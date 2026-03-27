「床にばら撒いた自分のご飯を食べてください……」



【動画】「褒めて？」 カリカリ食べるよアピール

そんな“お願い”のようなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、ミニチュア・ダックスフンドの「チャコ」くん（1歳・男の子）です。テーブルの上には、こんがり焼けたホットケーキ。そのすぐそばに身を乗り出し、じっと見つめる姿が収められています。



前方をじっと見つめるチャコくんの視線の先には、ホットケーキ。一方、床にはドッグフードがあちこちに散らばっています。どうやらホットケーキに魅了されるのは、犬も人間も同じようです。チャコくんの大胆なアピール姿に、2.7万件超の“いいね”が集まりました。飼い主さんは続く投稿で、「後ろの哀愁漂うカリカリは、チャコが後できちんと美味しくいただきました」と報告しています。当時の様子について、Xユーザー・チャコの飼い主さん（@waninununu）にお話を伺いました。



「えらいね」褒めてもらって上機嫌に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「チャコはカリカリ（ドッグフード）があまり好きではなく、出してすぐには食べず、少し時間が経ってから渋々食べることが多いです。ふだんは基本的に何でもよく食べるのですが、なぜかカリカリだけはあまり好きではないようで（笑）。さらに、器に入れても鼻先で器用に倒してしまい、床にばら撒いてから食べるという謎の癖があります。この日も朝8時ごろ、いつも通りカリカリを用意したのですが、案の定、器を倒してそのまま放置していました。その後、私がホットケーキを焼いて食べようとしたところ、床のカリカリには目もくれず、ホットケーキのほうに近づいてきたので、その様子を撮影しました」



ーーこの光景を見たとき、どのように感じましたか。



「自分のご飯があるのに、そっち？ と思いました（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「仕方がないので、ホットケーキの生地の部分を少しだけあげることに。すると満足したのか、こちらをじっと見つめながら、何か言いたげな表情を浮かべつつもカリカリを食べ始めました。『ご飯食べてえらいね。お利口さんだね〜！』と褒めると、嬉しそうにそのまま完食。どうやら、褒められながら食べたかったようです（笑）」



ーーチャコくんは、ふだんどのような性格ですか。



「やんちゃでいたずら好き、好奇心旺盛で甘えん坊な性格です。ただ少しビビりなところもあって、ドッグランでは“犬見知り”してしまい、他の飼い主さんのところに行ってかわいがってもらっています（笑）」



リプライには、ホットケーキに心を奪われたチャコくんに共感する声が寄せられています。



「かわいいw」

「癒やされました」

「人のが気になるよね」

「この誘惑には勝てない」

「ありますあります（笑）」

「ホットケーキとチェンジだ！」

「えっ？ こっちのほうがおいしそう」

「ドッグのフードなんか食べてる場合じゃないのよ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）