寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が3月27日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、引っ越し代金について意見を交わした。

寺島アナ「春の異動シーズンを迎え、引っ越し価格が高騰しているといいます。慢性的なドライバー不足に物価高が重なるなかで繁忙期入りして需要が逼迫しているためです。中東情勢緊迫化を受けた原油価格の高騰も引っ越し業者の負担を増大させていて、長期化しますと将来の価格に影響する懸念もあるといいます。料金が5年前の6割増しになるという予測もあります。妻と娘2人の4人暮らしをしている埼玉県内の男性は、今月下旬、東京大田区の一戸建てに引っ越し予定ですが、引っ越し代は90万円にのぼったといいます。この引っ越し代90万円にはピアノの運搬とかエアコン数台の取り外し料金も含まれていましたが、男性は「高くても50万円位かと思っていた」と、驚いたといいますね。見積もりを依頼した2社には、枠が埋まっていることを理由に断られたと。また別の一社からは150万円近い価格を提示されたといいます。いや、これ、一家4人の引っ越し代で、150万円って言われた日には、「そんな高いんですか？」って感じですよね」

内藤「ですけど、でも、いや、これ、どういう方に聞いたかってのは分かってるんですか？」

寺島「どういう方っていうのは？」

内藤「要するに、例えば大田区といっても広うござんすで、田園調布に引っ越すといったら、それぐらい足元見られても（笑）」

寺島「足元を見る（笑）」

内藤「いやいや、それはないでしょうけど、でも、例えばね「お持ちですよね」（笑）。 いやだから、例えば「お持ちですよね」っていって例えば普通の梱包しないで、より丁寧にやるとか」

寺島「ああ、すべてやらせていただきます。いろいろありますからね、メニューも」

内藤「そう、ランクがあるじゃないですか。それで一番高いランクで。いや、それは田園調布にこれから、戸建てにしかも新築で越されるんでしょっていって（笑）」

寺島「そういう方だとね（笑）」