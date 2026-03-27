B−R サーティワン アイスクリームは、本格スイーツの味わいで人気の「31PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」を4月1日に発売する。

サーティワンの人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」が遂に同シリーズに登場する。ラズベリーとホワイトチョコレートのフレーバーに、専用に開発したラズベリーが香るガトーショコラを合わせ、アイスクリームとケーキが一緒に味わえる本格的なケーキに仕上げた。トッピングにはフレーバーに使用しているハート型菓子やチョコレートフレーク、さらに「31PATISSERIE」のロゴ入りチョコプレートをのせ、見た目の華やかさにもこだわった。サーティワンだけの特別な美味しさをぜひ楽しんでほしいという。



「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」

使用フレーバー「ラブポーションサーティワン」は、ラズベリーとホワイトチョコ風味アイスクリームの魅惑的な味わいに、ラズベリーソース入りのハート型菓子がアクセントとなり、その魅惑的な味わいはまさに“恋の媚薬（ラブポーション）”とのこと。「サーティワン ＃推しフレーバー総選挙2025」では2回目の第1位を獲得した、サーティワンを代表する人気フレーバーの一つとなっている。





「31PATISSERIE」とは、アイスクリーム専門家の独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」。誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでもらいたいという想いで生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリーになっている。サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴で、本格スイーツの味わいが楽しめると好評を得ている。

［小売価格］2500円

［発売日］4月1日（水）

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.31ice.co.jp