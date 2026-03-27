【はなまるうどん】濃厚「魚介豚骨」･さっぱり「ゆず牛肉」･痺れる「辛魚豚骨」3種のつけ麺発売 / 麺約1キロ「メガつけ麺」も登場

うどんチェーンの「はなまるうどん」は、3月26日(木)より全国(一部店舗除く)で、「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」「辛魚豚骨つけ麺」の3種と、規格外ボリュームの「メガつけ麺」を期間限定で発売した。販売は4月下旬までを予定している。

今回登場するつけ麺は、うどんとの相性を追求した3種類の特製つけだしが特徴。麺は「冷」「温」から選択可能で、スープは温かい状態で提供される。

【画像８点】麺が約１キロ（うどん５玉）の「メガつけ麺」、「魚介豚骨つけ麺」、「ゆず牛肉つけ麺」、「辛魚豚骨つけ麺」、つけ汁３種の商品画像を見る

〈つけ汁は魚介豚骨・ゆず牛肉・辛魚豚骨の３種〉

「魚介豚骨つけ麺」は、魚介の旨みと豚骨の濃厚なコクを合わせた王道の味わい。とろみのあるスープがもっちりとした讃岐うどんによく絡む。

「ゆず牛肉つけ麺」は、人気の牛肉の旨みが溶け出したつけだしに、ゆずの清涼感をアクセントとして加えた一杯。さっぱりとしながらも肉の満足感を楽しめる。

ゆず牛肉つけ麺

「辛魚豚骨つけ麺」は、魚介豚骨の濃厚なベースに刺激的な辛味を加えた、痺れる辛さが特徴のつけ麺。刺激を求める“辛派”向けの味わいとなっている。

つけ麺全商品には、いりこと昆布をベースに旨味を抽出した「一番だし」と、特選醤油や塩をブレンドした「かえし」を合わせた、はなまるオリジナルの「割スープ(かけだし)」が付属。食後に濃厚なつけだしへ加えることで、いりこの香りと旨味が広がり、和風スープとして最後まで楽しめる。

さらに、麺約1キロ(うどん5玉分)の圧倒的ボリュームを誇る「メガつけ麺」も同時発売。「魚介豚骨」「ゆず牛肉」「辛魚豚骨」の3種すべてのつけだしがセットになっており、味を変えながら大容量のうどんを楽しめる商品となっている。

メガつけ麺

〈価格一覧(すべて税込)〉

◆魚介豚骨つけ麺(冷温)

小:790円

中:980円

◆ゆず牛肉つけ麺(冷温)

小:790円

中:980円

◆辛魚豚骨つけ麺(冷温)

小:840円

中:1,030円

◆メガつけ麺(冷温)

1,480円

【画像８点】麺が約１キロ（うどん５玉）の「メガつけ麺」、「魚介豚骨つけ麺」、「ゆず牛肉つけ麺」、「辛魚豚骨つけ麺」、つけ汁３種の商品画像を見る