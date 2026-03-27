ジャーナリスト・横田増生氏が党員となって参政党に"潜入"し、党の本質に迫ってきた本連載。5か月にわたる活動のなかで、組織の実態や神谷宗幣代表の力を目の当たりにしたのが、総選挙に先立つある地方選挙だった。地方ではどのような人物が議員となり、いかに選挙を戦っているのか──。これまで論じられることのなかった組織の内側をレポートする。（文中敬称略）【シリーズ・第9回】

【写真】ビラ配りや街宣車ではマイクを握ることも ジャーナリスト・横田増生氏が5か月にわたって組織に潜り込んだ「神谷王国」潜入ルポ

新人を2位当選させた参政党の組織力

千葉県旭市議会議員選挙の投開票日となった2025年12月21日、私は開票がはじまるタイミングに合わせて、事務所に駆け付けることができるよう旭市内のホテルに泊まっていた。

選挙はどのような結果に終わるのか、その時、候補者や選対本部、ボランティアはどんな表情をしているのか――そんな空気感を肌で感じるには現場に行くのが一番だと思っていた。

しかし、当日のスケジュールは未定のまま。

ようやくLINEにメッセージが流れてきたのは、午後7時過ぎのこと。千葉県連選挙対策本部長という立場にある男性が、こう書いた。

「みなさま、お待たせしました。本日の開票速報です。みなさま、アクセス下さい！」

そこにはオンライン会議Zoomのリンク先が貼ってあった。

旭市議選の告示日は12月14日。定数20人に対し23人が立候補した。そのうちの1人が、参政党から公認を受けた高橋美千子だった。立候補者のうち17人が現職であることを考えると、なかなかの狭き門であった。

開票作業がはじまった9時過ぎにZoomをつなげると視聴者は30人足らず。高橋の自宅の屋根付きの駐車場から映像が送られてきていた。

現場にいるのは、高橋の家族のほか、わずか数名。そこに一介のボランティアに過ぎない私が駆け付ければ、相当な違和感が生じることが分かり、仕方なくパソコンの画面越しに見ることにする。

10時になると、開票場からの途中経過を読み上げる声が聞こえてきた。

「高橋美千子 1500票」

4年前の旭市議選の最下位の当選者が700票台であったことからすると、この時点で"当確"となる。

すぐに千葉県連選挙対策本部長が言った。

「1500票が取れたってことは、やっぱり神谷さんが（前日に）応援に入ってくれたことがでかかったなあ。多分、神谷さんも喜んでくれてるかなと思う」

別の男性の声が言った。

千葉県下で8人目の地方議員で、「マイク納めに来てくれた安藤（裕）幹事長も喜んでいると思います」と。

開票が終わったのは11時前のこと。

高橋の最終の得票数は1618票で2位。1位の現職議員にあと一歩まで迫った。無名の新人候補としては堂々の戦いぶりであり、地方選における参政党の勢いを目の当たりにした。

開票が終わるや否や、神谷宗幣がX（旧ツイッター）にこう投稿した。

「たかはしみちこさん、見事当選です。おめでとう御座います。／今年の地方選挙の有終の美を飾っていただきました。ありがとうございます！」

開票の途中で40歳前後の旭選対部長の男性が、こう言った。

「僕自身、4年前に（旭市議の）選挙に出たんですよ。それでトップで落選をしたんですけども、今回は、選挙をお手伝いする側に回りました」

当時、2万6000票以上あった総投票数のうち、300票足らずで落選していたことが調べてすぐに分かった。

この男性こそが、先の総選挙期間中、神谷が柏駅に街宣に来た際、アイドルのコンサートにでも来るような足取りで駆け付けた人物だった。

この人物ではなく、今回参政党の公認を得て当選した高橋は、どのような人物であったのか。

旭市出身の36歳の女性で三姉妹の次女。実家は農家。地元の高校を卒業後、老舗の菓子店で働いた。その後いったんは東京に出るも旭市に戻り、小売店で働きながら、実家の農業を手伝っていた。参政党に出会ったのは、2022年のこと。姉に誘われ、東京まで神谷の演説を見に行った。その後、千葉市議の選挙を手伝ったりして、参政党から公認を得た。

セールスポイントは、地元で代々続く農家の娘であることと、母親の実家が地元の菓子本舗であり、その外孫に当たること。唯一の政治的な活動は、2023年夏に、インボイスの廃止を求める嘆願書を旭市に提出したこと。

もし参政党の公認がなければ、当選の確率はぐっと低かったであろうことは想像に難くない。言い換えれば、参政党の公認さえもらえれば、先の旭選対部長の男性でも当選したと思われる。

神谷は、投票日前日に旭市に入って、高橋を推す理由をこう語っている。

「どうやったら旭市がよくなるのかっていうことを、高橋美千子さんと一緒に考えてください。（中略）この町で生まれ育って、皆さんと同じ思い、同じ価値観、同じ問題意識を持っておられます。 だから、高橋さんをまず明日、なんとか市議会議員にしていただいて、彼女を窓口に参政党に声を上げてください」

世間ではほとんど注目を集めなかった旭市議選に私がボランティアとして参加しようと思った理由は2つある。

1つは、衆議院議員選挙前に、参政党内で私の顔を売ることだった。

もう1つの理由は、参政党の力の源泉は地方の組織づくりにあるという言説を、体感してみたいと考えていたこと。

神谷自身は1月、参政党が2025年の参院選挙で躍進した理由についてこう語っている。

「（参政党の組織力の）根幹にあるのは、全国に289の支部がある。全国で、たった1日で、数十万か所にポスターを貼れるぐらいの党員さんが下支えしてくれている。その組織力があって、その上に風が乗った」

その組織力の根幹に当たる地方選挙が、実際にどのように運営されているのかを、この目で見てこようと思った。

「だいだいが浮いている」と怒鳴った衆院議員

選挙運動の混迷ぶりが露呈したのは、告示日のことだった。この日は朝から雨が降り、徐々に雨脚が強まっていった。

高橋を当選させるために、旭市だけでは人手が足りないので、千葉県下の参政党員とサポーターに応援が要請された。

前日には、千葉県連選挙対策本部長から、次のようなメッセージが送られてきた。

「いよいよ明日告示となりました。とにかくやるだけです。やってやってやるだけです。史上最大級のご支援を明日からの6日間（ママ）、どうぞよろしくお願いいたします」

当日、朝5時に起きた私が現地に着いたのは、8時過ぎ。ようやく10時過ぎに、高橋の自宅駐車場で第一声がはじまった。

この選挙最大の混乱が起こったのはこの後のことだった。

第一声を終え、場所を旭駅前に移して街宣を行なった。次に、そこから徒歩5分の旭市商工会がある四つ角に、高橋とボランティアが集まり、街宣しながら、ビラを配っていると、突如、陣営スタッフに交じった女性の声が響き渡った。

「だいだい（＝オレンジ。参政党員のことを指す）が多すぎて、完全に浮いている。こんなのおかしい。日曜日の応援はもういいから、今日は帰って、平日にきて！」

そう怒鳴った女性の名前を周りの党員に訊くと2024年の衆院選で落選した工藤聖子だ、と教えてくれた。その発言に、私は唖然とした。

人口6万人を切る農業市である旭市で街宣しても、人が集まらないことぐらい、素人が考えても分かる。それを、「史上最大級のご支援」をお願いすると言ってボランティアを集めておきながら、オレンジ色を着た党員やサポーターが多すぎるから帰れと言い放ったのだ。

なぜ参政党員はこうした工藤の言動を問題視しないのかと私は疑問を抱いた。しかし、先の衆院選で工藤は優遇される存在であることが明らかになった。

千葉4区から出馬した工藤は、南関東ブロックの比例名簿の1位に載っており、小選挙区では落選したが、比例復活を果たし衆院議員となった。

選挙中に応援に入った神谷は、「前回の衆議院選挙の時も一緒にやってくれました。いろいろな参政党の揉め事があった時も、県の役員として一生懸命やってくれました。（中略）すごく党に対して献身的に協力いただいている」と語っている。要するに神谷の寵愛厚い候補者だったのだ。

（以下、次回に続く。第1回から読む）

【プロフィール】

横田増生（よこた・ますお）／1965年、福岡県生まれ。関西学院大学卒。予備校講師を経て、米アイオワ大学ジャーナリズム学部で修士号取得。『輸送経済』記者、編集長を経て、1999年独立。2020年に『潜入ルポamazon帝国』で第19回新潮ドキュメント賞。『「トランプ信者」潜入一年』で第9回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。

※週刊ポスト2026年4月3日号