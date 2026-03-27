関西の朝の顔『よ〜いドン！』、新レギュラーに天才ピアニスト 円広志との共演に意気込み「ツッコミを引き出したい」
関西の朝の顔となっているカンテレ『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）の金曜新レギュラーにお笑いコンビ・天才ピアニストが決定した。27日に発表された。
【番組カット】丼からあふれる海鮮丼に舌鼓を打つ天才ピアニスト
2008年から“関西の朝の顔”として、18年間視聴者と共に歩んできた『よ〜いドン！』。新たに加入する天才ピアニストは、元看護師のますみと元理科教師の竹内知咲という異色のバックボーンを持ち、「コント」と「漫才」という両ステージで活躍する実力派コンビ。22年には『女芸人No.1決定戦 THE W』で優勝を果たし、その緻密な構成力と爆発的な表現力、そして舞台に立った瞬間に空気を変える圧倒的な「華」で、全国的な人気を誇っている。
番組とは縁が深く、19年から金曜コーナー「週末！ほし☆ガール」のリポーターを務め、ますみの「上沼恵美子さん公認モノマネ」や竹内の安定した進行で、VTR出演を中心に番組を盛り上げてきた。メインMCの円広志をはじめとするレギュラー陣からも「よ〜いドン！ファミリー」として深く愛されてきた。
4月3日からはスタジオレギュラーとして登場する。また新たにレギュラーコーナー「一職入魂！情熱ワーカー」を担当する。さまざまな業界の職人さんやその道のプロ達の姿に深く迫る。
『よ〜いドン！』の新レギュラーに就任した心境について、ますみは「今までも“週末！ほし☆ガール”のコーナーやナレーションで『よ〜いドン！』に関わらせてもらってはいたのですが、スタジオに出ることはほとんどなかったので、やっぱり、めっちゃうれしかったです。最初、マネージャーからレギュラー候補に名前が挙がっていると聞いた時には、“絶対にレギュラーを獲れるようにお願いします！”と念押ししたくらいうれしかったですね」と喜びを爆発させた。
相方の竹内も「関西においては国民的な番組といっても過言ではないので、“週末！ほし☆ガール”のコーナーに出させていただいた時から、まだレギュラーじゃないのに“『よ〜いドン！』見てるよ”と街中で、声をかけていただけることがすごく多かったです」と、以前から感じていた反響の大きさを語った。
ますみが「関西のおばちゃんたちは、あの時間帯の視聴率100パーセントが『よ〜いドン！』ですからね。自分にとっても、あの時間帯に家にいる時は絶対に見ているくらい、空気や酸素のように当たり前のルーティーンになっている番組です。そこに毎週出られるのは非常にうれしいです」と番組への愛着を語ると、竹内も「おばあちゃんや親も番組のファンなので、レギュラーになると報告したらすごく喜んでくれると思います。親孝行になりますね」と顔をほころばせた。
また、番組の看板であるMC・円広志とのスタジオでの共演について話題が及ぶと、竹内が「一番初めにゲストでスタジオに出させていただいた時に、円さんから“君は幸が薄いなぁ”と言っていただいたんです。それから何年か経って、スタジオにお邪魔した時には“ちょっと華が出てきたなぁ”と言っていただけたので、今後は右肩上がりに華を出して、華やかな存在になっていけたらと思っています」と目標を掲げた。ますみは、「円さんにいじられるようになったら一人前かなという気がします。シンプルに笑っていただくのもうれしいですが、円さんが喜んでいる時に言う“何をしてんねん！”というツッコミを引き出したいですね」と意気込んだ。
【番組カット】丼からあふれる海鮮丼に舌鼓を打つ天才ピアニスト
2008年から“関西の朝の顔”として、18年間視聴者と共に歩んできた『よ〜いドン！』。新たに加入する天才ピアニストは、元看護師のますみと元理科教師の竹内知咲という異色のバックボーンを持ち、「コント」と「漫才」という両ステージで活躍する実力派コンビ。22年には『女芸人No.1決定戦 THE W』で優勝を果たし、その緻密な構成力と爆発的な表現力、そして舞台に立った瞬間に空気を変える圧倒的な「華」で、全国的な人気を誇っている。
4月3日からはスタジオレギュラーとして登場する。また新たにレギュラーコーナー「一職入魂！情熱ワーカー」を担当する。さまざまな業界の職人さんやその道のプロ達の姿に深く迫る。
『よ〜いドン！』の新レギュラーに就任した心境について、ますみは「今までも“週末！ほし☆ガール”のコーナーやナレーションで『よ〜いドン！』に関わらせてもらってはいたのですが、スタジオに出ることはほとんどなかったので、やっぱり、めっちゃうれしかったです。最初、マネージャーからレギュラー候補に名前が挙がっていると聞いた時には、“絶対にレギュラーを獲れるようにお願いします！”と念押ししたくらいうれしかったですね」と喜びを爆発させた。
相方の竹内も「関西においては国民的な番組といっても過言ではないので、“週末！ほし☆ガール”のコーナーに出させていただいた時から、まだレギュラーじゃないのに“『よ〜いドン！』見てるよ”と街中で、声をかけていただけることがすごく多かったです」と、以前から感じていた反響の大きさを語った。
ますみが「関西のおばちゃんたちは、あの時間帯の視聴率100パーセントが『よ〜いドン！』ですからね。自分にとっても、あの時間帯に家にいる時は絶対に見ているくらい、空気や酸素のように当たり前のルーティーンになっている番組です。そこに毎週出られるのは非常にうれしいです」と番組への愛着を語ると、竹内も「おばあちゃんや親も番組のファンなので、レギュラーになると報告したらすごく喜んでくれると思います。親孝行になりますね」と顔をほころばせた。
また、番組の看板であるMC・円広志とのスタジオでの共演について話題が及ぶと、竹内が「一番初めにゲストでスタジオに出させていただいた時に、円さんから“君は幸が薄いなぁ”と言っていただいたんです。それから何年か経って、スタジオにお邪魔した時には“ちょっと華が出てきたなぁ”と言っていただけたので、今後は右肩上がりに華を出して、華やかな存在になっていけたらと思っています」と目標を掲げた。ますみは、「円さんにいじられるようになったら一人前かなという気がします。シンプルに笑っていただくのもうれしいですが、円さんが喜んでいる時に言う“何をしてんねん！”というツッコミを引き出したいですね」と意気込んだ。