サーティワンがブランドロゴ刷新、商品パッケージや店舗デザインも一新/最新型フレーバーショーケースはフラットでフレーバーが選びやすい造りに

B‐R サーティワン アイスクリームは、2026年4月1日からブランドロゴをリニューアルする。あわせて、商品パッケージや店舗デザインも一新する。

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〈日本上陸から約50年、ブランドロゴを刷新〉

サーティワンは世界で1,400種以上の豊富なオリジナルフレーバーを展開し、1974年の日本上陸から50年以上、季節にあわせた31種のアイスクリームを提供してきた。「“We make people happy.®”-アイスクリームを通じて、人々に幸せをお届けします。」をモットーとしており、現在1,500カ所以上の販売拠点には、年間6,200万組以上が来店している。

今回、「世代を問わずより多くのお客様の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんで欲しい」という思いを込め、ブランドロゴをリニューアルする。

〈デザインはそのままに、ピンクとブルーのグラデーションを採用〉

創業者の名前であるBASKINとROBBINSの頭文字BとRのあいだに「31」(サーティワン)が位置するデザインはそのままに、ピンクとブルーの色使いを、境目のないグラデーションに刷新した。

「多くのお客様のライフスタイルに寄り添いたい」という思い、サーティワンが提供する豊富なフレーバーバラエティ、アイスクリームを通じて届けたい幸せな瞬間を表現しているという。

ロゴの刷新に伴い、コーンスリーブやカップ、バラエティボックスなど、すべての商品のパッケージも一新する。

〈2タイプの新店舗デザインを導入〉

「Long Live Ice Cream(ずっと愛され続けるアイスクリーム)」をコンセプトに、「LOUNGEデザイン」と「STUDIOデザイン」の2タイプの新店舗デザインを順次導入する。

【LOUNGEデザイン】

座ってリラックスできる「くつろぎの空間」をイメージした、温かみのある客席を重視した店舗デザイン。ロードサイドにある店舗などに多く導入予定。

【STUDIOデザイン】

「アイスクリームの新しい楽しみ方を発信する場所」をイメージした都会的で先進的な店舗デザイン。ショッピングモール内店舗などに多く導入予定。

いずれのデザインにも、「Long Live Ice Cream」のネオンサインやフレーバーを描いたパネルを設置する。

また、新店舗デザインの導入に合わせ、サーティワンオリジナルでメーカーと共同開発した最新型フレーバーショーケースを全国に導入する。顧客とスタッフの間にガラスの仕切りがないフラットな造りが特徴。フレーバーが見やすく、選びやすく、店舗スタッフと会話しやすくなる。