勝みなみが日本勢最上位6位、渋野日向子は142位出遅れ リディア・コが「60」のロケットスタート
＜フォード選手権 初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアーは、第1ラウンドが終了した。日本勢はフルメンバーの15人が出場している。
【写真】日本では見られない！ 砂漠のなかにあるコースの景色が斬新
「60」を記録したリディア・コ（ニュージーランド）が12アンダーで単独トップ。2位に11アンダーのキム・ヒョージュ（韓国）が続く。3位が9アンダーのネリー・コルダ（米国）と、初日から激しいバーディ合戦が繰り広げられている。その伸ばし合いの展開のなか、8バーディ・1ボギーの「65」を記録した勝みなみが、日本勢最上位の7アンダー・6位タイで滑り出し。櫻井心那、岩井明愛、竹田麗央も6アンダー・10位タイと上々のスタートを切った。古江彩佳、吉田優利は5アンダー・22位タイ。畑岡奈紗、岩井千怜、馬場咲希は4アンダー・34位タイ、笹生優花が2アンダー・75位タイと続いていく。西郷真央、山下美夢有は1アンダー・92位タイで初日を終えた。原英莉花、西村優菜は1オーバー・124位タイ。渋野日向子は5オーバー・142位タイと大きく出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子アリゾナ大会 初日の成績
日本勢は何時から？ 第2Rの組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子は“お姉ちゃん”の優勝に喜びと刺激 「自分も頑張らんと」
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
米下部で石川遼が好発進！ 初日の成績
【写真】日本では見られない！ 砂漠のなかにあるコースの景色が斬新
「60」を記録したリディア・コ（ニュージーランド）が12アンダーで単独トップ。2位に11アンダーのキム・ヒョージュ（韓国）が続く。3位が9アンダーのネリー・コルダ（米国）と、初日から激しいバーディ合戦が繰り広げられている。その伸ばし合いの展開のなか、8バーディ・1ボギーの「65」を記録した勝みなみが、日本勢最上位の7アンダー・6位タイで滑り出し。櫻井心那、岩井明愛、竹田麗央も6アンダー・10位タイと上々のスタートを切った。古江彩佳、吉田優利は5アンダー・22位タイ。畑岡奈紗、岩井千怜、馬場咲希は4アンダー・34位タイ、笹生優花が2アンダー・75位タイと続いていく。西郷真央、山下美夢有は1アンダー・92位タイで初日を終えた。原英莉花、西村優菜は1オーバー・124位タイ。渋野日向子は5オーバー・142位タイと大きく出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子アリゾナ大会 初日の成績
日本勢は何時から？ 第2Rの組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子は“お姉ちゃん”の優勝に喜びと刺激 「自分も頑張らんと」
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
米下部で石川遼が好発進！ 初日の成績