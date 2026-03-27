野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

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[はじめに]

2026年は「強鷲革新」をスローガンに、変化を恐れず果敢に革新を図る東北楽天ゴールデンイーグルス。本拠地も「楽天モバイル 最強パーク宮城」と素敵な名前に生まれ変わりました。パ・リーグ4年連続4位の苦しいキャリアから乗り換えて、最強プランをみなさまに。今年はリーグ優勝、そして日本一への期待が高すぎる！

（イーグルス執筆チーム監督：森杉駿太郎）

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【監督】

88 三木 肇 （みき はじめ） 1977年4月25日生まれ

チームを統べる監督ですが、敢えて「中間管理職の星」と呼ばせて下さい。一軍と二軍の全てを知り尽くし、選手やコーチの先頭に立ち、オーナーやGMのプランの実現に心血を注ぐ、サウイフモノニ、ワタシハナリタイ。 （森）



’06年FC（ブースタークラブ）特典ブレザー 撮影：長谷川晶一（12球団ファンクラブ評論家®）

【投手】

11 岸 孝之 （きし たかゆき） 1984年12月4日生まれ

昨季、通算170勝に到達。契約更改では「200勝」の目標を吐露。ヤクルト石川に刺激を受けているという。プロ入りから変わらぬスリム体型は今や日本球界でも希少。細く長く愛されて今季、20年目の節目に挑む。 （フ）

13 藤原 聡大 （ふじわら そうた） 2003年11月20日生まれ

花園大からドラフト1位

三重県伊賀市の実家から大学まで往復5時間かけて通学。冬のJR草津線での通学を乗り越えたのだから東北の寒さは問題なし。卒業した玉滝小学校は2021年3月に閉校。跡地で薬品などを使わずバナベイエビを養殖。 （小）

15 Ｒ．コントレラス （ロアンシー・コントレラス） 1999年11月7日生まれ

ロッキーズから新加入

昨年「投球動作中に雷に驚いてボークを取られた」という珍事が日本でも紹介された元ドミニカ共和国代表選手。NPBでは雷鳴が確認された時点で試合中断ないし中止になるケースが大半なので、安心して投げてほしい。 （森）

17 古謝 樹 （こじゃ たつき） 2001年8月18日生まれ

昭和平成レトロ企画VTRの主演に抜擢された21世紀生まれ。昨季チームトップタイの7勝を超え、2桁勝利で「箱推し」クラッチーナのハートを独り占めしたい。伊藤樹の加入で自称「たちゅき」を継続するかも注目。 （森）

18 前田 健太 （まえだ けんた） 1988年4月11日生まれ

タイガースから移籍

“本当に、よく来てくださいました”（映画『風の谷のナウシカ』より）とりあえず、軽く3つ勝ってNPB100勝を達成させて、再来年には日米通算200勝かな。画伯の明るい未来をファンは頭に思い描いている。 （イ）

19 荘司 康誠 （しょうじ こうせい） 2000年10月13日生まれ

昨季の4勝は寂しすぎる。今季は是非、自身初となる開幕投手の指名を得て圧倒的な成績を残してほしい。鷲党誰もが願っている。次代のエースへ、球界を代表するエースへ駆けあがることを。荘司、エースを狙え！ （フ）

20 伊藤 樹 （いとう たつき） 2003年8月24日生まれ

早稲田大からドラフト2位

秋田県出身、仙台育英学園高校卒の東北を股にかける男。「伊藤」も「樹」も他にいるため暫定ニックネームは「イジュ」。故郷・美郷町は納豆と豊かな湧き水で知られ、将来のコラボメニューは納豆サイダーの可能性有。 （森）

21 早川 隆久 （はやかわ たかひさ） 1998年7月6日生まれ

2年連続開幕投手を務めた昨季は2勝8敗。そして9月の左肩クリーニング手術。厳しい一年だった。今季は憧れの前田健太がチームメイトに。睡眠や食事のルーティンは前田仕様だったという。今季は共闘で日本一だ！ （フ）

22 Ｊ．ウレーニャ （ホセ・ウレーニャ） 1991年9月12日生まれ

エンゼルスから新加入

メジャー通算44勝の新助っ人。「毎年、シーズン100奪三振を狙っている」という。鷲党が憂うことがないよう、是非、ローテーションに食い込んでほしい。そして、応援タオルが売れーないことがないよう切に祈る。 （フ）

26 中込 陽翔 （なかごみ はると） 2002年1月23日生まれ

独立時代の同期・工藤泰成（阪神）とともに「BC徳島出身投手は筋肉マニア」との印象を植え付けた張本人。筋肉アピールのために今年からユニのサイズを小さくすることを画策しており、ボール以外のキレにも要注目。 （森）

28 酒居 知史 （さかい ともひと） 1993年1月2日生まれ

大阪府出身。ミヤギテレビの長寿番組でインタビューを受けた際に好きなお菓子を訊かれ「御座候」と回答し、インタビュアーの群馬県出身・蜂谷由梨奈アナウンサーをフリーズさせる一幕が。今川焼論争は根が深い。 （小）

29 田中 千晴 （たなか ちはる） 2000年9月21日生まれ

巨人から移籍

「則本の補償選手で田中が？」そう、千晴です。速球と落ちる球の威力は全盛期の「あちらの田中」に匹敵する。その歌唱力で巨人ではファンフェスを沸かせ続けたが、活躍次第では仙台でも単独ライブのオファーが……？ （森）

31 渡辺 翔太 （わたなべ しょうた） 2000年10月29日生まれ

「距離、サービスが大事」。昨年の契約更改でファン増への私見を語った姿は、まるで営業マン。セカンドキャリアの道は見えた。けどその前に4年目の今季、新人時代の輝きを取り戻せ！ そうすればファンも増えるさ。 （フ）

40 江原 雅裕 （えはら まさひろ） 2000年8月3日生まれ

2年目の今季は、大学の同期・田中千晴がチームメイトに。球団による人的補償の公表前に本人から「よろしく」の連絡。これはルール的にどうなのかはさておき、切磋琢磨、共に飛躍を期待したい。フライングはOK！ （フ）

41 加治屋 蓮 （かじや れん） 1991年11月25日生まれ

“野球が出来るなら死んでもよか”（映画『ダイナマイトどんどん』より）二度の戦力外通告をはねのける不屈のリリーバー。ソフバン＆阪神で日本一も経験済み。投球に人生経験が顕れる味わい深い選手である。 （イ）

43 宋 家豪 （そん・ちゃーほう） 1992年9月6日生まれ

在籍11年目に突入。「東北・仙台が大好き」とのありがたいお言葉。宋家豪のような人間ばかりだったら戦争は起こらないかもしれない。練習後に鈴木翔天とけん玉勝負をし、先に入った方がジュースを買いに行く。 （小）

45 九谷 瑠 （くたに りゅう） 1999年11月5日生まれ

王子からドラフト6位

昨年の都市対抗野球で一躍有名に。元みそカツ専門店の店員は、紆余曲折の末のプロ入り。26歳のオールドルーキー。ドラマ性は十分だ。話は早いが、球場飯はやはり「みそカツ」か？ それとも九谷流（りゅう）でいく？ （フ）

46 藤平 尚真 （ふじひら しょうま） 1998年9月21日生まれ

初のWBCへ。西武・平良の辞退で巡ってきた夢舞台。「選ばれし人」となった今、横浜高からドラ1入団後、なかなか芽が出なかったことが嘘のよう。チームにとっても大きい。貴重な経験をしっかり還元してください！ （フ）

47 藤井 聖 （ふじい まさる） 1996年10月3日生まれ

東洋大の先輩にロックバンド・サンボマスターの山口隆がいる。「自分自身の内側から出た率直な言葉を大切に」という山口の理念と大学の恩師・杉本監督の助言「ただ思い切り真っすぐを投げていけ」は繋がっている。 （小）

49 西垣 雅矢 （にしがき まさや） 1999年6月21日生まれ

昨季、63登板と飛躍。オフには結婚を発表。最高の一年だった。今季は勝ちパターンへ序列向上が期待される。その前に、金武キャンプで内、藤井と「マエケンさんのお金で焼き肉を食べる会」のメンバー入り。さすが！ （フ）

52 津留粼 大成 （つるさき たいせい） 1997年10月10日生まれ

昨季終盤のブルペンを支え宅建にも合格した文武両道の活躍を、あの日涙した女の子も喜んでいることでしょう。あれから2年以上が経ちますが、今こそ私は声を大にして言います。「津留粼選手のサインが欲しいです！」 （森）

53 坂井 陽翔 （さかい はると） 2005年4月5日生まれ

高卒2年目の昨季は、10月4日の西武戦でプロ初先発を経験。初勝利こそ同じ学年のロッテ木村優人やSB前田悠伍に先んじられたが今季の助走として十分。同世代の「陽」へ「翔」けあがれるか。今季が重要だ。 （フ）

54 日當 直喜 （ひなた なおき） 2005年7月6日生まれ

左耳の先天性小耳症を持つ。小学校入学前に野球がやりづらいからと左耳を隠さないと決断し、プロ野球選手になる夢を叶えた。「過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる」という言葉を文字通り実践。 （小）

56 鈴木 翔天 （すずき そら） 1996年8月19日生まれ

国指定の難病手術は昨年10月。久米島二軍キャンプで「手術した箇所は完治している。いつでも実戦で投げられる状態」と話したのは2月初旬。4ヶ月の間で落胆から歓喜へ鷲党を揺らした憎い人。今季も期待してます！ （フ）

57 瀧中 瞭太 （たきなか りょうた） 1994年12月20日生まれ

昨季は4勝9敗ながらプロ初完封も記録し年俸増。2025年の一大ニュースは「趣味で集めたウイスキーの総額が約250万円（ChatGPT調べ）に及んだ」とのこと。やまやさん、CMに起用してはどうでしょう？ （森）

58 辛島 航 （からしま わたる） 1990年10月18日生まれ

4年契約の2年目は一軍登板0、3年目は2登板に終わり最終年の今季に全身全霊を懸ける。気付けば生え抜き最古参、「Kスタ宮城」時代からの唯一の所属選手として楽天モバイル 最強パーク宮城に歴史を繋ぐ好投を！ （森）

59 泰 勝利 （たい かつとし） 2003年11月11日生まれ

奄美大島出身の左腕はTJ手術から回復。プロ4年目の昨季、初勝利を上げた。小柄ながら、糸を引くような快速球で三振を量産。鷲党の目に印象づけた。5年目の春季キャンプは一軍で参加。「泰ブレイク」の予感大。 （フ）

61 古賀 康誠 （こが こうせい） 2004年9月3日生まれ

今季支配下登録

下関国際高校を夏の甲子園準優勝に導いた好投手。初の支配下契約で臨むプロ4年目だがここがスタートライン、気を緩めず一軍デビューを目指す。うっかりかき氷なんて食べたら坂原監督に怒られるかもしれないからね。 （森）

62 西口 直人 （にしぐち なおと） 1996年11月14日生まれ

遅刻をした宗山を村林とともに指導。集合時間に来ない宗山を心配して電話した際の返答が「今（エレベーターを）下りてます！」だったことに「まず謝罪から入ろうよ」と優しく助言。若手に大切な事を教える先輩の鑑。 （小）

64 林 優樹 （はやし ゆうき） 2001年10月29日生まれ

入団以来故障に苦しみ続けたが、昨季終盤に一軍デビュー。奇しくも「あの日」投げ合った吉田輝星（バファローズ）も故障から今季復帰、一軍での再戦に期待が膨らむ。今度こそ投げ勝とう！ スクイズには気を付けて。 （森）

66 今野 龍太 （こんの りゅうた） 1995年5月11日生まれ

6年ぶり楽天復帰の昨季は、投手陣の「助っ人」のようだった。緊急登板にイニング途中、7月の西武戦では先発の「代役」も。肩ができるのが早いのは、本当に助かります。「何かあったら今野」が流行るといいですね！ （フ）

67 大内 誠弥 （おおうち せいや） 2006年3月9日生まれ

誰が呼んだか「犬鷲プリンス2世」。昨年はプロ初登板を経験。本拠地が狭くなる今季は「奪三振にこだわる」と意識はすでにローテーション投手だ。オフはチームの先輩荘司に師事。岸ではない。けど、細身は共通だね。 （フ）

69 内 星龍 （うち せいりゅう） 2002年4月24日生まれ

シーズン中は先発にリリーフに、オフは「阿部かま」の笹かまぼこの手焼きや抽選会の接客まで何でもこなす万能投手。マエケンさんのお金で食べる肉やタコスを糧に、190cmの長身がさらに大きく成長する姿に期待。 （森）

71 柴田 大地 （しばた だいち） 1997年11月7日生まれ

いろいろあったものの、イーグルスでの2年目のシーズンへ。一度死んだ身、いや「死者蘇生」した身のつもりで狂戦士の魂でストレートを投げ続ける。何勘違いしているんだ、まだ俺のバトルフェイズは終了してないぜ！ （森）

79 伊藤 大晟 （いとう たいせい） 2007年10月27日生まれ

れいめい高からドラフト5位

背ネームは「TAISEI・I」。スコア上はフルネーム。光、裕季也、樹、大晟。チームに揃った4人の伊藤の下の名はどこかのアイドルグループのよう。キラキラのスコアボード、スポーツ紙の見出しを早く見たいぞ。 （フ）

【捕手】

2 太田 光 （おおた ひかる） 1996年10月14日生まれ

昨季は自己最多の111試合に出場。プロ初の無失策で盗塁阻止率はリーグトップをマークした。今季は同名の先輩・伊藤光がライバルに加わる。「光戦争」は勃発するのか？ いや、爆勝して問題化するほうが怖いかも。 （フ）

27 伊藤 光 （いとう ひかる） 1989年4月23日生まれ

横浜DeNAから移籍

実績十分の新加入捕手は実は秋田県生まれ。同じく新入団の伊藤樹との「秋田の伊藤」バッテリーの実現にも東北の期待がかかる。昨季で引退した同学年・岡島豪郎の背番号を引き継ぎ、扇の要を魅惑のリードで守り抜け！ （森）

44 田中 貴也 （たなか たかや） 1992年8月27日生まれ

“君はまだ若い。成功する時間は十分ある”（映画『黄金』より）スコア表記は「田中貴」。パッと見、田中貴金属工業かと思っちゃう。33歳は若い。値千金の活躍で高騰し続ける金価格と共に己の名も上げてみせる。 （イ）

55 ＹＧ安田（安田 悠馬） （わいじーやすだ（やすだ ゆうま）） 2000年3月3日生まれ

新登録名発表で「悠馬ゴメス安田？」「読売ジャイアンツ安田？」などの大喜利がSNS上で繰り広げられたが、正解は「ユウマゴジラ安田」。今年はYG安田が楽天モバイル 最強パーク宮城で爆発する。字面の破壊力！ （森）

65 堀内 謙伍 （ほりうち けんご） 1997年4月15日生まれ

自分の性格を一言で表すと「人見知り」。人見知りの人は他人を用心深く観察する傾向があるので、捕手の適性が高い。華がある人に目が向きがちだが、慎重で他者に敬意を持って接する堀内はどの世界でも成功しそう。 （小）

70 石原 彪 （いしはら つよし） 1999年3月8日生まれ

京都翔英高校の同級生・山本祐大（DeNA）との直接対決は交流戦の風物詩。子どもの頃にパワプロで使った前田健太の加入に感激しつつ既に「マエケンさん」呼びで関係良好。Hスライダーの配球もゲームで予習済み？ （森）

72 大栄 利哉 （おおさかえ としや） 1995年12月29日生まれ

学校法人石川高からドラフト4位

兄が楽天戦の始球式に登板したことがある家族ぐるみの鷲党。高校駅伝男子日本一に沸く母校の名を球界にも轟かせる。サンリオキャラは「お前に似てるな」と友人に言われたハンギョドン推し。各自で画像検索されたし。 （森）

【内野手】

0 小深田 大翔 （こぶかた ひろと） 1995年9月28日生まれ

昨季はプロ入り後、初の規定打席未達。悔しいシーズンだった。もはやレギュラーではない。主力の座へ返り咲くために、課題は打撃。「打たなきゃ試合に出られない」。鼓舞型は万全。あとは大きく翔（はばた）くのみ！ （フ）

1 宗山 塁 （むねやま るい） 2003年2月27日生まれ

1年目から規定打席到達でベストナイン、発言にも隙がないナチュラルボーンスター。ファン感でかわいいだけじゃないことも改めて証明し、最早弱点は皆無。強いて言えばスイッチくんのドッキリにもっと驚いてあげて。 （森）

3 浅村 栄斗 （あさむら ひでと） 1990年11月12日生まれ

‟何も終わっちゃいない！“（映画『ランボー』より）名球会入りはしたが、戦いは続く。2球団での各1000本安打まであと135本。パ2球団のみでの達成者は0。新伝説樹立に向け己の全てを賭け、いや、懸ける。 （イ）

6 村林 一輝 （むらばやし いつき） 1997年10月6日生まれ

華麗な守備は三塁でも輝き、打撃覚醒でリーグ最多安打。ボイラー故障で過酷さを増した今宮健太（ホークス）の実家のお寺での寒行も「やります」と即答し、闘志と目力は今年も熱く燃えている。第一子誕生おめでとう！ （森）

7 鈴木 大地 （すずき だいち） 1989年8月18日生まれ

「平成元年世代」が続々とチームを去る中、昨季93試合出場で健在を示す。同学年（伊藤光）や一学年上（前田健太）も加入し、80年代生まれはまだまだ若いと証明する。タイガース換算なら普通に最年長なのは秘密。 （森）

9 Ｌ．ボイト （ルーク・ボイト） 1991年2月13日生まれ

昨季途中加入で13本塁打は流石MLBの本塁打王。村林（公称73kg）を笑顔で軽々と担ぐパワーを今年も炸裂させる。ヘルメットの下のヘッドバンドは種類が豊富で、特にイーグルスカラーのハイビスカス柄が素敵。 （森）

24 黒川 史陽 （くろかわ ふみや） 2001年4月17日生まれ

“チームは任せた”（映画『 F1®／エフワン』より）昨季、交流戦でついに本格覚醒。打席の立ち姿にスターのオーラを感じさせる。この先、どこまで進化するのか楽しみ。迫りくる楽天黄金時代の旗手となれ。 （イ）

30 繁永 晟 （しげなが あきら） 2003年4月25日生まれ

中央大からドラフト3位

東都が誇る強打の二塁手。鷲のドラ3は激戦区に挑む。成功が約束されているかのような名字。そして盛んを意味する晟という名前。これ以上ないパワーネーム。ファンにどんなニックネームで呼ばれるだろうか。注目だ！ （フ）

35 渡邊 佳明 （わたなべ よしあき） 1997年1月8日生まれ

“名将”の孫は今季、29歳。背番号が48から35へ。明大先輩、島内を継ぐ。節目のシーズンに「目標は規定打席と打率3割」と鼻息も荒い。もうユーティリティーとは言わせない。渡辺元智氏の孫とも言わせない！ （フ）

39 伊藤 裕季也 （いとう ゆきや） 1996年8月30日生まれ

三重県四日市市出身。四日市は大入道で有名。大入道に化けて人々を騙す狸を追い払うためにより怖い大入道を作ったという説あり。首や舌が「伸びる」ため近年は縁起物とされている。裕季也の成績も「伸びる」ように。 （小）

48 平良 竜哉 （たいら りゅうや） 1998年7月9日生まれ

今季支配下登録復帰

昨オフ、支配下復帰を勝ち取ったチーム屈指の元気印。今季は早川・藤平・石原ら98世代に佐藤直樹が加わった。開幕から一軍で、笑顔が見たい大きな声が聞きたいぞ。どうか怪我無く、平らな道を竜の如く快哉を叫べ！ （フ）

60 ワォーターズ（ワォーターズ 瑠璃ジュミル） （わぉーたーず（わぉーたーず りかいじゅみる）） 2005年10月14日生まれ

登録名をフルネームから「ワォーターズ」のみに変更。スコアボード上の表記は従来通りながら、細かな変化でプレーも進化を目指す。「YG安田」くらいハジけた登録名の人と効果を競い合いたい。どっちも成功してね。 （森）

63 入江 大樹 （いりえ だいき） 2002年6月6日生まれ

今季、仙台育英の後輩・伊藤樹がチームメイトに。先輩の意地を見せたい。秋季練習期間は一塁に挑戦。内野の全ポジションと外野を守れるユーティリティー性に活路を見出す。村林・黒川に続いて高卒野手の希望になれ！ （フ）

68 青野 拓海 （あおの たくみ） 2005年7月26日生まれ

「岡本和真みたい」。昨年12月、アジアウィンターリーグNPB選抜チームの一員として放った2試合連続本塁打は、SNSを賑わせた。そして今季、成人式を迎えた20歳に鷲党の期待は止まらない。飛躍の年へいざ！ （フ）

73 小森 航大郎 （こもり こうたろう） 2003年4月30日生まれ

移籍1年目の昨季は、プロ初安打や初本塁打をマークした。今季は大卒ルーキーが同級生。勝負の年だ。武器の俊足を生かしてレギュラー争いに食い込みたい。そして鷲党に言わせたい。「小森が来てくれてよかった」と。 （フ）

75 陽 柏翔 （よう ぼうしゃん） 2005年1月23日生まれ

昨年のファン感謝デーのROOKIE STREETの練習にはノリノリで参加していたが、仲良しの吉納とともに本番は不参加。残念。二人の絡みは陽の出自のアミ族のトーテム柄のお守りを持つレベルで幸せを呼ぶ。 （小）

【外野手】

8 辰己 涼介 （たつみ りょうすけ） 1996年12月27日生まれ

“お前は最高だ”（映画『スティング』より）予測不能のエンターテイナー。混迷する現代社会にはこんな男が必要だ。2年前くらいの活躍をしてくれれば、何をしたって構わない。全ての対戦投手をカモにしてしまえ。 （イ）

12 Ｏ．ゴンザレス （オスカー・ゴンザレス） 1998年1月10日生まれ

「日本野球に慣れたら打つよ」。昨年、阪神との交流戦でテレビ解説を務めた阪神、岡田彰布オーナー付顧問の言葉は鷲党の希望。2年目の今季、登場曲のスポンジ・ボブに合わせて仙台を揺らせ！ 海底に沈むのは勘弁。 （フ）

25 田中 和基 （たなか かずき） 1994年8月8日生まれ

“誰でも変われるはずなんだ！”（映画『ロッキー4／炎の友情』より）みんなが信じている。カズキはこんなはずじゃない。あの輝きを取り戻してくれると。球界で数少ないスイッチヒッターの復活を切に願う。 （イ）

32 中島 大輔 （なかしま だいすけ） 2001年6月4日生まれ

和歌山県日高郡川辺町（現・日高川町）出身。日高川町では「笑い祭」という、滑稽な衣装と化粧で鈴を鳴らしながら「笑え、笑え」と練り歩く奇祭が毎年秋に行われる。中島も今季さらなる飛躍で「笑え、笑え」。 （小）

34 Ｃ．マッカスカー （カーソン・マッカスカー） 1998年5月22日生まれ

ツインズから新加入

昨季メジャー初昇格、脂の乗った今年28歳が加入。公称203cm・113kgの体躯は長距離砲のロマンが満載。アメリカを襲う寒波の影響で来日が遅れたが、生物学的には巨体は寒さに強いのできっと調整は大丈夫。 （森）

36 吉納 翼 （よしのう つばさ） 2002年8月16日生まれ

宗山らチーム「02世代」の一人。昨オフ、台湾での交流試合で負傷。飛躍を期す2年目の今季はリハビリからとなった。サトテルと行う予定だった自主トレもボツ。厳しい船出となったが、心配無用。最後は吉を納める！ （フ）

38 佐藤 直樹 （さとう なおき） 1998年9月3日生まれ

ソフトバンクから現役ドラフトで移籍

こんな外野手がイーグルスにもいればなぁ……マジで来たよ！ ベルーナドームで虫を嫌がっていただけに、屋根のない楽天モバイル 最強パーク宮城への適応力がカギ。懐かしの「汎用テーマB」の流用も鷲党には朗報。 （森）

42 阪上 翔也 （さかうえ しょうや） 2003年11月1日生まれ

近畿大からドラフト7位

身長180cm、体重90kgのがっちり体型。自分を動物に例えると、海の名ハンター「シャチ」。成体の雄のシャチの背びれの高さは阪上の身長と同じ1.8mに達する。シャチのようにグラウンドで強者どもを食え。 （小）

50 武藤 敦貴 （むとう あつき） 2001年6月15日生まれ

ライトにレフトにセンターに、パワプロばりの万能さが光る外野のスペシャリスト。何故か内野手も押し寄せる定位置争いを、鉄平の応援歌を受け継ぐ「本職」のプライドで守り抜く。いいかい、レフトは内野ではないぞ！ （森）

51 小郷 裕哉 （おごう ゆうや） 1996年8月3日生まれ

球団歌チアダンス習得中のお嬢さんのために公式YouTubeチャンネルでクラッチーナと一緒にダンスレッスンを受けた。一生懸命取り組む小郷パパに感動。お嬢さんが楽天チアに入って父娘鷲になって欲しい。 （小）

78 吉野 創士 （よしの そうし） 2003年10月27日生まれ

昨季、高卒4年目で初の一軍出場を果たし、翌日の試合で初安打を記録。かつてのドラ1は今季で5年目を迎える。「ようやく」「もう」とは決別だ。大切なのは「これから」。かつて背負った背番号9を取り返せ！ （フ）

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[イーグルス執筆担当者紹介]

イナバモロトモ

“勝たしたいですねえ”（映画『男ありて』より）そう思わせてくれるチームがある。そう思わせてくれる選手たちがいる。誰かを応援できることの尊さが野球にはある。

小久保柚香

東京都在住。昨年名鑑執筆初参加で東北楽天を担当。少しでも東北の空気に触れようと河北新報を3ヵ月購読。「千葉」、「阿部」姓が東北に多いことを地域面や投書欄で体感。

フクノスケ

「同じプロ野球だとは思えない」。今年2月14日の練習試合。阪神戦で先発した荘司は虎党の熱量に感じ入ることがあったらしい。今季は甲子園の雰囲気を、杜の都にも是非！

森杉駿太郎

球団公式YouTubeチャンネルの充実ぶりに日々感謝。ファン感で本来7人組の「ROOKIE STREET」が3人で登場したことに、アイドル業界の闇を感じている。

（文春野球学校）