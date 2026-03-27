永野、SNSから完全に離れ「楽しい」 理由はSNS見て「クラクラってしちゃって（笑）」
お笑い芸人の永野が27日、都内で行われた体験型アイス『ベロベロバーアイス』新商品発表会に登場。最近、SNSを全てやめたという永野が「楽しくやっている」と現状を明かした。
【写真】カワイイ！ほっぺを膨らます藤本美貴
“形状が変化する”『ベロベロバー』にちなみ、最近変化したことを問われた永野は「最近SNSを全てやめまして」と明かす。理由を問われると「ずっと見てて、クラクラってしちゃって（笑）。今は楽しくやっております！」と明るく話した。
しかし、「ちょっと悔しかったのは、（話題に）ついていけなくなってる。『ベロベロバー』を知らなかったのはちょっと悔しかったですね（笑）」と笑わせた。
永野は今年1月、個人で発信していたXアカウントを「永野スタッフアカウント」に切り替えることを発表。今後はスタッフが、同アカウントで出演情報を投稿することを報告していた。
『ベロベロバーアイス』は食べ進め、溶けることでアイスからゼリーのような食感に変化する体験型アイス。30日より、全国のセブンイレブンやスーパー、量販店にて販売を開始する。
イベントには藤本美貴、アイスマン福留、SPG（十味、岸みゆ、姫野ひなの）らも登場した。
【写真】カワイイ！ほっぺを膨らます藤本美貴
“形状が変化する”『ベロベロバー』にちなみ、最近変化したことを問われた永野は「最近SNSを全てやめまして」と明かす。理由を問われると「ずっと見てて、クラクラってしちゃって（笑）。今は楽しくやっております！」と明るく話した。
永野は今年1月、個人で発信していたXアカウントを「永野スタッフアカウント」に切り替えることを発表。今後はスタッフが、同アカウントで出演情報を投稿することを報告していた。
『ベロベロバーアイス』は食べ進め、溶けることでアイスからゼリーのような食感に変化する体験型アイス。30日より、全国のセブンイレブンやスーパー、量販店にて販売を開始する。
イベントには藤本美貴、アイスマン福留、SPG（十味、岸みゆ、姫野ひなの）らも登場した。