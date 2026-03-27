銀座コージーコーナーは、3月27日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、白桃を使用したスイーツを販売する。

季節商品の中で根強い人気を誇るのが「白桃のショート」と「白桃のパイ」。どちらも、ジューシーでとろける食感の追熟白桃を大ぶりにカットし、贅沢に使用した。「ゴロゴロ白桃もジュレも桃づくしで幸せ」「白桃好きにはたまらない」など、発売のたびにSNSで話題を集めている。

「白桃のショート」は、シンプルなショートケーキ仕立て。ジューシーな追熟白桃が、口の中でクリーム＆スポンジと一体となり、白桃本来のやさしい甘みと上品な香りが華やかに引き立つ。「白桃のパイ」は、グレープフルーツリキュールを加えたまろやかなカスタードと、とろける食感の白桃果肉に、風味豊かなパイの香ばしさがアクセントとなり、奥深く贅沢な味わいを奏でる。

追熟白桃のとろけるおいしさを2種のスイーツで堪能してほしい考え。



「白桃のショート」

「白桃のショート」は、追熟白桃の芳醇さを楽しめるショートケーキ。白桃と相性のよいピーチヨーグルト風味クリームと白桃ゼリーをふんわりスポンジでサンドし、上面に追熟白桃のコンポートを飾った。白桃のとろける食感と上品な甘み、クリーム、スポンジが一体となって奏でる爽やかなハーモニーを楽しんでほしいという。



「白桃のパイ」

「白桃のパイ」は、追熟白桃の芳醇さを楽しめるパイ。風味豊かなパイに、グレープフルーツリキュールを加えてさっぱりとした味わいに仕立てたカスタードとピーチ風味スポンジを重ねて、大ぶりにカットした追熟白桃のコンポートを飾った。白桃のとろける食感と上品な甘みに、まろやかなカスタードが絶妙にマッチする。

［小売価格］

白桃のショート：594円

白桃のパイ：594円

（すべて税込）

［発売日］3月27日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp