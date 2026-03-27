この先3月28日(土)〜4月9日(木)は、晴れる日が多いものの、31日(火)を中心に広く雨が降るでしょう。日中の最高気温は平年よりやや高めで、関東以西では20℃前後の春本番の暖かさとなる見込みです。

晴れる日が多いが31日(火)は広く雨

3月28日(土)〜4月3日(金)は晴れる日が多いものの、31日(火)を中心に全国的に雨が降るでしょう。28日(土)は低気圧の影響で、一時的に雨の降る所はあるものの、広く晴れ間が出る見込みです。29日(日)にかけて、関東から九州はお花見日和となる所が多い見込みです。30日(月)も晴れる所が多いですが、北海道や九州などで雨が降る見込みです。31日(火)は低気圧と前線の影響で、全国的に雨となる見込みです。関東から九州でお花見を楽しむなら29日(日)から30日(月)がおすすめです。

気温高めで春本番

3月28日(土)から4月3日(金)は、最高気温は全国的に平年よりやや高めで、春本番の暖かさが続きます。東京や名古屋、大阪、福岡では日中の最高気温が20℃前後まで上がる日が多く、薄手の上着でも過ごせるほどでしょう。一方、札幌や仙台、新潟など北日本や日本海側では朝晩は5〜8℃前後まで下がる日もあり、寒さ対策が必要です。31日(火)の雨の前後は寒暖差が大きくなりやすいため、体調管理や服装選びに注意してお過ごしください。

曇天続きで雨多め

4月4日(土)〜4月9日(木)は、1週目よりも晴れる時間が少なくなり、曇りや雨の所が多くなる見込みです。日本の南岸や日本海付近に前線や低気圧が停滞・通過しやすく、4日(土)〜6日(月)、8日(水)〜9日(木)を中心に各地で雨が降りやすくなります。特に福岡など西日本では前線の影響で雨量が多くなるおそれがあり、道路冠水などに注意が必要です。気温は引き続き高めですが、日差しが少なく体感的にはヒンヤリする場面もあり、レジャーやお花見の計画は、直前の予報を確認しつつ柔軟に調整すると良いでしょう。