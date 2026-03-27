“4代目スイちゃん”増田梨沙、小学校を卒業 袴姿の記念ショット添え報告「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」
NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃん役で注目を集め、以降もさまざまな作品で活躍する人気子役・増田梨沙（12）が26日、自身のインスタグラムを更新。「小学校を卒業しました」と報告し、袴姿の記念ショットを披露した。
【写真】「大きくなったね〜」「感動で胸がいっぱい」」袴姿で小学校卒業を報告する増田梨沙 ※ランドセル姿もアリ
投稿では「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と、心身ともに大きく成長した日々を回想。
学校生活については「うまくいかないときや悩んだとき何度も友達が助けてくれました そんな仲間に出会えたことはずっと大切な宝物です」と語り、支えてくれた友人や先生、家族、そして「いつも家族のように心配や応援をしてくださる皆さん」へ向けて、心からの「ありがとう」を伝えた。
4月からは中学生となるが「学業とお仕事、どちらも自分のペースで頑張っていきたいです」と話し、新しいステージへの抱負を力強く宣言していた。
コメント欄には「ご卒業おめでとうございます」「大きくなったね〜」「こんな貴重な写真を拝見できて幸せです もう涙が…」「綺麗な袴姿とっても素敵です」「スイちゃんだったあの頃も今も最高にかわいいです」「感動で胸がいっぱいです」「これからも、りさちゃんの活躍を楽しみにしてます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「大きくなったね〜」「感動で胸がいっぱい」」袴姿で小学校卒業を報告する増田梨沙 ※ランドセル姿もアリ
投稿では「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と、心身ともに大きく成長した日々を回想。
学校生活については「うまくいかないときや悩んだとき何度も友達が助けてくれました そんな仲間に出会えたことはずっと大切な宝物です」と語り、支えてくれた友人や先生、家族、そして「いつも家族のように心配や応援をしてくださる皆さん」へ向けて、心からの「ありがとう」を伝えた。
コメント欄には「ご卒業おめでとうございます」「大きくなったね〜」「こんな貴重な写真を拝見できて幸せです もう涙が…」「綺麗な袴姿とっても素敵です」「スイちゃんだったあの頃も今も最高にかわいいです」「感動で胸がいっぱいです」「これからも、りさちゃんの活躍を楽しみにしてます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。