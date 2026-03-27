映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」よりヨッシーがうまれて！ウーモシリーズで商品化
【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー】 4月25日 発売予定 価格：12,998円
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タカラトミーは、玩具「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー」を4月25日に発売する。価格は12,998円。
本商品は映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に出てくるヨッシーをうまれて！ウーモシリーズで商品化したもの。
固定ピン・カバー・ふたを順番に外してタマゴを取り出し、タマゴの下部をやさしくノックしたり、左右にゆらゆら揺らすとふ化がはじまり、ヨッシーが殻を割って生まれる。
ヨッシーには鼻センサー、頭センサー、背中ボタンがついており、鼻をタッチしたり、頭をタッチするとリアクションしてくれる。目が光ったり、振ると反応。ヨッシーの背中のボタンを押して、話しかけるとおしゃべりもしてくれる。
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