サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい−−そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100−DESKH087BK」を発売した。

商品特長は、幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現した。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適となっている。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。

棚を縦方向に効率よく配置することで、省スペースながら高い収納力を確保。プリンターや複合機も安心して設置できる奥行き約35cmの丈夫な棚を備えている。限られたスペースを最大限活用し、機器や書類、小物までスマートに収納できるため、整理整頓された作業環境を維持できる。



多機能パソコンラック「100−DESKH087BK」

天板の高さは5段階で調整可能。ユーザーの体格や作業スタイルに合わせて最適な高さに設定できるため、長時間の作業でも快適な姿勢を維持できる。また、奥行きのある設計によって大型ディスプレイの設置も可能。視認性の高い快適なワークスペースを実現する。

有孔ボードを搭載し、市販のフックを使って文具や小物を自由にレイアウト可能。さらにケーブルトレイ付きで、煩雑になりがちな配線もすっきり整理できる。作業効率を高めるだけでなく、見た目にも美しいデスク環境を実現し、日々の仕事をより快適にする。

全ての棚板に補強パイプを備え、重い機器でも安心して設置可能。天板は熱や水、傷に強いメラミン化粧板を採用し、長く美しい状態を保つ。さらにアジャスター付き脚部でガタつきを防止し、安定感も抜群。安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間安心して使用できる。

［小売価格］1万4909円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp