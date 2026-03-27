ゴディバ ジャパンは、チョコレートや焼き菓子を好きなだけ選べる「ジョイフルミックス」の新フレーバー「ジョイフルミックス ホワイト ベア」を、3月27日から販売する。

「ジョイフルミックス」は、昨年冬にオープンした、“日常の贅沢”をコンセプトにした新しいショッピング体験ができる新スタイルのゴディバショップ2店舗で展開している。



「ジョイフルミックス ホワイト ベア」

「ジョイフルミックス ホワイト ベア」は、「ジョイフルミックス」の中でも人気の高い、可愛らしいベア形チョコレートのシリーズの新フレーバー。バニラの香りが広がるクリーミーなガナッシュをホワイトチョコレートのシェルで包んだ。ハートを持っている形のほか、「Thank You」のメッセージ付きなど、遊び心を込めた5種類の形を用意している。

新スタイルのゴディバショップでは、色とりどりのチョコレートや焼き菓子の中から、好きなだけ自由に組み合わせて選び購入できる量り売りスタイルのプログラム「ジョイフルミックス」や、ゴディバの代表的なチョコレートドリンク「ショコリキサー」や「ソフトクリーム」に、好みのソースやトッピングを追加し、自分だけのオリジナルフレーバーをその場で作ることができる「カスタマイズ ショコリキサー＆ソフトクリーム」、好きなフレーバーを組み合わせることができるカラフルな小箱に入ったチョコレートや焼き菓子の「プティフール」を展開中だという。

［小売価格］

ジョイフルミックス：1グラムあたり17円

カスタマイズショコリキサー＆ソフトクリーム

＜ショコリキサー＞

レギュラーサイズ／270ml：750円

※カカオ99％ダークチョコレートエルサルバドルショコリキサーは850円

ラージサイズ／350ml：880円

※カカオ99％ダークチョコレートエルサルバドルショコリキサーは939円

＜ソフトクリーム＞

ワッフルコーン／カップ：650円

＜トッピング＞

「ユニコーンチョコ」、ジョイフルミックスのハート形チョコレート：各120円

「ブラックココアビスケット」「ジュエリーシュガー」「はじけるチョコ」「チョコレートソース」：各60円

プティフール

ディアマンクッキープラリネ：756円

ディアマンクッキーダークチョコレート：756円

ディアマンクッキーホワイトチョコレート：756円

キューブクッキーストロベリー：756円

キューブクッキーレモン：756円

キューブクッキー抹茶：756円

ナッツショコラアーモンド：864円

ナッツショコラヘーゼルナッツ：864円

ナッツショコラペカンナッツ：864円

ナッツショコラマカダミアナッツ：864円

（すべて税込）

［発売日］3月27日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp