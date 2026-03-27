「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が２点を追う五回の第３打席で冷静に四球を選んで好機を拡大。チームは一気に逆転し、山本由伸投手に勝利投手の権利を呼び込んだ。

この回、マンシー＆Ｔ・ヘルナンデスの連打で無死一、二塁の好機を作り、パヘズの３ランで逆転に成功した。続くロハスが４連打となる安打でつなぎ、無死一塁で打席に入った大谷。初球のフォーシームをフルスイングするも打球はファウルとなった。２球目のチェンジアップは冷静に見極めた。

３球目のチェンジアップにスイングをかけるも自打球に。思わず天をあおいだ中、４球目の内角高めを見極めて平行カウントに持ち込んだ。５球目の内角フォーシームはカットし、６球目のチェンジアップを見極めてフルカウントに。７球目の内角スライダーにもバットが止まり、四球で好機を拡大した。

その後、スミスの適時内野安打で一挙４点のビッグイニングを作った。２年連続ワールドシリーズを制した打線のつながりは今年も健在だ。

大谷は第１打席で打球速度１７９キロの右前打を放ち、第２打席では直球に詰まりながらも飛距離１０８・５メートルの特大左飛を飛ばしていた。