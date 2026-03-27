もし明日、この世から「スマートフォン」か「小麦や米などの主食用穀物」のどちらかが消えるとしたら？市場価値はどちらもほぼ互角ですが、GDP（国内総生産）で見ると、主食を支える産業はわずか1％程度の“取るに足らない存在”とされています。本記事では、バーツラフ・シュミル氏の著書『世界はいつまで食べていけるのか：人類史から読み解く食料問題』（栗木さつき訳、NHK出版）より一部を抜粋・編集し、人類が生き抜くために注力すべき産業の「真の優先順位」を解説します。

現代の経済成長の物差し「GDP」

数十年にわたって、GDP（国内総生産）は現代の経済成長の度合いを示す代表的な指標でありつづけ、「健全」と見なす率がどのくらいであるにせよ、政治家たちはそれが上昇することを望んでいる。

そうなれば当然、1人当たりの年間所得が数万ドルに達している経済規模の大きい富裕国であっても、GDP成長率が1％を下回ると「望ましくない」、「期待外れだ」と失望する。

そして経済学者たちは、GDP成長率が10％に近づいた国々に熱狂し、2桁になろうものならめまいを起こすほどだ。よって、この30年ほど、彼らが中国共産党に最大の賛辞を送るのを留保していたのもふしぎはない。

なにしろ中国のGDP成長率は、1991年から2010年にかけて9〜14％を記録していたのだが、2010年代に入ると6〜7％台に落ち込んだのである。この推移はインドの経済成長とよく似ていた。

GDPの観点で軽視されがちな「食料生産」

では、こうしたGDPの数字は、食料生産についてなにを語っているのだろう？

人間が積み重ねてきたあらゆる努力のなかで、現代の経済的な基準からすると、食料生産はもっとも軽視されている。GDPにどれだけの割合を占めているかで評価するのであれば、現代社会では例外なく、食料生産は経済活動においてもっとも重要度が低いからだ。

世界の経済活動による産物のうち食料生産が占める割合はずっと低下を続けてきた。1970年には約10％だったが、2020年にはわずか4％に低下し、比較的高い割合（10％以上）を占めているのはアフリカとアジアの最貧国だけだ。

いっぽう、イギリス、ドイツ、アメリカ、日本、フランスで食料生産が占める割合は、それぞれたったの0.8、0.9、1.0、1.0、1.9％にすぎない。経済的には、食料生産以外の産業のほうが重要なのだ。

建設業、運輸業、製造業、そしてもちろん、いまではどこにでも普及している「サービス業」のほうが大きな割合を占めているのだ。サービス業は世界の経済生産の65％を占め、アメリカでは77％を占めている。

つまり2020年には、世界のGDPの合計約85兆ドルのうち、サービス業の合計は55兆ドルを超えていたのだ。

ところが、農業は4兆ドルに届いていない。しかし、経済的な重要度を示すこのランキングには意味がないし、あきらかに間違っている。

スマートフォンと穀物の比較で見る「真の経済的価値」

意味がない理由――それはこのランキングが、ほかのもので代わりがきかない必需品と、それがなくてもすませられる、取るに足らない場合もある活動とをいっさい区別せずに評価した結果であるからだ。いくつかの数字を比較するだけでも、それがよくわかる。

金融サービスの世界市場はいま20兆ドルを超え、世界のGDP合計の4分の1近くを占めており、その5分の1（世界の農業総産出額に匹敵！）を失うと、その規模は約10年前と同じになる。

そうなればある程度の経済的混乱は生じるだろうが、世界の食料生産量の5分の1（15億人以上の食料に相当する！）を失えば、食料不足が生じたり、大勢の人が命を落としたりするだろう。

産業の重要度を経済面から評価する愚かさをさらに強調するために、スマートフォンと主食用穀物の価値を比較してみよう。

2021年、世界のスマートフォンの市場規模は約4000億ドルで、これは同年の世界の小麦と米の市場規模（年間平均小売価格がそれぞれ1トン当たり260ドルと460ドルとして算出）よりも10％ほど少ないだけだ。ある日突然、携帯電話がなくなれば、もちろん、いくらかは問題が生じるだろう。

だが、インターネットがそのまま無傷で残るのであれば、もっとも重要な2種類の主食用穀物がほとんどすべて、13億トンも失われ、前例のない飢饉が生じ、こんにちの世界人口80億人のかなりの割合が命を落とすという結果と比べれば、携帯電話がない世界である程度の対応を迫られたとしても、事の重大さは比較にならないはずだ。

著者：バーツラフ・シュミル

カナダ王立協会

フェロー／マニトバ大学特別栄誉教授

翻訳：栗木 さつき

翻訳家