“敵シールド分析完了。モニターに表示するよ！”映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に、『スターフォックス』シリーズのフォックス・マクラウドが参戦することがわかった。公式ポスターが公開されている。

Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. - The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie)

『大乱闘スマッシュブラザーズ』同様のクロスオーバーが実現する。公開済みの海外ティザー映像にもフォックスらしき姿がチラリと映っており、ファンの期待も高まっていたところだった（0:01の左端）。

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フォックスが登場する『スターフォックス』シリーズは、1993年に第1作が登場したフライトシューティングゲーム。『スターフォックス64』（1997）『スターフォックス アドベンチャー』（2002）などに展開された。フォックスは『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズでも、1999年発売の初代から参戦を続ける人気キャラクターだ。

ゲーム版を手がけた今村孝矢もでこのニュースに反応。「感無量」「宮本さんありがとう」と、フォックスの映画デビューを喜んだ。

2023年に公開された『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録する大ヒット作となった。本作『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』はその続編として登場。ヨッシーをはじめ新たなキャラクターも登場する。

スターフォックスの登場は、他にも任天堂キャラクターがゲスト参加する可能性を仄めかすものなのだろうか？『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は2026年4月24日、公開。