朝ドラ「ばけばけ」最終話 初回冒頭に戻る劇的ラストに感動の声「全部が繋がった」「意味がわかった瞬間鳥肌立った」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の最終話（第125話）が、3月27日に放送された。ラストシーンに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」最終話、大粒の涙こぼすきっかけになったシーン
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブンとの回顧録を執筆してほしいと頼まれ、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）に見守られながら、丈（杉田雷麟）にヘブンとの思い出を語り始めたトキ。ヘブンとの日常の会話から生まれた勘違いや、共に過ごした尊い日々を思い返し、大粒の涙をこぼした。
やがて、ヘブンの最後の著書「KWAIDAN」がトキとヘブンの死後に世界的ベストセラーとなったことや、フミが言う夫婦の「他愛もない、ほんに他愛もない、スバラシな毎日」がつづられたトキの書籍「思ひ出の記」が出版されたことが伝えられた。
ラストシーンでは、トキがろうそくを灯した部屋でヘブンと向かい合い「これが私、トキの話でございます」と締めくくる。ヘブンから「ママさん、スバラシ」と労われると、トキは笑顔で「パパさん、お散歩行きましょうか」と誘い、ろうそくの灯を消してスキップしながら大好きな散歩へと出掛けて行った。
初回（2025年9月29日放送）冒頭でも、最終話ラストシーンと同じ場面が登場。ヘブンに怪談を語り終えたトキが「それではもう1つの話、よろしですか？それは明治の初め、武士の世が終わったばかりの、それはそれは恨めしい時代のことでございます。では、私トキの話を」と語り始め、最終話のラストシーンと初回冒頭が繋がる構成となっていた。
この展開を受け、視聴者からは「初回に戻ってる…！」「あの世から始まっていたのか…」「全部が繋がった」「意味がわかった瞬間鳥肌立った」「スバラシ！」「死後も2人で怪談を楽しんでいたなんて。涙腺崩壊する」「『散歩しましょうか』が今は『愛してる』に聞こえる」「最高の最終回」と感動の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】「ばけばけ」最終話、大粒の涙こぼすきっかけになったシーン
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」トキ（高石あかり）、回顧録「思ひ出の記」出版
ヘブンとの回顧録を執筆してほしいと頼まれ、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）に見守られながら、丈（杉田雷麟）にヘブンとの思い出を語り始めたトキ。ヘブンとの日常の会話から生まれた勘違いや、共に過ごした尊い日々を思い返し、大粒の涙をこぼした。
やがて、ヘブンの最後の著書「KWAIDAN」がトキとヘブンの死後に世界的ベストセラーとなったことや、フミが言う夫婦の「他愛もない、ほんに他愛もない、スバラシな毎日」がつづられたトキの書籍「思ひ出の記」が出版されたことが伝えられた。
ラストシーンでは、トキがろうそくを灯した部屋でヘブンと向かい合い「これが私、トキの話でございます」と締めくくる。ヘブンから「ママさん、スバラシ」と労われると、トキは笑顔で「パパさん、お散歩行きましょうか」と誘い、ろうそくの灯を消してスキップしながら大好きな散歩へと出掛けて行った。
◆「ばけばけ」最終話、ラストシーンに反響集まる
初回（2025年9月29日放送）冒頭でも、最終話ラストシーンと同じ場面が登場。ヘブンに怪談を語り終えたトキが「それではもう1つの話、よろしですか？それは明治の初め、武士の世が終わったばかりの、それはそれは恨めしい時代のことでございます。では、私トキの話を」と語り始め、最終話のラストシーンと初回冒頭が繋がる構成となっていた。
この展開を受け、視聴者からは「初回に戻ってる…！」「あの世から始まっていたのか…」「全部が繋がった」「意味がわかった瞬間鳥肌立った」「スバラシ！」「死後も2人で怪談を楽しんでいたなんて。涙腺崩壊する」「『散歩しましょうか』が今は『愛してる』に聞こえる」「最高の最終回」と感動の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
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