【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領は２６日、イランとの停戦協議を巡り、イランのエネルギー施設への攻撃中止を１０日間延長し、米東部時間４月６日午後８時（日本時間７日午前９時）までとするとＳＮＳに投稿した。

イラン政府から要請があったとし、交渉は「順調に進んでいる」と主張した。記者団には、合意の成否は「イラン次第だ」と語った。

トランプ氏は先週末、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ、イランの発電所を破壊すると警告。３月２３日には停戦協議が始まったとして、５日間の攻撃中止を命じた。

今週末の期限が迫る中、トランプ氏は２６日、米保守系ＦＯＸニュースに「イランは私の部下に、時間をいただきたいと、とても丁寧に言ってきた」と述べた。当初イラン側は「７日間」を求めたが、１０日の猶予を与えたことに「彼らは感謝していた」と説明した。

トランプ氏は２６日の閣議で、イラン側がパキスタン船籍を含む１０隻の石油タンカーのホルムズ海峡通過を許可したと語った。イランからの「贈り物」だと表現し、イランが真剣に交渉に臨んでいることを示す行動との認識を示した。

交渉を担うスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は閣議で、戦闘終結に向けた１５項目の計画をパキスタンを通じてイランに伝えたと明らかにし、「合意の可能性はある。イランは出口を探している」と強調した。パキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相も２６日、自国を介して米イランの「間接的な協議」が進行中だとＳＮＳに投稿し、仲介の事実を公に認めた。

一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は２６日、米国防総省が最大１万人の地上部隊を中東に追加派遣することを検討していると報じた。米側には、交渉で妥協するようイランへの圧力を強める狙いもあるとみられる。