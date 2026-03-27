ストーリーに引き込まれた「2026年冬ドラマ」ランキング！ 『再会』を大差で抑えた1位は？
今期の冬ドラマとして多くの作品が放送され、視聴者を楽しませてきました。さまざまなジャンルのドラマを見ることができ、心に残っている作品があるのではないでしょうか？
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「ストーリーに引き込まれた2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位には、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）がランクインしました。横関大さんの小説『再会』（講談社）を原作としたドラマで、竹内涼真さんが大きな秘密を抱える主人公の刑事・飛奈淳一を演じました。
淳一の初恋相手・岩本万季子を井上真央さんが務め、2人の幼なじみとなる圭介を瀬戸康史さん、直人を渡辺大知さんが担当。小学生の時、とある事件で使われた拳銃を埋めた“秘密”を共有する4人の同級生を中心に、物語が展開しました。
過去と現在の事件が複雑に関連するストーリーで、最終回では「真犯人」も登場。切ないヒューマンラブミステリー作品となり、最後まで視聴者をくぎ付けにしました。
回答者からは、「子ども時代の出来事（事件）が現在まで派生して、登場人物たちに影を落としていく展開がおもしろい」（40代女性／兵庫県）、「過去と現在が絡み合いながら、主人公達の気持ちが丁寧に描かれていました」（30代女性／北海道）、「登場人物の背景が少しずつ明らかになる過程も丁寧で、視聴者に考えさせる余白があるのが魅力でした」（20代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位には『リブート』（TBS系）がランクインしました。日曜劇場枠で放送されているドラマで、主演は鈴木亮平さんが務めています。
鈴木さんは、妻殺しの犯人に仕立て上げられた早瀬陸と、悪徳刑事の儀堂歩を一人二役で担当。早瀬が自身の潔白を証明するために、儀堂の顔に変わる“リブート（再起動）”を行い、犯人探しをする姿がスリリングに描かれています。
物語が進むたびに新たな真実が明かされ、SNSでは多くの考察が書き込まれることに。最終回まで結末が分からない複雑なストーリーのドラマとなり、大きな話題を集め続けています。
回答者からは、「予想外の展開へ進んでいくストーリーにどんどん引き込まれていきます」（50代女性／島根県）、「騙し合いの展開が読めず、毎回驚きと話の複雑さについていくのがおもしろい」（40代女性／神奈川県）、「考察するのが楽しみになるほどのめり込んでいた」（30代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「ストーリーに引き込まれた2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。
2位：『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）／37票
2位には、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）がランクインしました。横関大さんの小説『再会』（講談社）を原作としたドラマで、竹内涼真さんが大きな秘密を抱える主人公の刑事・飛奈淳一を演じました。
淳一の初恋相手・岩本万季子を井上真央さんが務め、2人の幼なじみとなる圭介を瀬戸康史さん、直人を渡辺大知さんが担当。小学生の時、とある事件で使われた拳銃を埋めた“秘密”を共有する4人の同級生を中心に、物語が展開しました。
過去と現在の事件が複雑に関連するストーリーで、最終回では「真犯人」も登場。切ないヒューマンラブミステリー作品となり、最後まで視聴者をくぎ付けにしました。
回答者からは、「子ども時代の出来事（事件）が現在まで派生して、登場人物たちに影を落としていく展開がおもしろい」（40代女性／兵庫県）、「過去と現在が絡み合いながら、主人公達の気持ちが丁寧に描かれていました」（30代女性／北海道）、「登場人物の背景が少しずつ明らかになる過程も丁寧で、視聴者に考えさせる余白があるのが魅力でした」（20代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：『リブート』（TBS系）／74票
1位には『リブート』（TBS系）がランクインしました。日曜劇場枠で放送されているドラマで、主演は鈴木亮平さんが務めています。
鈴木さんは、妻殺しの犯人に仕立て上げられた早瀬陸と、悪徳刑事の儀堂歩を一人二役で担当。早瀬が自身の潔白を証明するために、儀堂の顔に変わる“リブート（再起動）”を行い、犯人探しをする姿がスリリングに描かれています。
物語が進むたびに新たな真実が明かされ、SNSでは多くの考察が書き込まれることに。最終回まで結末が分からない複雑なストーリーのドラマとなり、大きな話題を集め続けています。
回答者からは、「予想外の展開へ進んでいくストーリーにどんどん引き込まれていきます」（50代女性／島根県）、「騙し合いの展開が読めず、毎回驚きと話の複雑さについていくのがおもしろい」（40代女性／神奈川県）、「考察するのが楽しみになるほどのめり込んでいた」（30代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)