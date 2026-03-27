NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃん役としても知られる増田梨沙　（写真はインスタグラム @risa__masuda より）

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　NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃん役で注目を集め、以降もさまざまな作品で活躍する人気子役・増田梨沙（12）が26日、自身のインスタグラムを更新。「小学校を卒業しました」と報告し、袴姿の記念ショットを披露した。

【写真】「大きくなったね〜」「感動で胸がいっぱい」」袴姿で小学校卒業を報告する増田梨沙　※ランドセル姿もアリ

　投稿では「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と、心身ともに大きく成長した日々を回想。

　学校生活については「うまくいかないときや悩んだとき何度も友達が助けてくれました　そんな仲間に出会えたことはずっと大切な宝物です」と語り、支えてくれた友人や先生、家族、そして「いつも家族のように心配や応援をしてくださる皆さん」へ向けて、心からの「ありがとう」を伝えた。

　4月からは中学生となるが「学業とお仕事、どちらも自分のペースで頑張っていきたいです」と話し、新しいステージへの抱負を力強く宣言していた。

　コメント欄には「ご卒業おめでとうございます」「大きくなったね〜」「こんな貴重な写真を拝見できて幸せです もう涙が…」「綺麗な袴姿とっても素敵です」「スイちゃんだったあの頃も今も最高にかわいいです」「感動で胸がいっぱいです」「これからも、りさちゃんの活躍を楽しみにしてます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。