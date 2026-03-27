¥é¥¤¥ÕÈÄ¶¶ÉÙ»Î¸«Ä®Å¹ ¾¦·÷¤Ï¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ8³ä ÃÏ¸µ¤Î²Á³Ê´¶ÅÙ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎÊÛÅö¥³¥¹¥Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï2·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ÕÈÄ¶¶ÉÙ»Î¸«Ä®Å¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ1Ò·÷Æâ¤Ï¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤ÎÈæÎ¨¤¬Ìó8³ä¡ÊÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÌó59¡ó¡¢2¿ÍÀ¤ÂÓÌó20¡ó¡Ë¤È¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤äÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¤Ê¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤ËÅ¸³«¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Î²Á³Ê´¶ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÊÛÅö¤Ï¥³¥¹¥Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡¡317Å¹ÊÞÌÜ¡Ê¼óÅÔ·÷147Å¹ÊÞ¡¢¶áµ¦·÷170Å¹ÊÞ¡Ë¡£Çä¾ì¤Ç¤Ï¿©ÉÊÌó1Ëü2400ÉÊÌÜ¡¢Èó¿©ÉÊÌó4600ÉÊÌÜ¡¢¹ç·×Ìó1Ëü7000ÉÊÌÜ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡ÊÛÅö¤Î¥³¥¹¥Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö³¤ÂÝ¤¢¤¸¥Õ¥é¥¤ÊÛÅö¡×¤¬390±ß¡ÊÀÇÊÌ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤Í¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤óÊÛÅö¡×¤È¡Ö·Ü¸ÞÌÜ¤ª¤³¤ïÊÛÅö¡×¤¬398±ß¤Ê¤É¼ê¤´¤í¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤ë¡Ö¥á¥¬¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ç¥ß¥Á¥¥ó¥«¥Ä¡Ë¡×698±ß¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤ë¡Ö½Õ¤ÎÌ£³Ð¸æÁ·¡×590±ß¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÇÀ»ºÉÊ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î²ÌÊª¤äÌîºÚ¤ò½¸¤á¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·µ¬Æ³Æþ¡£Íµ¡ÇÀ»ºÊª¡¦ÅìµþÌîºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÈPB¡ÖBIO-RAL¡Ê¥Ó¥ª¥é¥ë¡Ë¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¤Î¤â¿·¤¿¤Ê»î¤ß¡£
¡¡¿å»ºÉÊ¤Ï½µËö¤ËËÌÎ¦¤«¤éÄ¾Á÷¤·¤¿µû²ðÎà¤òÈÎÇä¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¿Íµ¤¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡¢´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¡¢ñ»Ò¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤á¤Î¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥ÕÈÄ¶¶ÉÙ»Î¸«Ä®Å¹¡ÛÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÉÙ»Î¸«Ä®4-8¢¦Çä¾ìÌÌÀÑ1590Ö¢¦Ãó¼Ö¾ì49Âæ¢¦Çä¾åÌÜÉ¸26²¯±ß¢¦½¾¶È°÷¿ô92¿Í¡Ê¤¦¤Á¼Ò°÷19¿Í¡Ë¢¦±Ä¶È»þ´Ö9»þ30Ê¬¡Á22»þ