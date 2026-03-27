２７日放送の日本テレビ系朝情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金・午前５時５０分）で最終回を迎えた企画に、ネットで多くの反響が寄せられている。

料理が得意なミュージシャンで俳優の伊藤楽と、俳優の池田航が全国を回る企画「旅するエプロン ３０秒のごちそう」が、この日で最終回となった。

今週は曜日パーソナリティーで料理を作る特別企画を放送。ラストの２７日は金曜パーソナリティーの「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」阿部亮平と総合司会の水卜麻美アナウンサーとともに、阿部のリクエストで「極とろ じゃがバターＤＸ」を調理。最後に水卜アナから「本当に素敵な３年間をありがとう」とねぎらいの言葉を贈られると、池田は「泣かないように頑張ってたけど無理でした」と涙を流していた。

放送後、池田は自身のＳＮＳで「ＺＩＰ！旅するエプロン卒業 ３年間、日本３周、全約７５０回 出会ってきた全国の方々は数え切れない人数。本当に本当に沢山の方に支えられて、夢のような３年でした」と改めて感謝。

「こんなに僕の人生を大きく変えてくれた作品は他にありません『ありがとう』の一言ではおさまりきらないくらい沢山の方に感謝をお伝えしたいです。俳優としても、料理好きとしてもこんなに素晴らしい経験ができたことは誰にもできない一生分の価値があります」と振り返り、「旅エプが終わるのは寂しいのですが、僕たちの『本当の旅』はこれからです。俳優としてこれからもどうぞ応援お願いいたします そして次はドラマ、映画に出ている池田航としてＺＩＰ！に出演出来るように頑張ります」と更なる飛躍を誓った。

阿部と調理したラストの料理も投稿。ＳＮＳには「素敵な涙だったよ」「３年間日本３周本当にお疲れさまでした」「来週から旅エプ見れないの寂しすぎる」「一緒に泣いてしまいました」「涙涙で私はテレビ画面が見れなかった」などの声が上がっている。