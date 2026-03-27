華麗な守備とガッツ溢れるプレーで泉口友汰とのショートスタメン争いに名乗り！門脇誠の成長がチームの安定感をもたらす！？

巨人で活躍している注目選手

優勝を目指すうえで欠かせないのが、主力選手の存在です。

巨人には実績豊富なベテランから将来を期待される若手、チームを支える外国人選手まで、魅力的な顔ぶれがそろっています。

ここでは2026年シーズンに注目したい選手を紹介。

門脇誠

門脇誠は、守備力の高さで注目される若手内野手だ。

堅実な守備と俊敏な動きでチームに安定感をもたらしている。

打撃面でも粘り強さがあり、出塁からチャンスを広げる役割を担う。

若手ながら大舞台でも物怖じしない姿勢が評価されている。

今後の成長次第でチームの中心選手になる可能性がある有望選手だ。

今シーズンも泉口友汰とのショートスタメン争いが繰り広げられそうだ。

巨人はどんなチーム？

読売ジャイアンツは、セ・リーグに所属する日本を代表する名門球団だ。



1934年創設と歴史が長く、プロ野球界をけん引してきた。

リーグ優勝は通算39回、日本シリーズ制覇は22回と、いずれも歴代最多を誇りる。



全国にファンが多く、常に優勝争いを期待される存在といえる。

そのうえで若手育成にも力を入れており、伝統と挑戦をあわせ持つチームだ。