米株価指数先物　米イラン報道錯綜　トランプ「TACO」効果薄い

東京時間10:37現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46388.00（+158.00　+0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6546.25（+21.25　+0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　23858.25（+64.00　+0.27%）

米株先物は上昇も買い一巡後は上げを縮小している。

トランプがイランのエネルギー施設への攻撃停止延長を発表した一方で、イラン側は延長を求めていない、米に要請していないという。また、米が中東に地上部隊1万人追加派遣を検討しているとの報道も伝わっており、米イラン巡り情報が錯綜している。