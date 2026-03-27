野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

【画像】ヤクルトの写真を全部見る

◆◆◆

[はじめに]

偏愛選手名鑑も何年目かしら。偏愛遍歴の最後にお付き合いくださったみなさまありがとうございます。ヤクルトと選手たちを愛してるからこそ、ちょっぴり斜めに見たり、片目をつぶったり、裏返してみたり、色んな見方があるものでございます。希望と不安に満ち溢れたこの時期、いろんな愛を見つけて楽しもうではありませんか

（スワローズ執筆チーム監督：HISATO）

----------

【監督】

88 池山 隆寛 （いけやま たかひろ） 1965年12月17日生まれ

ブンブン丸新監督2026のスローガンは燕心全開! 対話と元気と笑顔をテーマにキャンプも全開。頻繁なサイン会開催でファンサも全開。前監督から継承した無茶振りも全開（まず山野）。怪我人はなるべく全快したい （HISATO）



撮影：文春野球学校

【投手】

11 Ｊ．キハダ （ホセ・キハダ） 1995年11月9日生まれ

エンゼルスから新加入

キハダといえば、「マグロ」。今季の活躍でキハダマグロのグッズ、神宮選手グルメが溢れかえるに違いない。カツオとキハダの継投丼とかはいかが？ 頼れるオスナ先輩のアドバイスを受け日本生活に馴染もうと奮闘中。 （あや☆あや）

12 石山 泰稚 （いしやま たいち） 1988年9月1日生まれ

春は石山泰稚の絶好調、夏はその母校・金足農業の2年連続甲子園出場、秋は石井大智（阪神）の無失点記録に2025年の秋田市民は熱狂。今年は秋まで故郷を沸かすべく「味どうらくの里」でこしぇだままいっぺけよ。 （マカ村）

15 中村 優斗 （なかむら ゆうと） 2003年2月8日生まれ

ファン感ではシルバーラメのジャケットを羽織って熱唱する「キラめいた姿」に、今季の輝く活躍を彷彿……。キャンプは二軍スタートも、体調を万全にして、狙うのは先発ローテ。からの、目指せ2ケタ勝利の新人王！ （しー）

17 清水 昇 （しみず のぼる） 1996年10月15日生まれ

今年初のInstagram投稿は愛する石山先輩をバックハグ。本当に強火担なのね。昨シーズンは150ホールドを達成も、納得いかないシーズンに。母校久々の甲子園出場の波に乗ってしみのぼもがんばれ！ 魂！ （あや☆あや）

18 奥川 恭伸 （おくがわ やすのぶ） 2001年4月16日生まれ

奥川さんもいつの間にか大人になって、金沢駅前のシャレたバーに行くように。ってそれはCMの話。セリフ棒読みはご愛敬。ケガなく過ごせた昨シーズン、今シーズンは更なる活躍で真のエースへ飛躍を期待！ （あや☆あや）

19 石川 雅規 （いしかわ まさのり） 1980年1月22日生まれ

御年46歳のカツオ御大。今年は西都でスタートし、順調にブルペン入りを続ける。今年何勝できるのか、DH導入前に連続安打記録の更新を……と気持ちは焦るが、何があろうとなかろうと、既にレジェンドなのだ彼は （HISATO）

20 木澤 尚文 （きざわ なおふみ） 1998年4月25日生まれ

「木澤の6球」やら「魂の10球」と、称号付きのトンデモピンチを切り抜ける力はチーム一。今年も木澤劇場を乞うご期待!? 礼儀正しく、お辞儀の美しさに定評ありの好青年。毎日野球ノートを書く勤勉好青年。 （しー）

21 吉村 貢司郎 （よしむら こうじろう） 1998年1月19日生まれ

昨季はチームトップの8勝を挙げたがまだまだこんなものではないはず。とりあえず立ち上がりと魔の6回を克服し、真のエースと呼ばれる日まで頑張れ。素顔は寝るの大好きで結構なマイペースくんみたいだけど頑張れ （HISATO）

24 星 知弥 （ほし ともや） 1994年4月15日生まれ

開幕二軍だったが、終わってみれば44試合登板、17H17S、防御率1.67という結果に。抑えになって優勝時に最後のマウンドに立っていたいというハングリーさと、報道陣に弁当の差し入れをする硬軟併せ持つ。 （たけ）

26 山野 太一 （やまの たいち） 1999年3月24日生まれ

25年は自己最多の14試合に先発、5勝。阪神に25年ドラフト1位指名された創価大・立石正広は山口・高川学園高の5学年後輩で、阪神に移籍したドラフト同期・元山飛優は東北福祉大学の同級生。対戦に注目。 （ミヤウチ）

28 松本 健吾 （まつもと けんご） 1999年4月14日生まれ

昨季は23試合防御率1.87と後半の中継ぎ陣を支えた。石川・石山のいない浦添でブルペン一番乗り。ロングリリーフ可能なタフさを買われてか侍サポートメンバーに抜擢される快挙。ビバ令和のマツケン! オーレ! （HISATO）

29 小川 泰弘 （おがわ やすひろ） 1990年5月16日生まれ

「優勝に貢献」を誓う年男。昨季の2回目のマダックスはお見事。ケガや二軍行きに泣かされはしたが、13年連続安打記録など存在感を放っている。Instagramスタイリッシュ投稿でのインパクトにも期待。 （しー）

30 荘司 宏太 （しょうじ こうた） 2000年5月22日生まれ

魔球チェを武器に防御率1.05、28Hと圧倒した新人王に今季も期待。公式動画で冠番組を持ち（しかも持ち込み）、ファン感ではシャ乱Q熱唱。鼻息フガフガ食いしん坊ダイエッターと魅力が100字では到底書きき （HISATO）

33 山崎 太陽 （やまざき たいよう） 2003年7月6日生まれ

創価大からドラフト3位

大学1年時に捕手から投手に転向、4年でプロの世界を掴んだ193cmの大型右腕。初の自主トレは、大学の先輩ライアン小川とともに行った。東京出身、高校時代は愛媛に。何かと燕にご「燕（縁）」があった。 （あや☆あや）

34 田口 麗斗 （たぐち かずと） 1995年9月14日生まれ

25年開幕戦、巨人戦で9回に3点リードからセーブ失敗、6月下旬は緊急降板から2か月も離脱と受難の年だったが、5月下旬以降、21試合連続自責点0でシーズンを終えた。3年契約の最終年もブルペンを牽引。 （ミヤウチ）

35 石原 勇輝 （いしはら ゆうき） 2001年8月30日生まれ

昨年は一軍昇格時に打ち込まれてしまったが、秋のフェニックスでは先発で投げ、また今年のキャンプは浦添で迎え、のびのびとBPを務めていた。燕の貴重な左腕として先発候補に食い込んで欲しい。 （たけ）

40 高梨 裕稔 （たかなし ひろとし） 1991年6月5日生まれ

数年前から骨格や体の動きを学び、昨季はケガなく投げ切り2年契約で残留。今季も体と向き合い結果を残す。春季キャンプでの腰の張りによる別メニュー調整は、むしろ早く気付いた意識の高さの賜物である。本当だぞ。 （マカ村）

41 拓也（矢崎 拓也） （たくや（やさき たくや）） 1994年12月31日生まれ

神宮で大学通算24勝を挙げた右腕の現ドラ移籍1年目は開幕こそ出遅れたが制球力が改善、17試合連続無失点をマークするなど3年ぶりの防御率1点台、被打率・WHIPは40試合以上登板の投手の中でリーグ7位。 （ミヤウチ）

43 増居 翔太 （ますい しょうた） 2000年5月25日生まれ

トヨタ自動車からドラフト4位

ワイルドな長髪がたなびく超実戦派左腕。荘司に次ぐ燕からの連続新人王誕生に期待が膨らむ。彦根東時代の18年センバツでは花巻東を9回ノーノーに抑えながら延長戦で涙、04年ダルビッシュ以来の大記録を逃した。 （たなてつ）

44 大西 広樹 （おおにし ひろき） 1997年11月8日生まれ

当意即妙なインタビューでの受け答えが買われたのか、いつのまにか投手陣のスポークスマン的存在に。オールスター出場、オフのテレビ出演とすっかりチームの顔。ちょっとした一言がいい味出てるんだよなぁ。 （あや☆あや）

45 小澤 怜史 （こざわ れいじ） 1998年3月9日生まれ

どこでも投げられる燕の心のよりどころが、故障で昨季は振るわず。今季はポジションを固定してぜひ復活してもらいたいが、チームとして便利屋にならざるを得ないのであれば、評価方法を考えてあげて欲しい。 （たけ）

46 大道 温貴 （おおみち はるき） 1999年1月20日生まれ

現役ドラフトで広島から移籍

埼玉・川口出身、シンガポールからの帰国子女。子供の頃は巨人ファンだが、東京ドームでは通算防御率8.56と相性が悪い一方、神宮のヤクルト戦で通算防御率0.69、被本塁打0と得意にしたのが獲得の決め手に？ （ミヤウチ）

47 高橋 奎二 （たかはし けいじ） 1997年5月14日生まれ

入団から10年後の君への期待は大きかったが、ふいに訪れた怪我が痛かった。リハビリの長いTUNNELを抜けた終盤の好投は痺れた。家族の笑顔のために、Dear Jの精神で再び侍JAPANへ返り咲く投球を。 （桜木）

49 鈴木 蓮吾 （すずき れんご） 2007年8月18日生まれ

東海大甲府高からドラフト5位

ドラフト指名時には涙を見せ、憧れの奥川がいるヤクルトの指名を喜んでいた。村中コーチは高校の先輩でもある。今年の新人では入寮一番乗り。まずは体作りからとなるだろうが、遠慮は要らん大きく育ってくれ（切実） （HISATO）

53 長谷川 宙輝 （はせがわ ひろき） 1998年8月23日生まれ

25年一軍では4試合登板も、二軍では39試合、防御率2.21と安定。小学校の時はスワクルー会員で、卒業文集に書いた「ヤクルトに入って青木選手とプレーする」夢はかなったが、今度は青木GMを胴上げしたい。 （ミヤウチ）

56 坂本 拓己 （さかもと たくみ） 2004年7月6日生まれ

高卒4年目。赤丸付き急上昇（古）の左腕は昨季一軍デビューし1回無失点。シーズン終了後は沖縄JWLで4試合12イニング無失点と結果を残した。強いまっすぐは一級品。浦添スタートだしブレイクしてくれ（切実） （HISATO）

58 Ｎ.ウォルターズ （ナッシュ・ウォルターズ） 1997年5月18日生まれ

中日から移籍

MLBデビューはエンゼルス在籍時の2022年10月5日、大谷翔平の後を継いで登板。25年中日に加入も4月に左脇腹の肉離れで出遅れ、一軍3試合登板のみ、二軍では33試合登板、8セーブも一転、先発候補に。 （ミヤウチ）

61 飯田 琉斗 （いいだ りゅうと） 1999年6月24日生まれ

ENEOSからドラフト7位

学生〜社会人の拠点が横浜の“ハマっ子”新人右腕。187cm100kgと恵まれた体格で、最速156km/hの威力ある直球とフォークが武器。家庭持ちで頑張るパパはお小遣い制。額UPは活躍次第、交渉次第!? （しー）

62 Ｊ.リランソ （ヘスス・リランソ） 1995年3月7日生まれ

ブルワーズ傘下から新加入

昨季3Aで活躍した31歳。アメリカ時代からのニックネームは「寿司」、日本との縁はもはや運命。気になる新助っ人をもっと知りたい人は「ヘスス・リラン『ゾ』」の表記での検索も推奨。ヘンスリー・ミューレンか！ （マカ村）

66 阪口 皓亮 （さかぐち こうすけ） 1999年8月15日生まれ

可愛いお耳の「おみみちゃん」の今季目標は160km/hを出すこと。年始の自主トレでは、同学年・村上宗隆の所属先の帽子を新調して励む。サービス精神旺盛で、契約更改時に年俸をユーロで発表して沸かす。 （しー）

68 丸山 翔大 （まるやま しょうた） 1998年8月22日生まれ

西日本工業大学出身で初のNPB選手。24年は27試合登板で防御率0.57と飛躍を予感させ、25年もファームでは好投も一軍では8試合の登板のみ。大学の1年後輩の隅田知一郎（西武）と交流戦で投げ合いたい。 （ミヤウチ）

69 下川 隼佑 （しもかわ しゅんすけ） 2000年3月22日生まれ

アルビ産の地力を投打で魅せた下手投げの下川くん。オフには青柳と師弟関係に。高津監督最終戦では勝ちをプレゼントしたが、初年度を29 2/3回で終えたのは前監督の計らいか。新人王へ、下川最強伝説が始まる。 （桜木）

71 沼田 翔平 （ぬまた しょうへい） 2000年6月24日生まれ

栃木で星・清水らと投手自主トレに参加。昨季は支配下登録を勝ち取ったものの一軍では1試合4失点でそのまま抹消。二軍では防御率1.39とまとまった制球力を見せた。シュッとした外見だけに一軍でシュッとしたい （HISATO）

99 青柳 晃洋 （あおやぎ こうよう） 1993年12月11日生まれ

“これは夢だ…夢を見ているのだ…”（映画『柳生一族の陰謀』より）メジャーの舞台で通用しなかった。戻ってきてからは佐藤輝明に良いようにやられた。なんの、俺は2年連続最多勝投手。悪夢を振り払ってみせる。 （イナバ）

【捕手】

2 古賀 優大 （こが ゆうだい） 1998年8月7日生まれ

祝選手会長就任！ 昨季は盗塁阻止率.500で1位、初スタメンマスクで値千金の同点打、出場数はキャリアハイ、と大活躍。レギュラーに手が届く位置!? 出塁時の「#ポーズ＝#古賀がいい」の時代も目の前か。 （しー）

27 中村 悠平 （なかむら ゆうへい） 1990年6月17日生まれ

昨季1000安打を達成。今季再び侍へも招聘された。チームでは野手最年長だがまだまだ老け込む年ではない。しゃべれる選手として解説の真中さんも行く末が気になるようだがまだまだ「選手に集中」するムーチョだ （HISATO）

32 松本 直樹 （まつもと なおき） 1993年10月17日生まれ

柔和な雰囲気ながら高校で彼女がいたとドヤ顔をする一面もある燕の捕手の一人。昨年はシーズン当初は好調だったが、自打球によるケガの後はバットで結果が出せず、今回のオフは内川氏のもとで長打力を身につけたはず （たけ）

48 柿沼 友哉 （かきぬま ともや） 1993年5月12日生まれ

ロッテから移籍

ロッテ時代は人懐っこい笑顔と種市篤暉との「柿の種バッテリー」で話題に。プロ初アーチは2019年6月22日、両親の結婚記念日に神宮でのヤクルト戦で、本拠地初アーチは2021年の母の日に放った孝行息子。 （ミヤウチ）

52 橋本 星哉 （はしもと せいや） 2000年9月18日生まれ

“私も秘めたる才能を持っている”（映画『サウンド・オブ・ミュージック』より）捕手登録だが野手もやる。そして、強打でもある。今季、いよいよ一軍でその実力が観衆の前に放たれる。全てのタイトルを獲れ！ （イナバ）

57 矢野 泰二郎 （やの たいじろう） 2002年5月22日生まれ

昨季は故障で出遅れたが、二軍で66試合に出場。台湾WLにも派遣された。課題は.169にとどまった打撃だろう。ともにIL愛媛から入団した廣澤に支配下の期待がかかるだけに、一軍でバッテリーを見たいものだ （HISATO）

65 鈴木 叶 （すずき きょう） 2006年3月21日生まれ

25年は右肘痛で出遅れ、ほぼファーム暮らしで33試合のみ出場に留まるも、終盤、一軍昇格。代打でタイムリー安打を放ち、先発マスクも。WBC日本代表初優勝の日に生まれた奇縁を持ちWBCイヤーに飛躍を期待。 （ミヤウチ）

70 廣澤 優 （ひろさわ ゆう） 2001年4月27日生まれ

今季支配下登録

地方球場で一瞬163km/hも表示したロマンの塊オブ塊。抜群の素材を、戸田で1年かけ登板間隔等を調整し、闘える身体へ仕上げ準備万端。新指揮官の大きな期待を背負う剛腕が、燕に新たな「ヒロサワ」像を描く。

【内野手】

00 赤羽 由紘 （あかはね よしひろ） 2000年6月29日生まれ

ビデオ判定サヨナラHRでサヨナラ賞年間大賞を受賞。ベンチの便利屋からレギュラーを虎視眈々と狙う。ここ数年ぐっちの推しでありヤクルトOBから期待を告げられることも多い。チームの危機にこそ期待と責任は増す （HISATO）

1 山田 哲人 （やまだ てつと） 1992年7月16日生まれ

毎年恒例、住吉大社への初詣で絵馬に記した言葉は「復活」。5年間務めたキャプテンを勇退、復活のために今季はセカンド以外の守備にも挑戦する。まずは身体を万全に、新たな時代へ挑み続けて欲しい。行け！ 山田！ （あや☆あや）

3 内山 壮真 （うちやま そうま） 2002年6月30日生まれ

今シーズンは変化の年。背番号が若くなり、まさかの内野手登録で自主トレも共にする仲良し先輩の長岡とも熾烈なレギュラー争い。なんでもこなす器用さをオフのテレビ出演時にも発揮。大喜利にも抜群の対応力。流石！ （あや☆あや）

6 松下 歩叶 （まつした あゆと） 2003年4月14日生まれ

法政大からドラフト1位

見た目から想像できないが、小学生時代のおやつはお菓子ではなく「肉」。家の冷蔵庫から出して自分で焼いて食べていた。キャンプ途中、筋損傷で離脱してしまったが、これからのプロ生活「最後に笑えばいい」 （あや☆あや）

7 長岡 秀樹 （ながおか ひでき） 2001年9月26日生まれ

昨年は4月に負傷、「2025年は何もできなかった」と述懐。キャンプは浦添で、新監督にしごかれる毎日。ケガをバネに、出世魚のようにランクアップし、優勝してNPBアワードに出て欲しい。 （たけ）

8 茂木 栄五郎 （もぎ えいごろう） 1994年2月14日生まれ

春先からスタメンに名を連ね、数字以上のインパクトと、想像以上に楽しい応援で燕党の心を鷲掴みにしたもぎもぎ。仙台で届かなかった「優勝」の夢をこの地で追い続けるため怪我を治して再勝負、茂木は夢を二度見る。 （桜木）

10 宮本 丈 （みやもと たけし） 1995年4月3日生まれ

昨年の代打起用は68回と12球団トップ。また代打打率は.309と結果を出した。かつて代打の切り札と呼ばれた青木GM、川端二軍打撃コーチの薫陶を胸に、今年もここ一番でバットを振って欲しい。 （たけ）

13 Ｊ．オスナ （ホセ・オスナ） 1992年12月12日生まれ

高津元監督いわく「後から合流してもいいよ」と言ってもキャンプ初日に必ず来るナイスガイ。半袖ムキムキの二の腕から繰り出すハートマークは破壊力無限大。早出特守するし助っ人たちの「先生」だし…ラブしかない （HISATO）

37 山野辺 翔 （やまのべ かける） 1994年5月24日生まれ

25年途中移籍で加入。二塁・三塁・外野を守れて俊足が強み。茂木栄五郎は東京・武蔵府中リトル・シニア、桐蔭学園高の1年先輩。ドラ1・松下歩叶も高校後輩。3人とも甲子園には届かなかったがプロで共に栄冠を。 （ミヤウチ）

38 石井 巧 （いしい たくみ） 2002年3月2日生まれ

NTT東日本からドラフト6位

栃木県那珂川町から兄弟でNPB入り、未だ見ぬ境地を成し遂げた「とちぎの星」。社会人で鍛えた鋭いスイング、堅実な内野守備、そして米農家であるご実家のブランド「石井米」の球場グルメ入りと夢は広がるばかり。 （桜木）

39 松川 玲央 （まつかわ れお） 2004年3月26日生まれ

城西大からドラフト2位

祖母手作りのつば九郎ぬいぐるみを携えて入寮した家族想いのルーキー。プロの世界で目指すはトリプルスリー！ ドラフト指名時に「めっちゃヤクルト飲みます」とコメントしたお母さん、息子さん飲み放題ですよ！ （あや☆あや）

50 北村 恵吾 （きたむら けいご） 2000年12月18日生まれ

主砲不在時に「4番・サード」を4試合任された期待の星。持ち前のパンチ力ある打撃を伸ばして、チャンスを引き寄せ。ファン感で見せた「キャッツアイダンス」は、可愛さ突き抜け。燕のプーさんっていうのも可愛い。 （しー）

54 田中 陽翔 （たなか はると） 2006年6月25日生まれ

親子燕。慎也の弟子。スワローズJr.。正尚塾。村上の跡継ぎ。常にパワーワードがつきまとう19歳。昨季は二軍で非凡な打撃を見せ、一軍ではプロ初安打に猛打賞も記録。目指すは2000安打。あと1996本！ （HISATO）

60 武岡 龍世 （たけおか りゅうせい） 2001年5月28日生まれ

25年6月6日、ソフトバンク戦で延長10回裏にプロ初のサヨナラ本塁打。24年6月14日、奥川恭伸、長岡秀樹と共に先発出場、大西広樹も救援で19年ドラフト同期4人揃って勝利に貢献した試合をまた見たい。 （ミヤウチ）

67 伊藤 琉偉 （いとう りゅうい） 2002年9月11日生まれ

守備は折り紙付き。高津元監督は「特にスローイングがいい」と称賛。勝負強い打撃も見せ「何かしてくれる」期待感が出てきた。事故気味のトークも大人気。オフのトークショーに出てしまったがそんな感じでいてほしい （HISATO）

【外野手】

0 並木 秀尊 （なみき ひでたか） 1999年3月23日生まれ

パワプロでの走力はSランク、100段階で脅威の「97」を誇るスピードスター。「内野安打◯」「盗塁B」を活かした走塁に加え「意外性」のある打撃でここ一番での一発も魅力。あとは「エラー」さえ消えれば……。 （マカ村）

4 丸山 和郁 （まるやま かずや） 1999年7月18日生まれ

4月のサヨナラ打で高まった期待が……ケガに泣かされ出場試合自己ワーストに。今季は契約更改で宣言の「強い心」で定位置奪取！ 更に選手副会長は球団から環境改善も奪取。モンテルに渡したTシャツのセンス最高。 （しー）

9 塩見 泰隆 （しおみ やすたか） 1993年6月12日生まれ

『ザ・ロイヤルファミリー』やフォーエバーヤングのBCクラシック制覇に沸いた2025年は、脚部不安で苦しい一年に。今年は午年、関東G1ファンファーレの合いの手「オイオイ！」はウインズ渋谷ではなく神宮で！ （マカ村）

25 Ｄ．サンタナ （ドミンゴ・サンタナ） 1992年8月5日生まれ

昨季は途中ケガで離脱も、村上不在のチームを支えた。一時期出塁率リーグトップで、他球団の選手から「サンタナ足速い！ ゴロを打った時本気で走る！」とのこと。手を抜かない姿勢はヤクルトの外国人選手の特徴。 （たけ）

31 モイセエフ ニキータ （もいせえふ にきーた） 2006年11月29日生まれ

25年4月6日、二軍の対楽天戦でプロ初本塁打、6月24日、日本ハム戦では戸田で特大アーチも、右有鉤骨体部疲労骨折でリタイア。村上宗隆の指導を受け「活躍しても天狗になるな」の金言を胸に一軍初アーチを。 （ミヤウチ）

36 西村 瑠伊斗 （にしむら るいと） 2004年7月1日生まれ

投手で高校通算54本塁打の二刀流も二軍3年間、950打数で276三振とプロの厚い壁。だが、昨季25年9月30日、DeNA戦で藤浪晋太郎の156キロを打ってプロ初安打・初打点を記録。次は一軍初アーチを。 （ミヤウチ）

42 澤井 廉 （さわい れん） 2000年5月31日生まれ

新チームに新たな長距離砲は不可欠。永遠のロマン砲はもう返上したい。今オフ吉田正尚の自主トレに参加。自分の体と向き合い、超一流の金言を受け大砲へと進化する。培った心技体で何度でも虹をかけてくれ（切実） （HISATO）

63 増田 珠 （ますだ しゅう） 1999年5月21日生まれ

25年代打起用数47回は宮本丈に次ぐチーム2位、代打打率.350は12球団トップ級、8打点は同2位タイ。7月3日の広島戦、同郷・長崎の後輩・中村優斗の代打で3ラン本塁打を放ち、プロ初勝利をプレゼント。 （ミヤウチ）

64 岩田 幸宏 （いわた ゆきひろ） 1997年7月31日生まれ

昨季は126試合出場のキャリアハイ。バント失敗が目立ち、愛のムチを受けまくる。今季はこの課題解消と1番・センターレギュラー＆GG賞に挑む。ちなみに彼氏にするなら「絶対に増田」を連呼するほど増田好き。 （しー）

----------

[スワローズ執筆担当者紹介]

HISATO

燕ファン歴35年目の埼玉人。山あり谷ありジェットコースターありは当たり前……春からアレだけどそれが何か？ ええやろ好きなんだもの。今年はこの位にしといてやらぁ

ミヤウチマサヒト

プロ野球初観戦は1992年日本シリーズ第7戦。つば九郎が遺した至言「いきなり弱くなったり強くなったりなのでびっくりするな」を胸に、祝・神宮球場創建100周年！

あや☆あや

ヤクルト球団愛してウン十年、宅配でヤクルト1000頼んで数年、身も心もヤクルトズブズブな大阪人。飛行機が嫌いで、キャンプは浦添にではなく西都に陸路で行くタイプ。

しー

生まれた時から野球好き。大阪在住のYsファン。母から燕のエリート教育を受け、関西という環境など何のその、で愛を育む。夢は神宮球場で始球式。シカゴも行きたい。

たけ

東京ヤクルトスワローズに入信して幾年過ぎた人。腸内環境は常にカゼイ・シロタ株でいっぱい。ドラフト、FA、トレード、外国人、去る選手みんなうちの子。

桜木オス菜

ガイエル・リグスのご両氏が大好きだった中学18年生。昨年親会社から株主優待で野菜ジュースと乾麺をいただき、その事業範囲の広さに驚き。好きなタカヒロは今浪と荒木。

マカ村ヒキ平

即PATを怖くて導入しない競馬&野球の二刀流ファン。塩見の登場曲は球場以外でも聞く。神宮球場とウインズ渋谷がもう少し近ければ便利なのに、と勝手な妄想をし続ける。

イナバモロトモ

“アイ ラブ ベースボール”（映画『ナチュラル』より）これほど私の気持ちを代弁してくれるセリフはない。新しくなるまでに、歴史ある神宮球場へなるべく沢山通いたい。

NEW酸菌

どこかのチームを主力に書いたものの、高校同窓の後輩ルーキーが入団し、堪らなくなってワンポイント登板を志願。好きなヤクルトは血糖値を気にしているので「蕃爽麗茶」。

（文春野球学校）