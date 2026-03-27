【B1第27節 見どころ】富山vs滋賀では福大大濠同期の“ドラフト組”が対峙…北海道は正念場のホーム2連戦

ともに福大大濠OBの泉（左）と岩下（右）【© B.LEAGUE】

3月28日から再開される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦は、第27節から中断期間なしのノンストップで熾烈な順位争いが繰り広げられる。地区優勝や「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出がかかる上位チームの動向が注目される中、下位チームもクラブの意地と未来をかけた重要な最終盤へと突入。富山県西部体育センターでは、西地区13位の富山グラウジーズと同地区11位の滋賀レイクスが激突する。





富山を率いるのは、かつて滋賀のアシスタントコーチと指揮官を務めた経験のあるダビー・ゴメスヘッドコーチ。ロスターには古巣との対戦を迎える宮本一樹、ブロック・モータムが名を連ねるため、まずはゴメスHCの手腕、両選手の活躍に期待がかかる。両チームは第17節以来の対戦となり、前回の連戦では富山が敵地で2連勝を記録。今回アウェーに乗り込む滋賀にとってはリベンジの舞台となる。滋賀としてはモータムとトレイ・ケルのスコアラーを自由にさせないことが勝利への大前提。チーム全体でディフェンスの強度を保てるかどうかは、守備で勢いを注入する西田陽成の出来がカギを握る。今節は“ドラフト組”の対決も大きな見どころ。富山の泉登翔、滋賀の岩下准平はすでに即戦力として互いの持ち味を発揮。2人は福岡大学附属大濠高校の同期でもあるため、プロの舞台でどのような火花を散らすのか注目が集まる。

ホームで2連勝を目指す横浜BC【© B.LEAGUE】

横浜国際プールでは、東地区8位の横浜ビー・コルセアーズと同地区9位の越谷アルファーズによる2連戦が開催される。両チームのゲーム差はわずか1。横浜BCはホームで連勝を飾って相手を引き離したいところだ。各ポジションに得点力のある選手がそろう相手に対し、2試合を通じて連動性のあるディフェンスを披露できるか。古巣凱旋となるカイ・ソットのほか、3月に加入したジョーダン・ナタイへの対応もポイントになる。



東アジアスーパーリーグ（EASL）で初の頂点に立った宇都宮ブレックスは、レギュラーシーズン残り16試合で東地区優勝マジック14が点灯。今節はアウェーで同地区4位のレバンガ北海道との上位対決に挑む。直近3連敗で勝ち星がない北海道にとって、今節は正念場のホーム2連戦となる。勝利へはバックアップメンバーの奮起が不可欠。関野剛平、市場脩斗、木林優などの日本人選手が攻守で体を張り、相手に主導権を渡さない戦いを展開したい。インサイドの攻防では、青森ワッツから期限付き移籍で加入したマックス・ヒサタケがカギを握る存在だ。



インサイドの要となるA東京のデイヴィス【© B.LEAGUE】

30勝に到達した東地区3位のアルバルク東京だが、前節は群馬クレインサンダーズに2連敗。三遠ネオフェニックスを迎え撃つ今節のホームゲームでは、群馬戦、さらには「EASL FINALS MACAU 2026」での敗戦を払拭して立て直しを図りたい。EASLを含めた直近4試合では、リバウンドで後手に回っていることが大きな課題。ブランドン・デイヴィス、 マイケル・オウらのインサイド陣が確実にディフェンスリバウンドを拾い、三遠のセカンドチャンスを減らすことが連敗脱出への近道となる。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦の第27節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。シーホース三河のダバンテ・ガードナーは、通算3人目となる4500リバウンドが目前に。今シーズン平均6.9リバウンドの大黒柱にとっては、十分に達成を狙える数字だ。今シーズンから長崎ヴェルカに加入し、チームを導くスタンリー・ジョンソンは1000得点に迫っている。今シーズン平均23.1得点のエーススコアラーがどこまで記録を伸ばすか注目したい。宇都宮ブレックスのギャビン・エドワーズは400ブロックまで残り4。今節2試合での大台到達も決して不可能ではなく、達成すれば史上4人目となる。



■B1第27節 試合日程

・秋田ノーザンハピネッツ vs 京都ハンナリーズ（＠CNAアリーナ☆あきた）

GAME1：3月28日（土）14時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・横浜ビー・コルセアーズ vs 越谷アルファーズ（＠横浜国際プール）

GAME1：3月28日（土）14時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・広島ドラゴンフライズ vs 大阪エヴェッサ（＠広島サンプラザホール）

GAME1：3月28日（土）14時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・佐賀バルーナーズ vs 茨城ロボッツ（＠SAGAアリーナ）

GAME1：3月28日（土）14時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・レバンガ北海道 vs 宇都宮ブレックス（＠北海きたえーる）

GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・アルティーリ千葉 vs 千葉ジェッツ（＠千葉ポートアリーナ）

GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・富山グラウジーズ vs 滋賀レイクス（＠富山県西部体育センター）

GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・シーホース三河 vs 川崎ブレイブサンダース（＠ウィングアリーナ刈谷）

GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 群馬クレインサンダーズ（＠IGアリーナ）

GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・長崎ヴェルカ vs 仙台89ERS（＠ハピネスアリーナ）

GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・ファイティングイーグルス名古屋 vs 島根スサノオマジック（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）

GAME1：3月28日（土）15時35分～ GAME2：3月29日（日）15時35分～

チケット情報はこちら



・アルバルク東京 vs 三遠ネオフェニックス（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

GAME1：3月28日（土）17時05分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・サンロッカーズ渋谷 vs 琉球ゴールデンキングス（＠青山学院記念館）

GAME1：3月28日（土）17時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

チケット情報はこちら