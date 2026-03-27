IVE・ウォニョン、『ケラスターゼ』日本ローカルアンバサダーに就任「心からワクワクしています」

IVEのウォニョンが、ヘアケアブランド「ケラスターゼ」の日本ローカルアンバサダーに就任した。

世界最高峰のプロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランド「ケラスターゼ」は、世界的なアイコンであるウォニョンを、2026年4月より日本ローカルアンバサダーに迎える。

【写真】ウォニョン、173cmの“黄金美脚”

常に自分自身の美しさをアップデートし、世界中のファンに自信とインスピレーションを与え続けるウォニョン。彼女の持つエレガントかつモダンな存在感は、ケラスターゼが掲げる「髪こそ、自分らしさ。妥協のない輝きをあなたへ。」という信念を体現している。

（写真＝ケラスターゼ）ウォニョン

今回の就任に合わせ、3月27日に新発売される新シリーズ「グロスアブソリュ」のイメージムービーとメインビジュアルが4月1日より公開される。

圧倒的な透明感と自信に満ちたウォニョンが体現する、内側から光を放つような「水光ツヤ髪」の美しさを通じて、ブランドの新しい世界観を提案する。

ウォニョンのコメントは、以下の通り。

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日本でのアンバサダー就任について

日本でケラスターゼのアンバサダーを務めさせていただけることに、心からワクワクしています！

日本の皆さんは自分らしい美しさをとても大切にされている印象があるので、そんな素敵な皆さんにケラスターゼの魅力を直接お届けできるのが本当に嬉しいです。

これから日本の皆さんと、もっとたくさん『美しさ』を共有できるのが楽しみで仕方がありません。私にとってケラスターゼは、単なるヘアケアブランドではなく、自分を大切にするための『特別な儀式』を与えてくれる存在です。使うたびに心がときめきます。髪は、その人の自信を映し出す鏡のようなもの。ケラスターゼと一緒に、世界中の皆さんの毎日をより輝かせることができることを、とても光栄に感じています。

新製品グロスアブソリュについて

『グロスアブソリュ』を初めて体験した時、その名の通り、圧倒的なツヤに驚かされました。髪の表面が驚くほど滑らかに整ってまさに理想としていた鏡のような美しさでした。指通りも非常に軽やかで、髪そのものが瑞々しく、香りもとても華やかです。

日本のファンへのメッセージ

まだケラスターゼに出会っていない皆さん、ぜひ一度その『違い』を体験してみてください。髪が綺麗になると、その日一日の気分までポジティブに変わることを、きっと実感していただけるはずです。

自分の髪をもっと好きになれる喜びを、私と一緒に感じてみませんか？あなたの髪に、最高の輝きをプレゼントしてあげてくださいね。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。