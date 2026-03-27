「服を脱げ、死にたいか！」

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その一言から始まった悪夢。かつて中学野球のエースだった男は、なぜ無差別に女性を襲う凶悪犯へと堕ちたのか。家庭環境、挫折、犯罪の連鎖……平成26年、新潟県で起きた事件を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



なぜここまで堕ちたのか⋯⋯。写真はイメージ ©getty

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更生できなかった野球少年

比嘉大悟（当時31）は中学時代まで野球部のエースとして活躍し、高校はプロ野球選手も輩出する強豪校に進学したが、半年で挫折。高1秋に中退すると、素行が悪くなり、もともとDV気味だった父親の暴力もますますひどくなり、金属バットで殴られるなどしたため、縁もゆかりもない地方に家出した。

そこで空き巣を繰り返し、少年院に送られた。19歳で退院してからはガソリンスタンド店員やピンサロの呼び込みをしていたが、寝たばこが原因で現住建造物等放火事件を起こしてしまい、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年という有罪判決を言い渡された。

そこで更生すればよかったが、比嘉の場合はさらに転落していくことになった。21歳のときには職場の同僚の女性の洗濯物に火をつけるという放火事件を起こし、他にも強姦致傷事件を起こしていたことが発覚して、今度は懲役5年の実刑判決を言い渡された。当然ながら、前回の事件の執行猶予は取り消され、合計8年も服役することになった。

塀の中でヤクザの幹部と知り合い、「自動車関係の仕事を紹介してやる」と持ちかけられ、出所後は遠く離れた北国に行くことになった。だが、そこで待っていた仕事はデリヘルの運転手だった。他に仕事がない比嘉はその仕事を請け負うことにしたが、その店に在籍していた同郷のミユキと親しくなった。

ミユキは多額の借金を抱え、ヤクザに売られてきた女だった。比嘉とミユキはお互いの境遇などを話し合ううちに意気投合。2人で逃げ出す計画を練った。

2人はレンタカーを借り、500キロ以上も離れた地方都市に転居した。そこで知り合った手配師の紹介で、300キロ離れた別の地方都市で比嘉は電気工事士として働き始めた。ミユキも家計を助けるため、地元のデリヘルで働き始めた。そして、2人は結婚。ささやかな幸せをつかんだはずだった。

ところが、それでも比嘉の犯罪傾向は収まらなかった。

外国人を装って女性を強姦

ミユキと結婚してから2週間後、比嘉は立て続けに強姦事件を起こした。それは同じ現場で2日連続で起こしたものだった。

第1の事件の被害者である小池陽子さん（同35）は買い物を終えて、ショッピングモールの駐車場から車を出そうとしていたところ、いきなり見知らぬ男が助手席から乗り込んできた。

「給油所へ行け。テレビを見たか。オレはこれから北朝鮮へ逃げる」

男は包丁を突き付けて脅し、人気のない雑木林の近くに連れて行かれた。

「服を脱げ、死にたいか！」

陽子さんが言う通りにすると、シートを倒され、股を広げられ、正常位で挿入された。「ジャパニーズレディ、上手」などと言って、外国人を装った。途中で「肛門に入れていいか？」と聞いてきたので、「そんなことをするなら殺して」と言うと、あきらめて腰を振り続けた。

「オレは北朝鮮に帰れば死刑だ。このまま逃げる。これで自殺するから」

男は包丁を持って逃走。陽子さんは友人に電話をかけた。友人の説得で警察に届け、証拠品のティッシュを提出した。

第2の事件

翌日の事件も判で押したように同じような事件だった。第2の事件の被害者である戸谷理恵さん（同19）も同じショッピングモールの駐車場から車を出そうとしていたところ、後部座席に男が乗り込んできた。

男は工業用のカッターナイフを突き付け、「静かにしろ、死にたいか、助手席へ行け。カギを閉めろ」などと脅迫し、陽子さんを強姦した雑木林と同じ現場に連れ込んだ。

「I don't kill you. You'll go back home. But I want sex.」

「イヤーッ！」

DNA鑑定が「男」と「未解決事件」を結びつけた

「あなたはいい人だ。オレは悪い人。ジャパニーズ切腹。これからオレは港で自殺する。あなたは優しい人だから神様が見ているよ。港はどっちにある？」

理恵さんが「あっち」と答えると、男は去って行った。理恵さんは再びショッピングモールに戻り、警備員に助けを求めた。

警備員の通報で警察が駆けつけ、2つの事件の犯人の精液を調べたところ、DNA鑑定が一致することが分かった。

このDNA型をもとに、警察がDNA鑑定のデータベースで調べたところ、約10年前に発生し、未解決事件になっていた女子高生強姦致傷事件に行き着いた。

この未解決事件では別の強姦致傷事件で服役していた比嘉が重要参考人として浮上していたが、当時のDNA鑑定では完全に一致するという結果が得られず、すでに時効になっていた。

だが、今回の2人の女性を襲った犯人のDNA鑑定とは完全に一致していた。警察は比嘉の所在を捜していたが、思わぬことから比嘉の所在が判明することになった。

〈《懲役は⋯》「社会復帰は絶望的」31歳男は『強姦よりおぞましい悪行』を犯していた（平成26年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）