「どうやってこの面子に勝てんだよ…」他球団ファン困惑の阪神1、2軍”充実布陣”　右のロマン砲、ベテラン右腕もスタンバイ「2チーム作れる」「立石もまったくあせる必要がない」

就任2年目の藤川監督のタクトにも注目が高まる（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

昨年リーグ優勝を飾った藤川阪神の戦いがいよいよ始まる。

オフにも充実の戦力補強、ルーキーたちも順調な調整を重ねた。3月27日の開幕戦は宿敵、巨人と相手本拠地の東京ドームでぶつかるとあって、どんなスタートを切るのか注目される。

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1軍ではWBCでも存在感を示した佐藤輝明、森下翔太の左右の大砲、また6番起用が予想されるプロ5年目の中川勇斗も注目の存在となる。阿部慎之助監督も敵将ながら認めたガッツあふれる姿勢で定位置獲りを果たすか。

投手陣においても投手開幕メンバー入りを果たした中では課題であった右の中継ぎ枠を担うは誰となるのか。ともにプロ2年目となる木下里都、早川太貴、同3年目となる石黒佑弥、新助っ人のダウリ・モレッタの躍動感あふれるピッチングにも期待が高まりそうだ。

そして阪神が恐ろしいのはファームの充実ぶりにもある。

3月26日に行われたファーム・西地区のオリックス戦（杉本商事BS）に先発した西勇輝は5回3安打3奪三振、無失点の好投。持ち味の多彩な変化球を駆使、打たせて取るピッチングでオープン戦は2試合に登板し、防御率0.00、実戦で点を奪われていない。