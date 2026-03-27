なぜ、楽天の打線は粘り強いのか？浅村栄斗の選球眼と小深田大翔の出塁率がもたらす相乗効果

楽天で活躍している注目選手

楽天の試合をより楽しむためには、中心選手の特徴を知っておくことが大切だ。

打線をけん引する主軸、試合を作るエース、勢いのある若手など、それぞれの役割がある。

ここでは2026年シーズン時点で注目度が高く、チームの軸として期待されている選手を紹介。

浅村栄斗

浅村栄斗は、楽天打線の中心を担うベテラン内野手だ。

長打力と勝負強さを兼ね備え、クリーンアップとして安定した成績を残している。

通算本塁打数も着実に積み重ねており、打席での存在感は抜群。

そのうえ、若手選手を引っ張るリーダー的存在でもある。

得点圏での一打は試合の流れを左右するといえるため、注目度の高い選手だ。

早川隆久

早川隆久は、楽天の先発ローテーションを支える左腕だ。

テンポのよい投球と制球力が持ち味で、試合を作る力に定評がある。

ここ数年は安定した登板を続けており、エース格としての期待も高まっている。

強打者相手にも臆せず攻める姿勢が特徴。

大事なカードでの先発登板は、試合の行方を左右するといえる。

小深田大翔

小深田大翔は、走攻守にバランスの取れた内野手だ。

俊足を生かした出塁と積極的な走塁でチャンスを広げる。

守備範囲も広く、内野の要として欠かせない存在。

上位打線での起用が多く、得点の起点となる場面が目立つ。

派手さより安定感を重視するプレースタイルは、チームにとって大きな支えといえる。

楽天はどんなチーム？

東北楽天ゴールデンイーグルスは、2005年に創設されたパ・リーグ所属のプロ野球球団だ。

本拠地は宮城県仙台市の楽天モバイルパーク宮城。

東北地方で初めて誕生したプロ野球チームとして、多くのファンに支えられてきた。

これまでのリーグ優勝は1回（2013年）、日本一は1回（2013年）。

創設からわずか9年で日本一に輝いた実績は大きな注目を集めた。

そのうえ、地域密着型の運営を重視しており、東北の復興の象徴的存在ともいえる球団だ。

若手育成と攻撃的な野球を掲げるチームカラーも特徴だ。