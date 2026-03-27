“4代目スイちゃん”増田梨沙、小学校を卒業 袴姿の記念ショット添え報告「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」

“4代目スイちゃん”増田梨沙、小学校を卒業 袴姿の記念ショット添え報告「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」