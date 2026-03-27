新年度のあいさつで贈りたい「東京都のお土産」ランキング！ 同率2位「マウントバーム しっかり芽」「東京名菓ひよ子」、1位は？
日増しに暖かくなり、いよいよ新年度に向けた準備が本格化する季節となりました。自分自身の新生活への景気づけにはもちろん、お世話になった方へ贈りたいセンスの光る逸品に注目です。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：マウントバーム しっかり芽（ねんりん家）／29票バームクーヘンの専門店として絶大な人気を誇る「ねんりん家」の代表作が2位にランクイン。外はカリッと香ばしく、中はしっとりと熟成された独特の食感が特徴です。東京駅や百貨店など、洗練された都市文化の象徴とも言える場所で購入できる高級感は、ビジネスシーンでのあいさつにも重宝されます。回答者からは「縁起がよく、老若男女問わず好きだからです」（40代女性／富山県）、「マウントバーム しっかり芽を選んだ理由は、東京土産としての知名度が高く、見た目にも華やかで新年度のご挨拶にふさわしい品だと感じたからです。しっとりとした食感で幅広い年代の方に好まれやすく、個包装で配りやすい点も魅力でした。職場でお渡しする際にも失礼がなく、安心して選べる定番のお菓子だと思い、この商品にしました」（40代女性／滋賀県）、「高級感があって良いです」（40代女性／北海道）などのコメントがありました。
同率2位：東京名菓ひよ子（東京ひよ子）／29票同率2位には、100年以上の歴史を誇る「東京名菓ひよ子」がランクイン。愛らしいフォルムと、しっとりした皮、滑らかな黄身餡の絶妙なバランスは、世代を超えて愛され続けています。交通の要所・東京で、帰省や訪問の定番として人気の名品です。回答者からは「東京のお土産として定番で知名度が高く、安心して贈れるお菓子だと思ったため選びました。ひよこはやさしい甘さで食べやすく、幅広い年代の人に喜ばれる印象があります。個人的にも定番のお土産ですが、結局一番安定していて、もらったら嬉しいと感じるお菓子だと思います」（20代女性／栃木県 ）、「東京土産の代表と言えるお菓子だから」（50代女性／東京都）、「ひよこの素朴な味が美味しいし、個数の選択肢があるのでお土産にしやすいです」（50代女性／島根県）などのコメントがありました。
1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／63票堂々の1位は、東京土産の代名詞とも言える「東京ばな奈」でした。柔らかなスポンジケーキの中に、バナナを丁寧に裏ごししたバナナカスタードクリームがたっぷり。季節ごとの限定パッケージやコラボレーションも多く、常に東京の「旬」を感じさせるトレンド感と安心感が支持の理由です。回答者からは「ご当地を代表する定番なお土産で職場の挨拶にふさわしいと思い、個包装になっているので職場でみんなに配りやすいと思います」（30代女性／宮城県）、「新年度のご挨拶として、東京の定番土産として不動の地位を築いている『東京ばな奈』を選びました。ふわふわのスポンジ生地と、バナナカスタードクリームの優しい甘さは、多くの人に愛される味です。見た目のかわいらしさも相まって、職場で配れば自然と笑顔が生まれること間違いなしの、安心して贈れるお土産だと思います」（40代男性／神奈川県）、「ふわふわのスポンジの中にバナナカスタードクリームが入っていて食べやすいです。知っている人も多く、やさしい甘さなので、新年度のあいさつとして渡しやすいお土産だと思いました」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)