◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点で降板した。９５球を投げて無四死球で６三振を奪い、最速９７・４マイル（約１５６・８キロ）を計測。貫禄のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）で２年連続となる開幕白星の権利を手にした。

前年チャンピオンの証しであるゴールドユニホームを身にまとい、初回は無失点の立ち上がり。１番マルテには粘られながらも１０球目のスプリットで空振り三振。２番キャロルは３球で一度は見逃し三振と判定されたが、今季から導入された自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によってボール判定に覆った。それでも、結局５球目で左飛に打ち取った。

３回。先頭の７番ローラーに左翼へのエンタイトル二塁打を浴びたが、１死一、二塁からマルテを一直に仕留めると、二塁走者が戻りきれず併殺となった。しかし、０―０の４回。２番キャロルに右前打を打たれ、２イニング連続で先頭打者を塁に出した。続くＷＢＣドミニカ共和国代表のペルドモには右翼席へ先制２ランを被弾。２ストライクからの３球目、９５・２マイル（約１５３・２キロ）直球が高めに入ったところをスタンドまで運ばれた。満員の球場はブーイングに包まれた。

しかし、ド軍は５回にパヘスの３ランなどで一挙４得点して逆転に成功し、山本に勝利投手の権利が舞い込んだ。直後の６回は１番からの上位打線を３者凡退に封じ、ベンチではロバーツ監督とハグ、大谷翔平投手（３１）からも好投をたたえられた。

由伸はメジャーでは２年連続２度目の開幕投手。東京シリーズでカブス・今永昇太と投げ合った昨季は５回３安打１失点と好投し、勝利投手になった。日本人選手では１９年の田中将大（ヤンキース、現巨人）以来、４人目の開幕白星だった。オリックス時代の２２年にはチームを１２年ぶりの開幕戦勝利に導いたこともある「開幕男」の山本。２年連続で開幕戦勝利となれば、日本人投手史上初の快挙だ。

チームとしてはワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙う今季。昨季のＷＳでＭＶＰに輝いた背番号１８に開幕マウンドを託したロバーツ監督は「彼（山本）が普段やっていることをするだけだ。カウントを有利にして、持ち球の全てを使ってチームを勝利に近づけてほしい」と期待していた。今春はＷＢＣにも出場した由伸は今季、日本人では初のサイ・ヤング賞も狙える位置にいる。