華麗な守備とガッツ溢れるプレーで泉口友汰とのショートスタメン争いに名乗り！門脇誠の成長がチームの安定感をもたらす！？
巨人で活躍している注目選手
優勝を目指すうえで欠かせないのが、主力選手の存在です。
巨人には実績豊富なベテランから将来を期待される若手、チームを支える外国人選手まで、魅力的な顔ぶれがそろっています。
ここでは2026年シーズンに注目したい選手を紹介。
門脇誠
門脇誠は、守備力の高さで注目される若手内野手だ。
堅実な守備と俊敏な動きでチームに安定感をもたらしている。
打撃面でも粘り強さがあり、出塁からチャンスを広げる役割を担う。
若手ながら大舞台でも物怖じしない姿勢が評価されている。
今後の成長次第でチームの中心選手になる可能性がある有望選手だ。
今シーズンも泉口友汰とのショートスタメン争いが繰り広げられそうだ。
巨人はどんなチーム？
読売ジャイアンツは、セ・リーグに所属する日本を代表する名門球団だ。
1934年創設と歴史が長く、プロ野球界をけん引してきた。
リーグ優勝は通算39回、日本シリーズ制覇は22回と、いずれも歴代最多を誇りる。
全国にファンが多く、常に優勝争いを期待される存在といえる。
そのうえで若手育成にも力を入れており、伝統と挑戦をあわせ持つチームだ。