「悪顔クラウン」に反響

岐阜県山県市のカスタムカーショップ・アレスが、東京オートサロン2026で「ロゼル クラウンセダン コンプリート」を公開しました。

セダンを中心にカスタムカー販売やオリジナルパーツ開発を手がける、日本最大級のVIPカー専門店が披露した一台として大きな注目を集め、発表直後からユーザーの間で反響が広がっています。

【画像】超カッコいい！ これが“悪顔”のトヨタ最新型「クラウン“セダン”」です！（66枚）

ベースとなったトヨタ「クラウン セダン」は2023年に登場したモデルで、全長5030mm×全幅1890mm×全高1475mmという堂々としたサイズを持ち、HEV（ハイブリッド車）とFCEV（燃料電池車）を設定した新世代のセダンです。

リアウィンドウからトランクへ滑らかにつながるファストバックスタイルも特徴で、従来のセダンとは異なるシルエットが印象的です。

アレスはこの先進的なフォルムを活かしつつ、かつての高級セダンが持っていた存在感を再構築する方向でカスタムを施しました。

担当者は「後方へ少し張り出したリアバンパーが最大のポイントで、ファストバックスタイルのクラウン セダンを、ひと昔前のVIPカーらしいシルエットに近づけています」と説明します。

リアまわりは特にこだわりが強く、トランクにボリュームを持たせることで力強いリアビューを形成しています。

フロントにはロゼルの象徴であるハニカムメッシュグリルを採用し、ボディカラーには専用色「氷翡翠（アイスジェダイト）」を設定しました。

足まわりにはフェンダーぎりぎりまで攻めた大径ホイールとロゼル製エアサスペンションを組み合わせ、低い車高とともに独特の存在感を演出しています。

新作ホイール「フィアレス」の20インチを装着し、その奥にはカーボンセラミックブレーキも備えるなど、細部まで作り込みが行われています。

なお、このロゼル クラウンセダン コンプリートは「東京国際カスタムカーコンテスト2026」でドレスアップ・セダン部門の最優秀賞を受賞しています。

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ユーザーからは「迫力がすごい」「かっこいい」「実物を見て欲しくなった」といった声が寄せられ、多くの反響が広がっていました。

反響について担当者は「クラウン セダンの先進的なラインを活かしながら、往年のVIPカーの重厚感を融合させることを目指しました」と話し、多くのユーザーが写真を投稿していたことから手応えを感じたといいます。

販売については現時点で未定ですが、今回の反応を踏まえて検討していく意向も示しています。