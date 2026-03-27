

「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズ

森永乳業は、家族でうれしさを分け合える「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズから、今年2月27日に30周年を迎えた、幅広い世代に愛されるポケットモンスター（以下、ポケモン）デザインのパッケージを、4月6日週から順次、期間限定発売する。

「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズは、大腸をサポートする「ビフィズス菌 BB536」を使用した、家族で食べられる、小分けタイプの4個パックヨーグルト。様々な味わいのラインアップを展開することによって、子どもから大人まで、毎日の生活で選べる楽しさとうれしさを届けてきた。

今回、「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズの計7種類に、世界中で人気のポケモンたちがデザインされたパッケージが期間限定で登場する。ピカチュウをはじめとするポケモンたちをちりばめた楽しいパッケージで、一日のはじまりに「元気」を届ける。また、昨年発売し、好評を得た「ビヒダスヨーグルト フルーツポンチ サイダー風味 4ポット」も4月7日から期間限定で発売する。大腸をサポートする「ビフィズス菌BB536」を使用した「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズは家族みんなで分けて食べられるので、家族一緒に「朝から元気をGET！」してほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月6日（月）週から順次

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp