大阪・カンテレは２７日、生活情報番組「よ〜いドン！」（平日・前９時５０分）の金曜新レギュラーに、女性漫才コンビ「天才ピアニスト」が決定したと発表した。

ＶＴＲ出演を中心に番組を盛り上げてきた２０２２年「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ」女王が、満を持してスタジオの顔になる。担当するのは、金曜の新コーナー「一職入魂！情熱ワーカー」。地域を盛り上げる様々な業界の職人やその道のプロ達の姿に密着する。初登場は４月３日。

ますみ「関西のおばちゃんたちは、あの時間帯の視聴率１００％が『よ〜いドン！』ですからね。そこに毎週出られるのは非常にうれしいです。見てくださっているおばさまたちと思考が一緒なので、“視聴者の友達が出ている”みたいな親近感を持ってもらえたら最高です！」

竹内知咲「一番初めにゲストでスタジオに出させていただいた時に、円広志さんから『君は幸が薄いなぁ』と言っていただいたんです。それから何年か経（た）って、スタジオにお邪魔した時には『ちょっと華が出てきたなぁ』と言っていただけたので、今後は右肩上がりに華を出して、華やかな存在になっていけたらと思っています」