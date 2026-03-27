【HG スコープドッグ【再販】】 予約開始：3月27日11時 8月 再販予定 価格：2,750円 【HG スコープドッグ用拡張パーツセット1【再販】】 【HG スコープドッグ用拡張パーツセット2【再販】】 予約開始：3月27日11時 7月 再販予定 価格：各1,760円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG スコープドッグ」や「HG スコープドッグ用拡張パーツセット1/2」を7月から8月に再販する。3月27日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「HG スコープドッグ」が2,750円、「HG スコープドッグ用拡張パーツセット1/2」が各1,760円。

今回プレミアムバンダイにて本3製品の再販決定を告知しており、7月から8月にかけて再販を予定しているほか、「HG スコープドッグ用拡張パーツセット 3～8」の再販分もプレミアムバンダイにて予約受付中となっている。

「HG スコープドッグ」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PET

「HG スコープドッグ」は、本体の可動域と脚部各所の関節機構により、「ローラーダッシュ」を再現可能で、降着機構を再現する脚部可動をHGサイズに搭載し、スコープドッグならではの特徴的なポージングでディスプレイが楽しめる。

一部パーツには肉厚成形を採用。１パーツで裏側のモールドまで再現し、パーツ数を抑えることで組みやすさと見た目の重厚感を両立しており、ターレットレンズは左右のスライドと回転が可能。頭部の可動と相まって多彩な表情を演出しているほか、レンズカラーは3Dメタリックシールを採用している。

足裏はグライディングホイールやターンピックなど、設定のディテールを追求しており、前腕内部に搭載された伸縮ギミックにより、「アームパンチ」を再現可能。ヘビィマシンガンと各種ハンドパーツが付属している。

「HG スコープドッグ用拡張パーツセット1」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PET

「HG スコープドッグ用拡張パーツセット1」は、コクピットを再現可能なボディパーツが付属しており、ハッチの開閉と内部コクピットを精密に再現。さらに、パイロットのフィギュアを搭乗させる事ができる。

頭部パーツは回旋運動、ターレットレンズの回転とレール上でのスライドが可能で、頭部バイザーは上下に可動し、パイロットを確認できるほか、肩関節は「HG スコープドッグ」（別売り）のパーツを用いる事で、広範囲に可動させる事ができる。

トリガーに指をかける右手、左平手、左右握り拳が付属しており、アームパンチや各武装を装備した時のポージングを多彩に演出。ローラーダッシュなどを再現できるクリアイエローのパーツが付属している。

「HG スコープドッグ用拡張パーツセット2」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PUR

「HG スコープドッグ用拡張パーツセット2」は、スコープドッグを支える多彩な武装が新規造形で付属しており、ショートバレルのヘヴィマシンガンが付属し、マガジンは着脱可能で、サブグリップが可動する。9連装のミサイルポッドはグリップ、サブグリップ共に基部が可動し、外装の色分けやミサイル弾頭を成形色で再現。スリングはポリウレタンで再現している。ソリッドシューターもグリップ基部が可動し、幅広いポージングに対応。

また、立ち姿のアイロットのフィギュアが付属するほか、アストラギウス文字で記載されたナンバリングやコーションマークが描かれた水転写式デカールが付属している。

(C)サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。