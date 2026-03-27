DAIKENは、木目柄や石目・抽象柄などの素材感を表現した意匠性と、調湿・消臭機能を併せ持つ建材「エアセレーノ」を、3月23日に発売した。意匠性だけでなく機能性も求められる傾向にある天井・壁面に対して同製品を提案し、上質で快適な空間づくりを提供していく。

従来、住宅の天井材・壁材にはシンプルなホワイト系の色を選択するケースが一般的だったが、昨今では、色味のあるものや特徴的なデザインの内装材を選ぶ人が増えている。また、ランドリールームの設置や部屋干しのニーズが高まる中、湿気による結露・カビの発生や、部屋干し臭による不快感といった困りごとも多く聞かれるようになり、調湿性能を備えた内装材のニーズも拡大している。そこで同社は、これら市場の要望に応える製品として、優れた意匠性に加えて調湿・消臭性能を兼ね備えた天井・壁材「エアセレーノ」を新たに発売した。



「エアセレーノ」

「エアセレーノ」は、エンボス加工による凹凸と、色の奥行きを生む特殊多彩塗装を組み合わせることで、木目柄や石目・抽象柄などの豊かな素材感を表現している。素材そのものが持つリアルな表情を引き出した意匠が上質で印象的な空間演出へと導き、調湿性能と消臭性能を併せ持つ優れた機能性が、ここちいい生活空間づくりをサポートする。落ち着きのある趣きが求められるリビングや寝室、また、住宅の顔となる玄関はもちろん、湿気・臭いが気になりやすいランドリールームやトイレなどにもおすすめとのこと。天井・壁の両方に使用できるため、空間に一体感を持たせた大胆な使い方や、天井・壁の一部にアクセントとして使用するなど、幅広いコーディネートが可能になっている。さらに軽量かつカッターによる切断が可能なため、施工性にも優れているほか、既存のクロスを剥がすことなく上張り施工ができるため、リフォーム時にもおすすめする製品とのこと。

同社は今後も、意匠性・機能性にこだわった製品の提案を通じて、ここちいい生活空間を実現していく考え。

［小売価格］1万6770円／梱、8枚入り（1.46m2）

［発売日］3月23日（月）

DAIKEN＝https://www.daiken.jp