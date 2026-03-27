◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

2年連続でドジャースの開幕投手をつとめた山本由伸投手。6回2失点で勝利投手の権利を手にマウンドを降りました。

初回には先頭打者に粘られるも、10球目のスプリットで空振り三振。2アウトからはヘラルド・ペルドモ選手にライトへのヒットも浴びるも、盗塁を試みたところに好反応を見せ2塁への送球でアウトとし、無失点の立ち上がりとしました。さらに2回にもカルロス・サンタナ選手から見逃し三振を奪うなど、三者凡退。好投を継続します。

しかし3回には先制点献上のピンチ。先頭に2塁打を浴びると、その後もヒットを浴び、1アウト1、2塁とします。それでもファーストを守るフレディ・フリーマン選手が好守備を披露。ファースト方向へ鋭い球を放たれるも、正面でしっかり捕球します。さらに落ち着いて2塁に送球し飛び出していたランナーをアウトに。ダブルプレーで無失点にしのぎました。

それでも4回には豪快な一発で先制点を献上。先頭からヒットを浴びると、続くペルドモ選手から3球目の高めのストレートをとらえられ、ライトへの先制2ランとされます。しかし以降は2者連続での空振り三振。後続も抑えて、さらなる失点は許しませんでした。

5回にも三者凡退と状態を持ち直す中、打線が奮起。アンディ・パヘス選手の逆転3ランを含む打順一巡の猛攻で4得点をあげました。6回も三者凡退として山本投手は降板。この日は95球を投げ、被安打5、奪三振6、与四球0、2失点となりました。