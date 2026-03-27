イスラエル首相がトランプ氏に「イラン政権打倒」呼びかけを要請



イスラエルのネタニヤフ首相がトランプ米大統領に対し、イラン国民に対し共同で「政権打倒」を呼びかけようと要請した。しかし、トランプ氏は拒否したという。



トランプ氏は、政府に抗議するためにイラン国民を街中に殺到させる行為はあまりにも危険だと指摘。大量虐殺を招くとの懸念をネタニヤフ氏に伝えたという。アクシオスが報じている。



イスラエルはイラン政権崩壊を目指しているため攻撃を続ける見通し。ネタニヤフ氏は米イラン停戦合意が近いうちに達成される可能性は低いと見ている。

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