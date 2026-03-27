20日（日本時間）に行われた日米首脳会談、会談直後の評価は好意的なものが多かった。例えば、読売新聞の世論調査では「評価する」は69％で、「評価しない」の19％を大きく上回った。内閣支持率も71％で高い水準を維持した。自民党に厳しいテレビ朝日「報道ステーション」でさえ「評価する」が64％だった。

高く評価された理由は、高市早苗首相がトランプ大統領に対し「（イラン情勢の安定のために）日本の法律の範囲内でできることとできないことを、きっちりと説明した」からだ。ホルムズ海峡への艦船派遣を希望するトランプ氏に、高市首相がひるまなかったと好意的に受け止められたのである。

しかし、この“日本の法律の範囲内で”の意味が、戦争放棄と戦力不保持・交戦権の否認を明記した憲法9条のことだと判明すると、風向きが大きく変わった。高市首相は自民党内でも熱烈な改憲派として知られ、とくに憲法9条を変えることが悲願だからだ。つまり、「自分に都合の良いときだけ嫌いな憲法9条を使って外交をしている」と矛盾をつかれているのである。

「高市総理や自民・維新は憲法9条に頼っていいの」と指摘するのは元大阪府知事・元大阪市長の橋下徹氏で、関西テレビの番組でこう批判した。

橋下徹氏「真正面から議論できない」と批判

「高市さんや維新は『憲法9条こそが日本をダメにしてきた』と。『アメリカに押し付けられた憲法で、日本をダメにした元凶が憲法9条だ』ということをずっと言ってきた人たちですよ。そこまで言っている人たちが、今回トランプ大統領に真正面から議論できないからといって憲法9条に（頼るのか）」

湾岸戦争のとき日本は憲法を盾に自衛隊派遣を拒否し、多国籍軍に総額130億ドル超の巨額な資金援助を行ったが、その姿勢は揶揄（やゆ）された。これを教訓に、イラク戦争では特別措置法を作り、人道復興支援（給水、医療、学校・道路の復興）の名目で自衛隊をイラク南部に派遣したが、自民党政権は憲法9条を盾にしていたのは間違いない。“したたかな外交”という好意的な評価もあるが、批判してきたのが安倍晋三元首相や高市首相ら自民党右派である。

橋下氏が「真正面から議論できない」と批判するのは、高市首相が米・イスラエルのイラン攻撃に対して「法的評価をしない」と逃げ続けているからだ。

高市首相の発言意図について、評論家の斎藤美奈子氏は東京新聞コラムに「今は憲法9条の制約があるが、近いうちに改憲するから期待してくれ」ではないかと書いている。実際、日米会談後に自民党は改憲への動きを加速させているが、斎藤氏は「誰のおかげで最悪の事態を回避できたのか、よーく考えてもらいたい」と皮肉っている。