米株価指数先物 米イラン報道錯綜 トランプ「TACO」効果薄い 米株価指数先物 米イラン報道錯綜 トランプ「TACO」効果薄い

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米株価指数先物 米イラン報道錯綜 トランプ「TACO」効果薄い



東京時間10:37現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46388.00（+158.00 +0.34%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6546.25（+21.25 +0.33%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23858.25（+64.00 +0.27%）



米株先物は上昇も買い一巡後は上げを縮小している。



トランプがイランのエネルギー施設への攻撃停止延長を発表した一方で、イラン側は延長を求めていない、米に要請していないという。また、米が中東に地上部隊1万人追加派遣を検討しているとの報道も伝わっており、米イラン巡り情報が錯綜している。

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