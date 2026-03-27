赤ちゃん本舗は、コンビの自動でサッと折りたためて自立する「オートクローズ」モデルで生後1ヵ月頃から使える「auto N first II NC（オートエヌ ファースト ツー エヌシー）」を4月24日から8月31日まで全国のアカチャンホンポとオンラインショップで先行販売する。

コンビの調査で、ベビーカーユーザーの約6割が「折りたたみ操作が難しい」と感じていることが分かった（2024年10月 コンビ調べ（ベビーカーユーザー調査、n＝202））。赤ちゃんを抱っこしている時や荷物を持つ時など、育児中は片手がふさがっている場面が多く、折りたたみ操作に苦戦した経験からの結果だと考えられる。

この結果をもとに、昨年9月にコンビは「オートクローズ」機能を備えたベビーカー「auto N first BN」を発売することとなった。このモデルは、レバーを握って手を離すだけで自動的にコンパクトに折りたためるベビーカーだが、「もっと軽ければ使いやすいのに」という要望もあった。

消費者の声を反映し、発売後1年を待たずに改良版を開発。本体重量を6.8kg（付属品（ヘッドサポート、インナークッション、ガード、カゴ）を除く）に軽量化し、さらにフレームの左右をつなぎ剛性を高めた「タフフレーム」によって走行時の安定性も向上させた。また、レバー形状の見直しによって、自動折りたたみ操作をさらにスムーズにするなど、使いやすさを徹底的に追求したモデルとなっている。



「auto N first II NC」（左から：サンドベージュ（BE）、ソリッドブラック（BK））

商品特長は、対面でも背面でも、レバーを握って、手を離すと自動でクローズ、そのまま自立する。バックル同士を近づけると磁力でピタッとラクに、ベルト装着ができる。スライドさせると肩ベルトの高さ調節ができる。ベルトカバーはホックで簡単に外せて洗える。引っ張ると片手で高さを調節できるベルトを新たに搭載した。肩ベルトの通し穴をスリット式の新形状にしたことで取り外しのしやすさを向上。洗濯機で洗えるので、いつでも清潔に保つことができる。フレームとシート構造を改良することで、本体重量6.8kgまで軽量化した。左右をしっかりとつないで支えるフレーム構造によって、押す力を逃さない高い剛性を兼ね備えている。また、折りたたむと高さ57.5cmまでコンパクトになるので、ゆとりをもって玄関や車のトランクに収納できる。

［小売価格］7万400円（税込）

［発売日］4月24日（金）

赤ちゃん本舗＝https://www.akachan.jp

コンビ＝https://www.combi.co.jp