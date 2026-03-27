小林製薬は、炭粒（炭・シリカ（清掃剤））配合で黄ばみや着色汚れを吸着し、自然な白さにする美白ハミガキ「美白スミガキ」ブランドから美白効果にこだわり炭粒とクレイ（カオリン（清掃剤））の2種類の粒子を配合させた「美白スミガキプレミアム」を4月8日から発売する。

近年、オーラルケアは健康維持の枠を超え、生活者の美意識の高まりとともに“美容の一部”として捉えられるようになっている。なかでも美白機能を訴求するハミガキ市場は、ここ数年で大きな伸長を遂げている。

歯の美白意識についての同社調査によると、「オーラルケアは美容の一部である」と答えた人は約6割、自身の歯の着色汚れを気にする人は約7割（同社調査（2025年10月 n＝3586（ハミガキ剤自購入20〜50代男女））に達している。このように男女問わず美容意識が浸透するなか、日々のオーラルケアにもより高いパフォーマンスを求める傾向が強まっている。

こうした市場背景を受け、多くの支持を得ている「美白スミガキ」ブランドから、新たに炭粒とクレイの2種類の粒子を配合した「美白スミガキプレミアム」を開発した。

「スミガキ」の代名詞である炭に加え、粒子の細かい「クレイ」を新たに配合した。大きさの異なる清掃成分を組み合わせることで、歯の表面にある目に見えない細かな凹凸にまで入り込み、蓄積した着色汚れを効率よく除去する。こだわりの配合バランスによって歯の表面をなめらかに整える。また、炭粒ならではの“しゃりしゃり”とした心地よい清掃実感とともに、磨き終わりの“つるつる感”を叶えるこだわりの使用感も追求した。

コーティング剤として着色汚れ付着抑制効果を持つ「メタリン酸Na」を新たに配合したことで、汚れを除去した歯を綺麗に保つ。ブラッシングによって、汚れを落とした後の歯の表面をメタリン酸Naが薄い膜のように覆う。このコーティング効果によって、ステインの再付着を抑え、歯を綺麗に保つ。

アールグレイの爽やかな香りで、口の中をさっぱり爽快にする。従来の「美白スミガキ」ブランドが持つフローラルなニュアンスは残しつつ、ベースに紅茶の香りを加えることで、プレミアムな使用感を実現している。

歯を磨く日常の習慣も快適な時間になるよう、試行錯誤を重ねたどり着いた爽やかで心地の良い香味になっている。

［小売価格］800円（税別）

［発売日］4月8日（水）

小林製薬＝https://www.kobayashi.co.jp