理学』を「めっちゃ面白い」と語る一面はその片鱗か。 （店）

41 一條 力真 （いちじょう りきま） 2003年2月10日生まれ

25年は新人ながらファームで三振奪取を重ね12試合で防御率0.87と無双、7月15日、プロ一軍初登板（ソフトバンク戦）で最速154km/hを記録も翌日、左足痛に。マリンでの一軍デビューに期待が懸かる。 （ミ）

42 アンドレ・ジャクソン （アンドレ・ジャクソン） 1996年5月1日生まれ

横浜DeNAから移籍

体調管理はこまめな水分補給とサウナ。日本では2年間で293イニング以上投げるなど実績十分、先発ローテは想定内。打撃の良さでDHだっていけるかも？ マリンの風に髪と髭が翻弄されないか少し心配だ。 （も）

46 冨士 隼斗 （ふじ はやと） 2002年3月10日生まれ

日本通運からドラフト5位

社会人で磨いた剛腕がついにプロの扉を叩いた。都市対抗を沸かせた直球と魂の完投劇。次はマリーンズのマウンドで年間通して任された場所で腕を振る。冨士の弟・大和も育成ながら先にプロ入りしており負けられない。 （香）

47 鈴木 昭汰 （すずき しょうた） 1998年9月7日生まれ

24年の51試合登板と代表招集の勤続疲労か、25年は29試合に留まった。難病の子供達への成績に応じた寄付活動（1Sか1HPに5万円）は、それで100万円(5S+15HP)だった。今季は倍増といこう。 （い）

52 益田 直也 （ますだ なおや） 1989年10月25日生まれ

名球会入りを懸けて臨んだ25年は試練の1年。GWに福岡でサヨナラ負けを喫して以降、歯車は狂った。だが、マリンでは11試合に登板して防御率1.69と印象ほど悪くない。孤独なマウンドの先には歓喜あるのみ。 （ミ）

53 木村 優人 （きむら ゆうと） 2005年6月1日生まれ

プロ初登板、初勝利、初ホールド、初セーブ、9月には初完封勝利と初物尽くしの昨季。今年初の対外試合の先発も任され幸先よいスタートを切った。20歳の誓いの言葉どおり元気にけがなくがんばってほしい。 （も）

54 澤田 圭佑 （さわだ けいすけ） 1994年4月27日生まれ

今年から背番号を黒木知宏コーチが現役時代につけていた54に変更。背番号だけでなく闘志むき出しで戦う姿も継承してほしい。度重なる怪我や戦力外通告を経験してきた男の「大どんでん返し」はこれからだ！ （浮）

56 中森 俊介 （なかもり しゅんすけ） 2002年5月29日生まれ

勝ちパのセンターをきっちり務めた中森ならぬ中守の神も、オールスターを最後に雲隠れ。昨年末に結婚し、1年の最後をきっちり締め括った勢いで、前監督が推す「非常識なストレート」を武器に守護神の座を狙いたい。 （千）

58 河村 説人 （かわむら ときと） 1997年6月18日生まれ

大学は亜大から星槎道都大、プロ入り後も怪我で育成、再び支配下と環境の変化が多いが寧ろそれを逆手にとっているように見える。穏やかで全ての動きが遅いらしいが注目すべきは豪速球。一軍定着、地元凱旋も楽しみ！ （も）

59 早坂 響 （はやさか おと） 2005年7月26日生まれ

松戸市出身。高卒2年目の昨季、5月に一軍デビューし、7月はZOZOマリンでも投げた。23年夏の県予選で6失点完投負けした場所。スタンドが沸いた。同年代同僚の活躍に焦らず、近い将来の主戦になってほしい。 （い）

60 大聖 （やまと） 2002年1月29日生まれ

Honda鈴鹿からドラフト7位

大阪・太成学院大学から初のNPB入り。投手ながらリーグ戦では外野手としても通算47試合で6本塁打、OPS10割超えと非凡な才能。Honda鈴鹿では最速161km/hを計時するなど、潜在能力は十分。 （ミ）

62 坂井 遼 （さかい はる） 2006年5月8日生まれ

2025年は二軍中心ながら一軍での1試合1回無失点の好投で三振も奪う鮮烈デビュー。夢だったプロ野球選手になり、母への恩返しも叶えた。今季も更なる飛躍を願い、ファンの大声援で後押ししたい。 （香）

64 廣池 康志郎 （ひろいけ こうしろう） 2002年9月16日生まれ

25年6月21日、ハマスタで一軍初登板・初先発も3者連続被弾。NPB史上2人目の悪夢を見たが不名誉ではない。星野仙一も江川卓も新人時代に同じ憂き目に。9月17日には京セラでプロ初勝利、笑顔を見せた。 （ミ）

66 宮粼 颯 （みやざき はやと） 2000年6月14日生まれ

ソフトバンクから移籍

入団直後の23年1月にトミー・ジョン手術を受けた苦労人。昨季支配下で投げた2回のうち1回は8月のロッテ戦で、自ら招いた無死満塁も最後は強い真っ直ぐで抑え込んだ。張った頬骨と鋭い眼光が印象的だった。 （い）

73 サム・ロング （サム・ロング） 1995年7月8日生まれ

ロイヤルズから新加入

2025年は防御率に苦しみ、肘の不安も抱えながらも今季は新天地での役割を背負う覚悟。既に球団歌も歌える上に、第一子にはマリーンズにちなんだ名前をつける予定と日本に馴染む姿勢を全力で応援したい。 （香）

【捕手】

2 松川 虎生 （まつかわ こう） 2003年10月20日生まれ

高卒4年目の25年、ファームで捕手として58試合に出場、捕逸は1個だけ。一軍ではスタメンわずか2試合と出番が少なかったが確実に摑むものはある。過去は過去だが、幕張のファンは君の雄姿を忘れてはいない。 （ミ）

27 田村 龍弘 （たむら たつひろ） 1994年5月13日生まれ

高校日本代表で大谷翔平と中軸を担った打撃を、プロ入り後すっぱり捨て守備を磨いた。近年は「打てる」後輩達に押され、昨季出場は18試合。朝起きたら歯を磨くように打った姿をまた見たい。道を譲る態度は不要だ。 （い）

32 佐藤 都志也 （さとう としや） 1998年1月27日生まれ

佐藤都志也にとって2025年は苦しいシーズンだった。打撃不振、怪我、若い寺地の台頭。しかしそれも過去のこと。大好きな西武・栗山巧が引退するこの年に、このままでいいわけないよな！ 燃えろ打てよ都志也！ （浮）

45 植田 将太 （うえだ しょうた） 1997年12月18日生まれ

25年9月30日、マリンでの楽天戦でスタメン、岸孝之からプロ初安打を記録、守っては先発・唐川侑己の7回無失点、シーズン初勝利をリード、プロ6年目で初のヒーローインタビューでは唐川の隣で涙を堪えた。 （ミ）

65 寺地 隆成 （てらち りゅうせい） 2005年8月19日生まれ

一昨年終盤に兆しはあった。その蕾はオープン戦で膨らみ、開幕直後から見事に開花した。内角を捌く腕の動き、下半身の粘りは高名な剣道一家のDNAか。守備の課題が山積みで克服は喫緊だ。君が正捕手であるために。 （い）

69 岡村 了樹 （おかむら りょうじゅ） 2007年5月3日生まれ

富島高からドラフト6位

宮崎県椎葉村育ちの高卒捕手。強肩と野性味あふれる動きが売りの素材型ルーキー。キャンプ中の休日では、自由な同期の中でさりげなくまとめ役になれた。宮崎でのチェコ戦で早くも一軍デビューを果たし、今後に期待。 （香）

【内野手】

00 池田 来翔 （いけだ らいと） 1999年12月11日生まれ

気持ちがまっすぐで、器用ではない。首がとても太い。『anan』は似合わない。僕は嫌いじゃない。4年目の昨季、83試合で5本塁打、20打点はキャリアハイ。起用された打席で結果を残して守備位置を奪いたい。 （い）

4 友杉 篤輝 （ともすぎ あつき） 2000年11月7日生まれ

左翼ポール際の打球はリプレー検証でファウルに覆った。その5日後にきっちり左翼席に打ち直してみせた。3年目で待望のプロ入り1号だ。安田は焦ったことだろう。走攻守ともまだ伸びしろあり。正遊撃手を掴みたい。 （い）

5 安田 尚憲 （やすだ ひさのり） 1999年4月15日生まれ

高卒ドラ1も8年目。どこのチームにもいる応援せずにはいられない選手。ファンの掌は返させてナンボ。安田が打てばワッショイと盛り上がる。三塁手のレギュラー争いは熾烈となるが、大きな背中で堂々と打席に。 （ミ）

7 藤岡 裕大 （ふじおか ゆうだい） 1993年8月8日生まれ

良くも悪くも感情が表に出ないタイプが、5月の3連続完封負け＋両リーグ最速20敗で見せた涙は賛否を呼んだ。あの試合チーム5安打中、彼が3本。主将の意地を見せたのだが。今季は3年ぶりに遊撃手として挑む。 （い）

8 中村 奨吾 （なかむら しょうご） 1992年5月28日生まれ

派手さより静かな闘志で若手を導き、気づけばそこにいる安心感。昨季の腰の手術後は順調に回復し、今季はバッティングで新監督にアピールする。ゴールデングラブ受賞3度の守備と頭脳プレーも健在だと見せてほしい。 （香）

10 上田 希由翔 （うえだ きゅうと） 2001年8月12日生まれ

昨年プロ1号が雨天中止で幻になったが先輩落合からは「あっぱれ」。自ら「とろい」と評しご両親も「引っ込み思案」と語るプロ3年目。そろそろ環境にも慣れ、満を持してサードのレギュラーとタイトルを獲りにいく。 （袴）

43 石垣 勝海 （いしがき まさみ） 1998年9月21日生まれ

今季は雅海から勝海へ登録名変更。昨季は二軍で打率.217と泥臭く積み上げた一振りが評価され、宮崎のWBC侍ジャパンサポートメンバーに選出。未完のロマン砲が日の丸の空気を吸い覚醒前夜の鼓動を高鳴らせる。 （ま）

44 宮崎 竜成 （みやざき りゅうせい） 2000年12月9日生まれ

昨季社会人ルーキーは5月に昇格して8打席立つが、手も足も出なかった。7月に戻ってくるとスイングが別人だった。7/9にプロ初安打、7/19に初打点。打撃を武器に試合数を39から今季100に伸ばしたい。 （い）

49 立松 由宇 （たてまつ ゆう） 1999年2月5日生まれ

松戸出身。昨季は新人ながら捕手として一軍でキャンプイン。ファームで初本塁打で一軍初昇格、5月9日西武戦で一塁手でプロ初スタメンも3三振に2失策。7月には股関節の手術で離脱。天国と地獄を味わったが糧に。 （ミ）

55 櫻井 ユウヤ （さくらい ゆうや） 2007年6月30日生まれ

昌平高からドラフト4位

高3夏の埼玉県大会決勝では自ら本塁打を放つも同校初の甲子園行きはならず。高校通算49本塁打、背番号「55」は大きな期待の表れ。那須塩原市でタイ家庭料理の店を営み、息子を支えた母・リンダさんに恩返しを。 （ミ）

57 小川 龍成 （おがわ りゅうせい） 1998年4月5日生まれ

幕張の流星群としてファンフェスで踊った姿に何故か胸が痛くなった。昨年書いた夢が叶って嬉しかったのに。誰よりも練習する貴方が輝くのは試合中だ。内外野練習の今季は全試合出場してずっと輝いていてほしい。 （香）

67 茶谷 健太 （ちゃたに けんた） 1998年1月16日生まれ

抜群の守備力で内野ならどこでもお任せのユーティリティプレーヤー。「打席数は半減したがチーム内の役割的なものはできた年」と昨季を振り返った。今季は開幕一軍、一軍定着に期待。ご褒美コーヒー沢山飲んでね。 （も）

99 ネフタリ・ソト （ネフタリ・ソト） 1989年2月28日生まれ

粉骨砕身。新横綱の口上のような決意とともに優勝への信念を誇示した新カピタン・ソト。出場試合数は8年連続100＋と、その献身はマリンの風にも揺るがない。逆風を突いて、届けゲッツ！ 信じる者へ、バモス！ （千）

【外野手】

0 郄部 瑛斗 （たかべ あきと） 1997年12月11日生まれ

3年ぶりの100試合以上出場（111試合）で、打率.286。特に後半は内角をしっかりと引っ張る打席が増えた。守備はお墨付き。超積極的な打撃姿勢に状況判断も加えたい。尊敬する荻野貴司の「0」を継承した。 （い）

1 藤原 恭大 （ふじわら きょうた） 2000年5月6日生まれ

高卒7年目の25年は後半離脱も初の規定打席に到達するなど軒並みキャリアハイ。守備では日本ハム戦でレイエスをライトゴロで刺し、広島戦では2試合連続の神走塁も。華があるプレーで全国区のプレイヤーに。 （ミ）

3 角中 勝也 （かくなか かつや） 1987年5月25日生まれ

七尾ふるさと大使拝命のご利益か、NPB令和7777号は自身の通算70号と大当たり。先輩サブロー監督と迎える20年目のシーズンを、2010年の青い空を知る能登の匠が、七色の技で鴎を導く。誰よりも空高く。 （千）

6 西川 史礁 （にしかわ みしょう） 2003年3月25日生まれ

大卒新人ながら25年開幕戦スタメンを掴み、初安打が決勝打と完璧なデビュー。春先は調子を落としたが、6月に復帰してからは首位打者を窺うほどの打棒でリーグ最多の27二塁打、激戦のパ・リーグ新人王を制した。 （ミ）

22 グレゴリー・ポランコ （グレゴリー・ポランコ） 1991年9月14日生まれ

昨季怪我で離脱も1月には100％の状態で再来日。マリーンズファンが1番！ という言葉、日本語や文化を吸収する姿、ファンを楽しませようとする心意気、「パワー」の溢れる強打。こんな素敵な助っ人他にいる？ （も）

23 石川 慎吾 （いしかわ しんご） 1993年4月27日生まれ

移籍後3年目の昨季は、一軍出場14試合で打率.086と厳しい数字ながら、二軍で3割近い快打を見せてファンの心を鷲掴みにした。今季は熱く場を沸かす全力プレーに期待。慎吾！ と連呼する応援歌を聞きたい。 （香）

25 岡 大海 （おか ひろみ） 1991年7月15日生まれ

昨年は故障があったが、今年はオープン戦で12球団第1号をランニングホームラン幸先のいいスタート。34歳、まだまだこれから。岡だけですら広いのに、大海など知ってどうする。無限の可能性を信じるためだ。 （袴）

39 井上 広大 （いのうえ こうた） 2001年8月12日生まれ

阪神から現役ドラフトで移籍

甲子園の主役になるのはいったんお預けになった。同期の西純矢は野手転向して育成へ。関西には戻らない覚悟で、高校生以来のサードにも挑戦。すべてが変わる。それがどうした同じ空の下。幕張の空もいい高さだ。 （袴）

50 愛斗 （あいと） 1997年4月6日生まれ

「今年は見返す」と勇んで迎えた昨季も出場試合はわずか17。とはいえ強豪・花咲徳栄では強打者だけに演奏される魔曲「サスケ」を託された男、このまま終われるわけがない。今季は長打を狙う打撃スタイルで勝負！ （浮）

51 山口 航輝 （やまぐち こうき） 2000年8月18日生まれ

4打席連続本塁打。すべて走者を置いて打った。そんなことができるのはプロ野球史上ただ一人だ。爆発力はある。あとは継続できるかどうか。今年はコミュニケーションが取れる一塁手に専念して、30本塁打を目指す。 （袴）

61 山本 大斗 （やまもと だいと） 2002年8月9日生まれ

24年は二軍で本塁打・打点の二冠。西川史礁の代替で名古屋の侍ジャパンサポートメンバーに招集され、連日タイムリーを放った。出場機会を増やすため内野守備も挑戦中。持ち前の豪快なスイングで打線に火を付けて！ （香）

63 和田 康士朗 （わだ こうしろう） 1999年1月14日生まれ

25年はファームで打撃を試行錯誤、85試合に出場したが、一軍はわずか17試合、10打席で二塁打1本、盗塁ゼロ。打撃を伸ばすか走塁のスペシャリストとして生きるか。マリンを縦横無尽に駆け巡る姿を待つ。 （ミ）

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[マリーンズ執筆担当者紹介]

いせや

1979年は中1だった丙午。「地獄の伊東」は『ミユキ野球教室』で見たと思う。20代の山本功児さんも参加していた。当時「44」を付ける日本人は珍しくて好きだった。

もんぷち

12球団のマスコットではマーくんがダントツ可愛い！ とマー君のシュシュを日常ユース。球場メシにはほぼ興味を示さないがマリンのもつ煮にだけは課金を惜しまない。

袴 瓢箪

アストロ球団、ドカベン プロ野球編、ストッパー毒島。やたらと野球漫画に出ていたロッテ（劇画志向）。最近はすこしスマートになっているかも。漫画的選手の登場に期待。

千夜一夜

ボビー・ローズを見たかった。2年間のブランクを経て、彼が日本に戻ってきたことの興奮と落胆から23年。お預けになっていた声援はすべて、キャプテン・ソトに託そう。

浮間 ロッテ

海を見ると無性にテンションが上がる海なし県民。ZOZOマリンに来る喜びの半分は幕張の海を見ることで満たされる。新球場が海からちょっと遠くなるのがちょっと悲しい。

芳村 香

前監督の育てた選手達が、新監督の下で活躍するのを楽しみにしている箱推し。夕暮れ時の登場曲が一番似合うスタジアムで、声が枯れるまで大声で応援するのが今年の目標。

ミヤウチマサヒト

「プロ野球ニュース」「珍プレー好プレー」で見た川崎球場に行くことを夢見て大学進学と同時に上京も入れ違いでロッテは千葉へ。マリーンズの夢（優勝）は幕張でひらく。

店菓子

どこかのチームを主力に書いたものの、同郷の高卒ルーキーが新入団し、堪らなくなってワンポイント登板を志願した近江商人。好きなロッテは暑さに弱いため「ヒヤロン」。

（文春野球学校）