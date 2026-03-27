タレントの若槻千夏（41）が、26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。“好きバレ”の対処法を話した。

好意のない人が自分に恋愛感情を持っていることに気付いた時、若槻は「私は、この人もしかしたら私のこと好きになりそう…って感じられるタイプ」と話した。「だから、2人とかで誘われたら、好きにならない約束できますか？って言います。そうすると、絶対にない、っていうことが伝えられるじゃないですか」と明かした。

GENERATIONS小森隼（30）が「うわ〜っ、こわ〜」、山里亮太（48）は「結構、ちゃんと投げるね」と反応した。鈴木愛理（31）が「でも、絶対に相手、逆に好きになって燃えちゃったりしていますよね」と言った。すると若槻は「駆け引きだと思われてるのかな？」。

鈴木は「好きになっちゃいけない、って思っていたら、好きになってるぞ、みたいな」と話した。小森も「逆にそれで燃えちゃうパターンのバカっていますから」と言うと、山里が「どこだ？どこだ？ここだ！」と探す振りをしながら小森を見る。小森が「ここ」と自身を指さすと若槻は笑った