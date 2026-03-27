

カフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA」イメージ

ヤマハは、同社の旗艦店であるヤマハ銀座店2階のカフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA（ノーツ・バイ・ヤマハ）」の一部を改装し、カフェラウンジ兼ミニコンサートスペースとして、4月3日にリニューアルオープンする。

「NOTES BY YAMAHA」は、音楽文化をモチーフにしたドリンクやフードを楽しめるラウンジスペース。併設のライブラリーには、音や音楽への好奇心を刺激する約700冊の多彩な書籍を揃えている。

今回のリニューアルでは、同社の自動演奏機能付きピアノ「Disklavier（ディスクラビア）」を新たに導入し、著名ピアニストによる演奏を自動演奏で再現した。生の音とともにその迫力を楽しめるようになる。また、ピアノや管弦楽器などの生演奏を楽しめるミニコンサートスペースとしても利用可能な空間へと生まれ変わる。

「NOTES BY YAMAHA」での多彩な体験を通じて、演奏家や音楽学習者との接点をより確かなものにし、音楽文化の一層の活性化に寄与することを目指す。

カフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA」リニューアルでは、音楽界に多大な功績を残し、グラミー賞を27回受賞したジャズピアニストであるチック・コリア氏や、映画・舞台音楽を数多く手掛け、アカデミー賞8回など数々の受賞歴をもつアラン・メンケン氏、9歳でのソロ・リサイタルデビュー以来、世界各国のオーケストラや指揮者と共演を重ねるジョージ・ハリオノ氏の演奏を自動演奏機能付きピアノ「Disklavier（ディスクラビア）」によって再現する。「Disklavier」は、同社独自の高精度デジタル制御システムによって繊細な鍵盤タッチやペダルの動きを極めて正確に再現する自動演奏機能を搭載したハイブリッドピアノになっている。まるで演奏者が目の前にいるかのような臨場感あるアコースティックピアノの音色を楽しめる。

2階カフェラウンジで飲食注文の消費者に体験してもらえる。「Disklavier」コンテンツ上映開始に伴い、従来の「Real Sound Viewing」上映は終了したという。

「NOTES BY YAMAHA」のステージでの生演奏が可能となった。今後、ピアノや管弦楽器のミニコンサートを順次開催予定となっている。最大40席を備えた落ち着いた設えの親密な空間で、食事と音楽とともにゆったりとした時間を過ごすことができる。

［カフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA」概要］

名称：カフェラウンジ「NOTES BY YAMAHA（ノーツ・バイ・ヤマハ）」

所在地：東京都中央区銀座7−9−14

アクセス：地下鉄銀座駅 A3出口から徒歩約5分、JR新橋駅 銀座口から徒歩約7分

オープン日：4月3日（金）

営業時間 11:00〜18:30

※ラストオーダーは18:00

定休日：火曜日

※祝日の場合は営業

ヤマハ＝https://jp.yamaha.com